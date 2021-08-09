С нами вонь: в Новосибирске всё лето плохо пахнет, но в ближайшие пару лет ничего не изменится. Объясняем, почему

Решения депутатов

В итоге городским депутатам рекомендовали сформировать предложения по внесению изменений в нормативные акты (которые регламентируют нормы ПДК химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздухе, от которых появляются неприятные запахи). Цель — подготовить обращение в главное управление Роспотребнадзора.

Областному Министерству природных ресурсов и экологии поручили разработать программу предприятий по проведению локального мониторинга (составить карту мест, где чаще всего жалуются на неприятные запахи).

— По результатам мониторинга появится обоснованная возможность для обращения в правоохранительные органы с целью проведения проверки предприятий, деятельность которых приводит к возникновению неприятных запахов, — говорится в протокольной записи заседания.



Еще один пункт в протокольной записи — упорядочить работу ассенизаторских машин на территории города и следить за появлением несанкционированных сливов отходов.



Прокурорские проверки

В прошлом году природоохранная прокуратура провела несколько проверок после сообщений о неприятных запахах.

Как сообщается на сайте ведомства, в 2020 году проанализировали 175 жалоб, в том числе в мэрию и в контролирующие органы, а также публикации СМИ о неприятных запахах в городе. И проверили АО «Кудряшовское», ООО НПК «Агротех», мусорные полигоны.

— Учитывая, что в ряде обращений предполагаемым источником запахов являлся свинокомплекс АО «Кудряшовское», проведены лабораторные исследования образцов воздуха, отобранные вблизи предприятия, — сообщили в природоохранной прокуратуре. — Экспертами не обнаружено нарушений, связанных с превышением в атмосферном воздухе предельных концентраций вредных веществ. Организация имеет все необходимые документы на природопользование, в законном порядке осуществляет внутренний экологический и санитарно-эпидемиологический контроль. Прокурорская проверка на этом предприятии продолжена.

По информации мэрии, 2020 году прокуратура все-таки нашла нарушения кудряшовским свинокомплексом природоохранного законодательства при использовании удобрений на основе отходов животноводства (жидкой фракции свиного навоза).



— В отношении АО «Кудряшовское» и виновного должностного лица общества 25 декабря 2020 года возбуждены дела об административных правонарушениях, — сообщили в мэрии. — В настоящее время Сибирское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования проводит проверку соблюдения природоохранного законодательства при осуществлении деятельности на АО «Кудряшовское».

В прошлом году прокуратура также проверила ООО НПК «Агротех». По итогам проверок выявили нарушения экологических требований, правил эксплуатации очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. После прокурорского вмешательства предприятие приняло меры к устранению нарушений (разрабатывает программу производственного экологического контроля, проводит инвентаризацию источников выбросов и др.), уточняется в отчете о проверках.

Кроме того, в ноябре прошлого года вместе с Роспотребнадзором проверили АО «Новосибирская птицефабрика».

— Поскольку общество осуществляет промышленные выбросы, в которых содержание вредных (загрязняющих) веществ превышает допустимые нормы, надзорный орган выдал предписание.



Также специалисты сделали экспертизу воздуха вблизи жилой застройки в период возгорания полигона Левобережный. Концентрации вредных веществ в пробах воздуха не превышали предельно допустимых.

В апреле 2021 года, после сообщений СМИ о неприятных запахах, прокуратура Кировского района Новосибирска вместе с Министерством природных ресурсов и экологии проверили предпринимателя Икишева, который занимается производством кормов для животных.

— Установлено, что в процессе хозяйственной деятельности предприниматель оказывает негативное воздействие на окружающую среду (в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух), то есть эксплуатирует объект (промышленную площадку по ул. Петухова), оказывающий на окружающую среду негативное воздействие, — сообщается в отчете природоохранной прокуратуры. — В деятельности предпринимателя выявлены нарушения федеральных законов «Об охране атмосферного воздуха», «Об охране окружающей среды» (не проведены инструментальные замеры и расчеты выбросов загрязняющих веществ, не поставлен на учет объект негативного воздействия на окружающую среду и пр.).

Что говорят городские власти

Проверки идут, но неприятный запах по-прежнему с нами. После очередной волны горожане ругают мэра и депутатов. Власти, в свою очередь, говорят, что у них недостаточно полномочий.



В мэрии напомнили, что по федеральному закону «Об охране атмосферного воздуха» у местной власти нет полномочий контролировать деятельность предприятий, нет прав проведения хозяйствующих проверок.

