«Ненужные обществу»: как бывшие алкоголик и наркоман возвращают к жизни деревню-призрак

Бывшие наркоманы и алкоголики существуют: мнение врача-нарколога

Мы показали программу Виктору Ханыкову, психиатру-наркологу высшей категории с 42-летним стажем. Вот что он думает про реабилитацию в Андреевской слободе:

— Эта программа реабилитации почти полностью совпадает со всемирно известной программой « 12 шагов », по которой с 40-х годов XX века на Западе в основном проходит помощь зависимым. Здесь есть некое сужение по финальным шагам — в оригинальной версии говорится про налаживание социальных связей и контактов. Скорее всего, это миновали, потому что люди находятся в изоляции, о расширении социальных контактов речи нет. Мне эта программа во многом нравится — она в себе содержит ряд пунктов, которые было бы неплохо и людям без всякой зависимости пройти — начиная с пятого пункта. Что хорошо — это не сектантская программа, — комментирует специалист. — Насчет изоляции и удаления. Тут всё зависит от того, насколько люди далеко в своих зависимостях ушли от реального мира, насколько их жизнь достигла дна. Если в итоге они обретут радость, удовлетворение от такой жизни — не в ущерб радости и смыслам, жизни другим, то в этом есть перспектива. Любая методика, которая помогает этого достичь, будет оправданна. С таким бэкграундом всё это осуществлять в обычной жизни им было бы сложно — с прежними контактами, дружками и даже телефонными связями.

Программа «12 шагов» в конечном счете подменяет зависимости от деструктивных вещей зависимостью конструктивной — от группы и высшей силы, на которую человек в дальнейшем должен всю жизнь уповать. Ты должен теперь быть привязан к этой системе и сохранять связи с группой. И всю жизнь помнить, что ты не такой, как все, несешь крест прежней зависимости. Ты должен некоторые вещи из своей жизни убирать. Я как специалист не считаю, что это универсально для всех, что бывших алкоголиков и наркоманов не бывает. Очень даже бывает. Это мнение выгодно бывшим алкоголикам и наркоманам — чтобы оправдывать свои срывы. А кроме того, оно выгодно недобросовестным докторам, для того чтобы привязывать к себе человека. Но человек может настолько отрешиться от своей жизни, что никогда больше к этой жизни не прислонится. Он живет, не вспоминая о своем прошлом, оно не должно висеть вечным крестом. По крайней мере, на каждом из тех, кто этот путь пройдет. Я знаю таких людей — без привязки к группам и высшим силам.

Считаю, что в системе «12 шагов» все-таки принижается роль человека. Но мы часто говорим своим пациентам обратное: что во всей этой борьбе ты — главный боец. Ты одержишь победу или не одержишь ее. А высшая сила или группа — если ты хочешь обращаться к ним, это те, кто поможет тебе одержать победу. В этой программе акцент на том, что ты бессилен, должен признать бессилие, положиться целиком на группу и развиваться только благодаря этому. Мы все-таки считаем, что внутренние ресурсы здесь тоже нужно подчеркивать, задействовать. Другое дело, что у кого-то их действительно совсем мало, и тогда подобная постановка вопроса — оправданна и перспективна.

Другие непростые судьбы

Ранее мы уже рассказывали про людей с непростыми судьбами. Например, про безногого Виктора Пинигина. Его похитили из приюта лжеродственники, а потом увезли в другой город и заставили попрошайничать.

Другие постояльцы годами живут в приюте и пытаются доказать государству свое существование. Кто-то из них жил в рабстве, а кто-то даже воевал во Вьетнаме.