С нами вонь: в Новосибирске всё лето плохо пахнет, но в ближайшие пару лет ничего не изменится. Объясняем, почему

Власти Новосибирска и области несколько лет не могут найти источник вони в городе
Как бы ни старались источники вони приучить к ней новосибирцев, пока ничего не выходит. Горожане на стадии гнева и переходить в стадию смирения не собираются: непросто остаться спокойным, когда летним вечером невозможно открыть окно. Регулярные публикации про новосибирский смрад, безуспешный поиск виноватых и невнятные объяснения властей — традиция многолетняя. Все знают возможные источники неприятного запаха в городе, но ничего не меняется. Новосибирские власти говорят, что для решения вопроса нужны другие законы и новое оборудование, но всё это требует времени и денег. Экологическая прокуратура отчитывается о проверках и наказаниях, но запах снова приходит в город. В этом году комиссия по экологии будет знакомиться с опытом Северной столицы по поводу мониторинга качества воздуха и планирует разработать новый закон, который позволит найти и устранить источник загрязнения атмосферы. По предварительным данным, на это потребуется в лучшем случае пара лет, поэтому в следующем году мы, вероятно, снова будем отчаянно возмущаться, когда свежесть летнего вечера внезапно «украсят» нотки специфического амбре. Подробности — в материале НГС.
«Слезятся глаза», «воняет как будто в деревне живем», «встречает вонью дорогой Новосибирск», «невыносимо воняет падалью», «с каждым месяцем всё хуже», «я как по свинарнику иду с видом на оперный», «канализация или что-то тухлое», «так больше невозможно жить» — всё это цитаты новосибирцев, которые жаловались на невыносимый запах в городе с начала мая. Неприятный запах накрывает город чуть ли не через день. Чаще всего его ощущают жители правобережья. В июле сообщения поступали и от жителей левого берега.
Где и когда пахнет
По информации мэрии, в прошлом году эксперты проанализировали жалобы на неприятный запах и пришли к выводу, что, в зависимости от розы ветров, запахи животного происхождения чаще всего бывают вечером и ночью.
— Очень часто такие запахи отмечают жители Ленинского района города Новосибирска, проживающие в микрорайонах Чистая слобода, Дивногорский и Новомарусино при северных и северо-западных направлениях ветра, жители Центрального и Заельцовского районов — при западном направлении ветра. Также запахи животного происхождения нередко отмечают гости города, прибывающие в международный аэропорт Толмачево, — уточнили в пресс-центре мэрии.
Комитет охраны окружающей среды провел «натурное обследование и замеры загрязняющих веществ» и пришел к выводу, что запахи появляются со среды на четверг или в субботу, воскресенье около 22–24 часов. Средняя продолжительность волны смрада — 1–1,5 часа.
Аромат с историей
Вообще история борьбы с неприятными запахами в Новосибирске началась до появления кудряшовского свинокомплекса, который сейчас числится главным подозреваемым. Когда-то источником зловоний был Новосибирский жиркомбинат, который производил знаменитый новосибирский майонез «Провансаль». В начале
Кстати, тогда не возникало вопросов и каких-то сомнений в том, от кого пахнет. Сегодня сказать «виновен» не получается — источник вони остается неизвестным, во всяком случае никаких официальных подтверждений нет. В 2017 году директор аэропорта Толмачево возмутился неприятными ароматами на территории аэропорта, сказал губернатору, что пассажиры ощущают зловоние не только на улице, но и в терминалах. Источником неприятного запаха он практически безапелляционно называл промышленные отходы кудряшовского свинокомплекса, которые складируют на открытом воздухе.
Однако представители АО «Кудряшовское» ответили на жалобы однозначно: никаких ПДК загрязняющих веществ у них нет, все показатели ниже нормы.
— У нас ничего не пахнет. А то, что горожане могут выказывать свои какие-то предположения, ну, возможно, это их мнение, — сказала тогда инженер-технолог АО «Кудряшовское» и ООО «Кудряшовский мясокомбинат» Наталья Тюменцева.
