«Ад наш», «Ы-ы-ыть!» и «Свободу пуськам»: история «Монстрации» в лозунгах

В этом году произошло странное — главных плакатов оказалось два. Сначала «монстранты» вышли с красной растяжкой «Нам хана», а потом «Городу нужны мы, а не эта тряпка». О том, как проходило самое абсурдное шествие Первомая — в онлайн-репортаже НГС. Лучшие фото с последней «Монстрации» — в подборке НГС.