— Мы неоднократно на рабочей группе по экологии этот вопрос рассматривали. Но у нас, городских депутатов, к сожалению, очень мало полномочий, — объяснил НГС председатель комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству Игорь Кудин. — Это региональный уровень, уровень правительства Новосибирской области и Заксобрания. Я обращался к руководителю комиссии по экологии Заксобрания Лаптеву, он этот вопрос рассматривал у себя на комиссии. Минприроды наш региональный, областной, это они должны контролировать эти процессы, штрафовать, нанимать лаборатории, которые делают разложения по фракциям запаха. Чтобы было четко понятно — либо канализацией пахнет, либо это пахнет кудряшовский свинокомплекс, либо что-то еще.

По словам Игоря Кудина, общественники активно взаимодействуют с депутатами, все пытаются принять участие в решении вопроса, тем не менее определяющие решения принимаются на региональном уровне.

Летом прошлого года председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова сказала, что мэрия и Министерство природных ресурсов планируют заключить контракт на проведение ольфактометрии — исследования причин интенсивности запаха и его источников. Эти исследования нужны для того, чтобы идентифицировать запах и его источник: животные, канализация, брожение. Чтобы надзорный орган мог понимать: сейчас пахнет вот этим, и силы оперативного реагирования будут направлены на это. Подобные исследования проводят в Институте органической химии им. Н. Н. Ворожцова и в Центре гигиены и эпидемиологии.

Когда перестанет вонять

Председатель комиссии по экологии Владимир Лаптев рассказал НГС, что работа по решению проблемы ведется и есть результаты. Главный момент, который поможет сдвинуть вопрос с мертвой точки, — разработка регионального закона об экологической безопасности, что позволит местным органам власти проводить экологический аудит, уточнил его помощник Владимир Миленький. Подобные законы уже приняты в нескольких регионах, например есть опыт такой работы в Санкт-Петербурге — сейчас его изучают новосибирские специалисты.

— Сколько мы сможем накопать полномочий в рамках того, что ограничено законом, столько постараемся туда и включить. Чтобы это стало действенным механизмом. Сегодня многие вопросы просто нельзя решить из-за пробелов в законодательстве, — объяснил Владимир Миленький. — То есть проблема есть, а механизмов нет. Механизмов по сути нет даже у прокуратуры.

Кроме создания правовой базы, нужно привлекать специалистов, иметь специальное оборудование. Это оборудование позволит делать замеры воздуха уже на другом уровне. Соответственно, можно получить данные, на основании которых, с учетом проработки правовой базы, можно устраивать серьезные, обоснованные проверки потенциальных источников неприятных запахов.

— Сегодня это всё на уровне: пришли, посмотрели. У вас скотомогильник, поэтому там пахнет. А как обосновать это чисто юридически? Мы пытаемся от субъективного перейти в объективное, — объяснил он.

Новые подходы — дополнительные расходы бюджета. Не исключено, что новое оборудование получится закупить вместе с городом, полагают в комиссии по экологии. По словам Владимира Миленького, стоит оно не миллиарды, но «какая-то цена есть». Сейчас Новосибирск присматривается к питерским разработкам. В сентябре будет очередное заседание комиссии по экологии, где будут обсуждать опыт Северной столицы и опеределять план действий по решению вопроса с неприятными запахами.

Ученые и эксперты предлагают разные варианты решения проблемы: подбирать новый состав химических реагентов, закупать другое оборудование для переработки отходов, засыпать отходы золой или песком, чтобы они не контактировали с воздухом. Вопрос в том, кого обязать это делать и на основании каких данных.

Когда пазл сложится, неизвестно: на покупку или аренду оборудования для соответствующих замеров нужны деньги, а на законы — время.



— Надеемся, что это будет быстрее, чем пара лет, — полагает Владимир Миленький.

Смех сквозь слезы

Весь город надеется на то, что вопрос решится быстрее. Хочется насладиться летом, пусть даже в городе, но от навязчивого амбре пока деться некуда. Пока под заметками на тему вони комментаторы НГС соревнуются в остроумии: «Это запах стабильности», «Чувствуете запах политических партий?», «Запах загнивающего капитализма», «Так пахнет безразличие народа к тому, что происходит с ним». Лучше всего сформулировал то, о чём все боятся сказать прямо, авторедактор НГС Дмитрий Косенко — почитайте его колонку о том, как Новосибирск стал городом вонючек и почему власти не могут справиться с мерзким запахом.

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