Поиск смердящего
Странный душок не покидал город, и мэр Анатолий Локоть решил, что всё же стоит проверить свинокомплекс. Депутаты, в том числе Министерство природных ресурсов, тоже подключились к вопросу и даже создали рабочую группу.
Кроме «Кудряшовского мясокомбината» в качестве возможных источников вони называли: Горводоканал, полигон твердых коммунальных отходов возле Криводановских дач, свиноводческую ферму Сергея Голубева и Толмачёвские Согры, куда сбрасывают сточные воды аэропорт и город Обь. Чиновники смогли проверить всех, кроме Горводоканала, кудряшовского свинокомплекса и аэропорта Толмачево (который, кстати, тоже включали в список возможных источников неприятных запахов).
— Согласно законодательству Российской Федерации в отношении АО «Кудряшовское», МУП г. Новосибирска «Горводоканал» и АО «Аэропорт Толмачево» органы государственной власти Новосибирской области не могут проводить контрольно-надзорные мероприятия, так как данные юридические лица являются объектами, подлежащими федеральному государственному экологическому надзору, — заявил тогда заместитель руководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды НСО Евгений Стукалин.
В свою очередь представитель Горводоканала сказал, что к ним сбрасываются сточные воды свинокомплекса только после механической очистки — вся эта жижа складируется в прудах, и запах от нее идет в сторону города. В итоге комиссия не смогла установить источник зловоний, так как у остальных претендентов не нашлось серьезных нарушений, которые могли бы погрузить город в смрад.
На протяжении двух лет в Новосибирске периодически пахло, зимой запах ушел, страсти утихли. Потом был коронавирус, тут не до запахов. Однако в июне прошлого года председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова сообщила, что в последние годы число жалоб горожан на неприятный запах выросло: если в 2018 году мэрия получила 23 только письменных обращения, на которые обязана дать официальные письменные же ответы, то в 2019 году — 67, а с января 2020 было уже 25.
А кудряшовский свинокомплекс в очередной раз рассказал, что соблюдаются все технологии: «Удобрение вывозят на удаленные от города сельскохозяйственные угодья и используют для выращивания кормов. Это делают раз в год, даты выбирают с учетом метеонаблюдений. За последние три года предприятие потратило около 132 миллионов рублей на очистные сооружения свинокомплекса».
Попытка номер два
Весной этого года депутаты Заксобрания снова подняли вопрос — назвали шесть источников вони в городе: именно в этих местах фиксировали загрязняющие вещества, которые могут источать неприятный запах.
В новый список потенциальных источников неприятных запахов в Новосибирске снова попали Кудряшовский мясокомбинат, аэропорт Толмачево и Толмачевские Согры. Добавились три птицефабрики: Коченевская, Новосибирская и Октябрьская.
— Аэропорт будет говорить: «Это Кудряши пахнут». Кудряши будут говорить: «Это Горводоканал». Общественники: «Это птицефабрики». Нам не важно, кто больше это делает. Вы воняете? Давайте вместе вырабатывать решение этого вопроса, потому что оно необходимо. То, что город у нас пахнет невкусно, уже притча во языцех, — эмоционально выразился на заседании комиссии депутат Игорь Украинцев.
Решения депутатов
В итоге городским депутатам рекомендовали сформировать предложения по внесению изменений в нормативные акты (которые регламентируют нормы ПДК химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздухе, от которых появляются неприятные запахи). Цель — подготовить обращение в главное управление Роспотребнадзора.
Областному Министерству природных ресурсов и экологии поручили разработать программу предприятий по проведению локального мониторинга (составить карту мест, где чаще всего жалуются на неприятные запахи).
— По результатам мониторинга появится обоснованная возможность для обращения в правоохранительные органы с целью проведения проверки предприятий, деятельность которых приводит к возникновению неприятных запахов, — говорится в протокольной записи заседания.
Еще один пункт в протокольной записи — упорядочить работу ассенизаторских машин на территории города и следить за появлением несанкционированных сливов отходов.
