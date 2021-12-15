Разрытая яма не могла стать причиной аварии на Немировича-Данченко: СГК ответила на упреки жителей

В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, почему рядом с местом прорыва на Немировича-Данченко 2 недели были разрыты теплосети. В компании объяснили, что так участки готовят к плановому ремонту.
Вчера в Кировском районе Новосибирска произошла коммунальная авария. Повреждение случилось на трубопроводе по улице Немировича-Данченко, более 50 домов остались без отопления и горячей воды. Местные жители рассказали НГС, что еще за 2 недели до аварии в районе прорыва трубы разрыли яму. Жильцы ближайших домов предположили, что это могло стать причиной прорыва:
— Сейчас морозы хлопнули, видать, ночью перемерзло, прорвало. Две недели стояли трубы открытые, никто не появлялся. Естественно, морозы бахнули, переморозило всё и раздавило трубы, — рассказывал житель дома на Тульской, 150, Константин.
В СГК сообщили, что это не могло стать причиной аварии. По данным компании, с начала отопительного сезона в городе устранено 1233 повреждения, все они — на ветхих трубах. Сейчас на городских теплосетях выявлено 49 повреждений, которые будут устранять в ближайшие дни.
— Обнаружив крупный дефект, который требует немедленного устранения, проводим неотложный ремонт в этот же день. Устранение небольших повреждений готовим заранее и выбираем для этого день, когда погодные условия более благоприятные для отключения. Именно такой дефект готовился к устранению на улице Немировича-Данченко. Подготовленное заранее разрытие не могло стать причиной повреждения, — пояснили в СГК.
По информации коммунальщиков, вчерашний дефект возник в 150 метрах от места запланированного ремонта. Мы собирали всю информацию о происшествии в онлайн-трансляции. После аварии на трубопроводе жители части домов остались без отопления на всю ночь. При этом «Сибирская генерирующая компания» устранила дефект вечером 14 декабря, в 23:00 трубы начали заполнять теплоносителем. Однако, по рассказам жителей, утром в квартирах всё еще было холодно.
В начале декабря два крупных жилмассива Новосибирска — Затулинский и Северо-Чемской — остались без отопления из-за аварии.