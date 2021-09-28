Красивое заброшенное здание на берегу Оби решили переделать — смотрим, как такое делают в Москве, и завидуем

Новосибирские власти решили восстановить и отреставрировать здание старой электростанции рядом с железнодорожным мостом через Обь. Подобные проекты для Новосибирска пока в новинку, а в Москве давно стали модным трендом. Обозреватель НГС Стас Соколов решил собрать собственные впечатления о так называемых «креативных пространствах», появившихся в столице на месте закрытых промышленных предприятий.



Зачем это нужно

Исторически заводы и фабрики были обязательной частью городов, именно промышленное производство привело в них в свое время жителей из сельской местности и давало работу значительной части населения. Но времена изменились, автоматизация привела к тому, что заводам (даже там, где они остались и прекрасно себя чувствуют), стало нужно куда меньше рабочих рук, а масштабы предприятий выросли в разы. Разместить современное оборудование в цехах, построенных сто лет назад, зачастую просто невозможно. Не говоря уже о том, что земля в городе позволяет заработать на жилой или коммерческой застройке куда больше, чем на производстве чего бы то ни было. Содержать заводы в центральной части города стало попросту нерентабельно.