Прокурорские проверки
В прошлом году природоохранная прокуратура провела несколько проверок после сообщений о неприятных запахах.
Как сообщается на сайте ведомства, в 2020 году проанализировали 175 жалоб, в том числе в мэрию и в контролирующие органы, а также публикации СМИ о неприятных запахах в городе. И проверили АО «Кудряшовское», ООО НПК «Агротех», мусорные полигоны.
— Учитывая, что в ряде обращений предполагаемым источником запахов являлся свинокомплекс АО «Кудряшовское», проведены лабораторные исследования образцов воздуха, отобранные вблизи предприятия, — сообщили в природоохранной прокуратуре. — Экспертами не обнаружено нарушений, связанных с превышением в атмосферном воздухе предельных концентраций вредных веществ. Организация имеет все необходимые документы на природопользование, в законном порядке осуществляет внутренний экологический и санитарно-эпидемиологический контроль. Прокурорская проверка на этом предприятии продолжена.
По информации мэрии, 2020 году прокуратура все-таки нашла нарушения кудряшовским свинокомплексом природоохранного законодательства при использовании удобрений на основе отходов животноводства (жидкой фракции свиного навоза).
— В отношении АО «Кудряшовское» и виновного должностного лица общества 25 декабря 2020 года возбуждены дела об административных правонарушениях, — сообщили в мэрии. — В настоящее время Сибирское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования проводит проверку соблюдения природоохранного законодательства при осуществлении деятельности на АО «Кудряшовское».
В прошлом году прокуратура также проверила ООО НПК «Агротех». По итогам проверок выявили нарушения экологических требований, правил эксплуатации очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. После прокурорского вмешательства предприятие приняло меры к устранению нарушений (разрабатывает программу производственного экологического контроля, проводит инвентаризацию источников выбросов и др.), уточняется в отчете о проверках.
Кроме того, в ноябре прошлого года вместе с Роспотребнадзором проверили АО «Новосибирская птицефабрика».
— Поскольку общество осуществляет промышленные выбросы, в которых содержание вредных (загрязняющих) веществ превышает допустимые нормы, надзорный орган выдал предписание.
Также специалисты сделали экспертизу воздуха вблизи жилой застройки в период возгорания полигона Левобережный. Концентрации вредных веществ в пробах воздуха не превышали предельно допустимых.
В апреле 2021 года, после сообщений СМИ о неприятных запахах, прокуратура Кировского района Новосибирска вместе с Министерством природных ресурсов и экологии проверили предпринимателя Икишева, который занимается производством кормов для животных.
— Установлено, что в процессе хозяйственной деятельности предприниматель оказывает негативное воздействие на окружающую среду (в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух), то есть эксплуатирует объект (промышленную площадку по ул. Петухова), оказывающий на окружающую среду негативное воздействие, — сообщается в отчете природоохранной прокуратуры. — В деятельности предпринимателя выявлены нарушения федеральных законов «Об охране атмосферного воздуха», «Об охране окружающей среды» (не проведены инструментальные замеры и расчеты выбросов загрязняющих веществ, не поставлен на учет объект негативного воздействия на окружающую среду и пр.).
Что говорят городские власти
Проверки идут, но неприятный запах по-прежнему с нами. После очередной волны горожане ругают мэра и депутатов. Власти, в свою очередь, говорят, что у них недостаточно полномочий.
В мэрии напомнили, что по федеральному закону «Об охране атмосферного воздуха» у местной власти нет полномочий контролировать деятельность предприятий, нет прав проведения хозяйствующих проверок.
— Мы неоднократно на рабочей группе по экологии этот вопрос рассматривали. Но у нас, городских депутатов, к сожалению, очень мало полномочий, — объяснил НГС председатель комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству Игорь Кудин. — Это региональный уровень, уровень правительства Новосибирской области и Заксобрания. Я обращался к руководителю комиссии по экологии Заксобрания Лаптеву, он этот вопрос рассматривал у себя на комиссии. Минприроды наш региональный, областной, это они должны контролировать эти процессы, штрафовать, нанимать лаборатории, которые делают разложения по фракциям запаха. Чтобы было четко понятно — либо канализацией пахнет, либо это пахнет кудряшовский свинокомплекс, либо что-то еще.
