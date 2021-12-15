Разрытая яма не могла стать причиной аварии на Немировича-Данченко: СГК ответила на упреки жителей

В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, почему рядом с местом прорыва на Немировича-Данченко 2 недели были разрыты теплосети. В компании объяснили, что так участки готовят к плановому ремонту.

Вчера в Кировском районе Новосибирска произошла коммунальная авария. Повреждение случилось на трубопроводе по улице Немировича-Данченко, более 50 домов остались без отопления и горячей воды. Местные жители рассказали НГС, что еще за 2 недели до аварии в районе прорыва трубы разрыли яму. Жильцы ближайших домов предположили, что это могло стать причиной прорыва: