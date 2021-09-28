Красивое заброшенное здание на берегу Оби решили переделать — смотрим, как такое делают в Москве, и завидуем

Новосибирские власти решили восстановить и отреставрировать здание старой электростанции рядом с железнодорожным мостом через Обь. Подобные проекты для Новосибирска пока в новинку, а в Москве давно стали модным трендом. Обозреватель НГС Стас Соколов решил собрать собственные впечатления о так называемых «креативных пространствах», появившихся в столице на месте закрытых промышленных предприятий.
Зачем это нужно
Исторически заводы и фабрики были обязательной частью городов, именно промышленное производство привело в них в свое время жителей из сельской местности и давало работу значительной части населения. Но времена изменились, автоматизация привела к тому, что заводам (даже там, где они остались и прекрасно себя чувствуют), стало нужно куда меньше рабочих рук, а масштабы предприятий выросли в разы. Разместить современное оборудование в цехах, построенных сто лет назад, зачастую просто невозможно. Не говоря уже о том, что земля в городе позволяет заработать на жилой или коммерческой застройке куда больше, чем на производстве чего бы то ни было. Содержать заводы в центральной части города стало попросту нерентабельно.
Самое простое решение — снести ставшие ненужными корпуса и построить на их месте что-то новое. В Новосибирске так в свое время поступили с «Альбумином» и городским молочным заводом (на его месте вырос жилой комплекс Milk House), сейчас активное строительство идет на площадке Жиркомбината. Однако если предприятие достаточно старое, то в его состав могут входить здания, представляющие культурную ценность. Это сегодня цеха строят предельно утилитарно, а корпуса фабрик, возведенных еще в начале ХХ века, могут радовать глаз сами по себе, вне зависимости от того, что в них находится. И им можно найти новое применение в современной городской жизни.
9 сентября стало известно, что власти планируют благоустроить участок набережной и продлить променад в сторону улицы Фабричной. Если это произойдет, то в зону благоустройства попадет заброшенная ТЭЦ-1, которую построили в начале 1900-х годов. Было бы неплохо, если бы мэрия Новосибирска переняла столичный опыт редевелопмента.
ЗИЛ
Москва — концентрированное выражение России в целом, и там можно найти примеры чего угодно. Так, львиная доля зданий закрытого в 2016 году автомобильного завода имени Лихачева (ЗИЛ) была просто снесена. Цеха предприятия занимали даже не квартал, а целый район города, причем расположенный сравнительно недалеко от центра. На их месте возник жилой комплекс ЗИЛарт. Часть цехов уцелели, но полностью переделаны — их превратили в торговые центры.
Единственное крупное здание, которое осталось от ЗИЛа, — заводской Дворец культуры, построенный в стиле конструктивизма. Сравнительно недавно на его базе создали культурный центр. По всей видимости, это единственное, что останется от некогда одного из крупнейших автомобильных заводов страны.
«Красный Октябрь»
Комплекс зданий фабрики возведен на острове Балчуг, который образуют Москва-река и водоотводный канал. Большая часть зданий фабрики были построены еще в конце XIX века, для кондитерской фабрики «Эйнемъ» (самого Фердинанда Теодора фон Эйнема, давшего имя этому предприятию, к моменту строительства уже не было в живых).
В советские времена фабрику национализировали и переименовали, а в постсоветские она вошла в холдинг «Объединенные кондитеры» (вместе с «Бабаевской» и «Рот Фронт»), который в 2007 году полностью перенес производство отсюда на другую, более удобную площадку. Сами здания приобрел новый владелец, который превратил бывшую фабрику в офисно-ресторанный комплекс с выставочными пространствами.
Помещения здесь арендуют преимущественно компании, связанные с дизайном, маркетингом, информационными технологиями и т. д., но нашлось место также фитнес-центру и даже боксерскому клубу. Здесь же расположен институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» (именно его специалисты проектировали новую Михайловскую набережную в Новосибирске).
Нужно отдать должное создателям нового «Красного Октября». Они не только бережно сохранили все здания бывшего производства (по крайней мере, их внешний вид), но и сами их названия: Шоколадный цех, Конфетный цех, Ореховый цех и т. д. — теперь это просто обозначения разных корпусов комплекса. Несмотря на то что формально кондитерский бренд «Красный Октябрь» никуда не делся, название это у москвичей всё больше ассоциируется не с конфетами и шоколадом, а с профильными конференциями, светскими мероприятиями и местом отдыха. Кроме офисов здесь работает несколько десятков заведений разного размера и уровня цен — от новиковских «Сыроварни» и «Магадана» до маленьких точек с китайской едой и кофеен «Даблби» на пару столиков.
Арт-центр «ГЭС-2»
По соседству с «Красным октябрем» (их разделяет только пешеходный Патриарший мост) расположено здание бывшей электростанции. Она была построена в 1907 году специально для того, чтобы снабжать электричеством столичную трамвайную сеть. Как электростанция работала вплоть до 2006 года, а в 2015 году ее на торгах купил российский миллиардер Леонид Михельсон, которые вернул зданию прежний облик и превратил в выставочный центр.
Именно перед еще не открывшейся галереей появилась огромная скульптурная композиция «Большая глина
Центр современного искусства «Винзавод»
Комплекс зданий бывшей пивоварни «Московская Бавария», которые начали строиться еще в 1810 году. В конце XIX века к пивному производству были добавлены цеха по розливу вин (в те времена вино в принципе транспортировалось в бочках, разливали по бутылкам его, как правило, уже на месте), и впоследствии весь этот комплекс действовал как единое предприятие. Алкогольная история этого места завершилась в 2001 году банкротством завода, после чего его бывшие цеха начали сдаваться в аренду.
Арт-центр появился на месте Винзавода в 2004 году благодаря усилиям предпринимателя Романа Троценко (помимо целого ряда других активов, его компании принадлежит новосибирский аэропорт Толмачево). На «Винзаводе» также сохранили исторические названия корпусов, в которых с учетом художественной специализации комплекса уже и не разглядеть алкогольного подтекста (цех красного, цех белого). Сами же приземистые здания из красного кирпича отлично смотрятся в качестве фона для шумных тусовок (здесь куда больше места, чем, например, на «Красном октябре»). В самих же зданиях разместились сразу несколько художественных галерей. Работы можно просто смотреть, а можно купить — для того чтобы украсить дом или в расчете на рост стоимости шедевра.
Здесь тоже работают дизайнерские бюро, фото- и видеостудии, издательство, полиграфические фирмы — в общем, всё, что связано так или иначе с изображением. Но есть еще много чего — целый корпус, например, отдан танцевальным студиям. Большого количества точек общепита здесь нет, но друг напротив друга работают довольно крупный ресторан европейской кухни «Цорцум» и кафе «Хитрые люди», распределенное по нескольким небольшим залам.
Дизайн-завод «Флакон»
Создан на территории хрустального завода «Кристалл», который был основан в 1865 году и работал по основному профилю до 2000 года. Современный вид «Флакон» начал принимать в 2010 году, владелец — предприниматель Николай Матушевский — предоставил первым крупным арендаторам максимальную свободу с точки зрения преобразования изнутри выбранных помещений.
Во «Флаконе» сделан упор на дизайне, но уже в сфере одежды и аксессуаров. Здесь работает пара десятков бутиков, большинство из которых предлагают вещи, сделанные мелкими сериями, а среди остальных — предприятия, оказывающие связанные с миром моды услуги: фотостудия, модельное агентство и т. д. Впрочем, наиболее известным здешним арендатором можно считать телеканал «Дождь»*.
*признан СМИ-иноагентом
Городское пространство «Хлебозавод
№ 9»
Расположен на месте хлебозавода и граничит с «Флаконом». Может похвастаться большим круглым основным корпусом, построенным в стиле конструктивизма. Советская эстетика 20-х годов прошлого века использована и в нынешнем оформлении.
Особенностью «Хлебозавода» можно считать его открытую планировку. Комплекс огорожен лишь частично — сквозь него проходит естественный путь сотен пешеходов, спешащих утром на метро из расположенных дальше жилых комплексов (и возвращающихся потом домой). В самом комплексе кроме основного здания сохранено много отдельных одноэтажных (порой совсем небольших) построек, что превращает его в своего рода парк павильонов с какими-то закоулками, тупиками и небольшими уютными двориками.
Какой-то очевидной специализации у «Хлебозавода» нет, да и арендуют помещения здесь в основном не офисы, а магазины и заведения общепита. Последних здесь больше, чем где-либо — тут можно найти, кажется, всё что угодно, от сетевого «Старбакса» до ресторана бразильской кухни Lars Vegans. Есть даже точка с супами в съедобных стаканах, открытая по франшизе новосибирского проекта Fust Soup.
Швейная фабрика на Костомаровском
Некоторые торгово-креативные пространства могут формироваться отчасти стихийно, без какой-то четкой направляющей роли единого собственника. Яркий пример такого рода — территория за НИИ Швейной промышленности, которую в последнее время обживают заведения общепита и магазины.
Промышленные территории — ценный ресурс для развития города. Просто застроить их жилыми домами — далеко не всегда лучшая идея. Горожанам нужно место не только для жизни и работы, им необходимо где-то общаться, заниматься творчеством, просто проводить время вне дома. И грамотно преобразованная территория бывшего завода вполне способна стать таким местом, даже если составляющие завод здания не являются какими-то шедеврами архитектуры. В любом случае они часть истории города, которую хотелось бы сохранить.
В Новосибирске есть и свой пример превращения старого промышленного объекта в офисно-торговое пространство — это лофт-квартал «Мельница». Что-то похожее удалось сделать из бывшего гаража, мастерских и складов создателям ресторанного дворика за историческим зданием на Красном проспекте, 22.