По словам Игоря Кудина, общественники активно взаимодействуют с депутатами, все пытаются принять участие в решении вопроса, тем не менее определяющие решения принимаются на региональном уровне.
Летом прошлого года председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова сказала, что мэрия и Министерство природных ресурсов планируют заключить контракт на проведение ольфактометрии — исследования причин интенсивности запаха и его источников. Эти исследования нужны для того, чтобы идентифицировать запах и его источник: животные, канализация, брожение. Чтобы надзорный орган мог понимать: сейчас пахнет вот этим, и силы оперативного реагирования будут направлены на это. Подобные исследования проводят в Институте органической химии
Когда перестанет вонять
Председатель комиссии по экологии Владимир Лаптев рассказал НГС, что работа по решению проблемы ведется и есть результаты. Главный момент, который поможет сдвинуть вопрос с мертвой точки, — разработка регионального закона об экологической безопасности, что позволит местным органам власти проводить экологический аудит, уточнил его помощник Владимир Миленький. Подобные законы уже приняты в нескольких регионах, например есть опыт такой работы в Санкт-Петербурге — сейчас его изучают новосибирские специалисты.
— Сколько мы сможем накопать полномочий в рамках того, что ограничено законом, столько постараемся туда и включить. Чтобы это стало действенным механизмом. Сегодня многие вопросы просто нельзя решить из-за пробелов в законодательстве, — объяснил Владимир Миленький. — То есть проблема есть, а механизмов нет. Механизмов по сути нет даже у прокуратуры.
Кроме создания правовой базы, нужно привлекать специалистов, иметь специальное оборудование. Это оборудование позволит делать замеры воздуха уже на другом уровне. Соответственно, можно получить данные, на основании которых, с учетом проработки правовой базы, можно устраивать серьезные, обоснованные проверки потенциальных источников неприятных запахов.
— Сегодня это всё на уровне: пришли, посмотрели. У вас скотомогильник, поэтому там пахнет. А как обосновать это чисто юридически? Мы пытаемся от субъективного перейти в объективное, — объяснил он.
Новые подходы — дополнительные расходы бюджета. Не исключено, что новое оборудование получится закупить вместе с городом, полагают в комиссии по экологии. По словам Владимира Миленького, стоит оно не миллиарды, но «какая-то цена есть». Сейчас Новосибирск присматривается к питерским разработкам. В сентябре будет очередное заседание комиссии по экологии, где будут обсуждать опыт Северной столицы и опеределять план действий по решению вопроса с неприятными запахами.
Ученые и эксперты предлагают разные варианты решения проблемы: подбирать новый состав химических реагентов, закупать другое оборудование для переработки отходов, засыпать отходы золой или песком, чтобы они не контактировали с воздухом. Вопрос в том, кого обязать это делать и на основании каких данных.
Когда пазл сложится, неизвестно: на покупку или аренду оборудования для соответствующих замеров нужны деньги, а на законы — время.
— Надеемся, что это будет быстрее, чем пара лет, — полагает Владимир Миленький.
Смех сквозь слезы
Весь город надеется на то, что вопрос решится быстрее. Хочется насладиться летом, пусть даже в городе, но от навязчивого амбре пока деться некуда. Пока под заметками на тему вони комментаторы НГС соревнуются в остроумии: «Это запах стабильности», «Чувствуете запах политических партий?», «Запах загнивающего капитализма», «Так пахнет безразличие народа к тому, что происходит с ним». Лучше всего сформулировал то, о чём все боятся сказать прямо, авторедактор НГС Дмитрий Косенко — почитайте его колонку о том, как Новосибирск стал городом вонючек и почему власти не могут справиться с мерзким запахом.
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