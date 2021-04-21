«Ненужные обществу»: как бывшие алкоголик и наркоман возвращают к жизни деревню-призрак

Тюменец основал реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков
В 300 километрах от Тюмени в забытой деревне-призраке живут всего два человека. Просто так к ним не подобраться — дорог, ведущих к их поселению, нет. Кругом лес и дикие животные. О том, что когда-то в деревне кипела жизнь, напоминают лишь два ветхих здания. Сейчас там ни души, во время нашего визита всё завалило снегом. А когда-то здесь были улицы, которые построили еще в царские времена. И на их фоне сильно выделяется двухэтажный коттедж с банькой во дворе и красивой деревянной церквушкой на окраине. Здесь и поселились герои нашего материала. Их истории своеобразны: оба мужчины с поломанной жизнью. Один около
Наши коллеги из 72.RU приехали в курганскую деревню и своими глазами увидели, что здесь происходит, как живет и возрождается крошечное поселение с богатой историей.
Около четырех часов в дороге, и мы на месте — в Андреевской слободе. Так называется реабилитационный центр, который основал известный тюменский благотворитель Андрей Якунин. Это он спасает бездомных и других людей, попавших, казалось бы, в безвыходную ситуацию. Он сам прошел непростой путь, а потому и относится к таким людям по-особенному. Деревню, где помогают людям с зависимостью, мы не называем по просьбе самого Андрея Якунина. Лечебная программа, которую проходят бывшие тюменские наркоманы и алкоголики, предполагает полную отрешенность от мира. В этой деревне нет соблазнов и людей, сманивающих вернуться к прежней жизни.
— Я 20 лет занимаюсь темой помощи бездомным, освободившимся из мест лишения свободы, людям с алкогольной или наркотической зависимостью. И долгое время хотел, чтобы у нас [с коллегами] было место, где бы мы могли в отрыве от привычной социальной среды организовать помощь людям — и духовную, и психологическую, и социальную. И чтобы люди, прошедшие реабилитацию, смогли остаться здесь жить. Особенно те, у кого нет своего жилья и в будущем не предвидится. Здесь, в нескольких сотнях километров от Тюмени, и появилось такое место. Мы его назвали «Андреевская слобода». В честь Андрея Первозванного, который пришел в свое время на Русь и установил крест. Мы хотим, чтобы он помогал нам здесь духовно, — рассказал нам Андрей Якунин.
В ближайшем будущем в этой вымершей деревушке он планирует завести домашнее хозяйство — овец с лошадьми. Это нужно, чтобы организовать небольшое производство и дать людям работу.
— Хотим, чтобы был такой взаимообмен. Чтобы столкнувшиеся с тяжелой ситуацией или те, к кому относились раньше как к тунеядцам, ненужным обществу, бесперспективным и так далее, показали, что можно не только измениться, но и приносить пользу. Чтобы общество всё же повернулось к таким людям лицом, — продолжил Якунин.
Ненужные обществу люди — кто они?
К ненужным обществу людям относят всех, кто вернулся на «гражданку» с зоны, бесперебойно пьет или страдает от наркотической зависимости. Зачастую у них нет ни семьи, ни работы, ни крыши над головой. От таких обычно все отворачиваются. Многие бездомные привыкли к такому отношению и даже не стараются что-то изменить. Но есть и те, кто пробует вернуться к нормальной жизни. Второй шанс себе дал и Сергей.
История № 1. «18 лет без выхода отсидел — взрослел за решеткой»
Сергей попал в места лишения свободы, когда ему было всего
— Меня посадили за вооруженный государственный разбой (
Несколько лет проездил со строительной бригадой — делал храмы. Я учился работать, потому что в жизни этого никогда не делал. Даже в лагере умудрялся не работать. Если бы я там работал, то сдох бы, — рассказал Сергей.
— Если что-то не получалось — кидали с работой или еще какие-то проблемы возникали — я вставал на лыжи и... поехал. Просто приезжал в любой город, где меня никто не ждет. Где нет никого из знакомых. Где я никому на фиг не нужен. И я начинал опять что-то строить, делать. А потом рушил эту стену. Я не жил, а выживал, — с грустью сказал Сергей. — У меня был брак. Как раз в Тюмени. Это был официальный брак, который продлился три года —
В центр «Милосердие», он попал после монастыря, куда пришел за советом. После очередной неудачи Сергей не знал, куда податься, где найти работу, как жить дальше. Оказавшись в приюте среди десятков бездомных, он ужаснулся. То время он вспоминает, как страшный сон:
— Жил в палатке две недели сначала, потом меня отправили к ним в корпус. И там я вздрогнул. Представьте себе зомби — больше
История № 2. «Наркотики — мой хозяин»
Сергею 45 лет. В плохую компанию он попал еще в школе, поэтому практически не учился. Свою первую книгу он начал читать только здесь — в реабилитационном центре. Выбрал «Несвятые святые» митрополита Тихона. Сергей похвастался нам — он прочитал уже чуть больше
Его история похожа на миллионы других.
— В 18 лет я уже был подсажен на серьезный наркотик. Сам пришел к знакомым, которые употребляли, и попросил. Еще в моей жизни был алкоголь, но это так... Где-то того употребил, где-то другого. Дома уже не жил. Семья меня не видела. Конечно, я понимал, что наркотики — зло. Я пытался бросить их. Уезжал в другие города. Но хватало меня только на пару месяцев, потом начиналось всё заново. При желании, как говорится, хоть где и хоть что можно найти, даже если нет денег, — рассказал Сергей. — Семья моя уже не пыталась бороться со мной. Девушка, с которой я сожительствовал, не сразу узнала о моей проблеме. Но со временем стала замечать, что со мной что-то происходит. Однажды я привез ее в магазин, а сам остался в машине. Увидел друга, узнал, что он употребил на какой-то вечеринке и ему было очень весело. И сам загорелся желанием. Отвез девушку домой, а сам поехал к тому другу. Ей, конечно, ничего не сказал. Я не знаю, как объяснить, что происходило со мной. Я не мог справиться со своими чувствами. Они были неконтролируемые.
Сергей, как и многие зависимые, до последнего думал, что способен справиться с пагубной привычкой самостоятельно. Но вновь и вновь срывался.
— А зачем мне паспорт нужен был? Работал неофициально, занимался в Тобольске ремонтом под ключ. Это потом ко мне пришло осознание, что документы всё же нужны. И как раз одна православная женщина мне дала визитку центра «Милосердие». Я пришел сюда, Андрей Александрович, директор центра, поговорил со мной, узнал мою историю. Документы в итоге мне сделали, но предложили реабилитацию. Это был
Сергей тоже «12-шаговый» — этот термин тут применяется ко всем, кто проходит реабилитацию. Из человека, который не умел даже читать, он дорос до «старшего брата». Это своего рода наставник в центре. Его задача — своим примером вдохновлять остальных подопечных. Но его лечение еще продолжается.
Жизнь вдали от цивилизации
Как же проходят будни этих людей вдали от общества, соблазнов и городской жизни? У людей, попавших на реабилитацию, нет возможности общаться с кем-то извне. Полная изоляция. Им разрешен лишь один звонок в неделю — и то при условии, если есть какой-то экстренный повод (или если человек заранее позаботился об этом и написал что-то вроде заявления). Для родных подопечных такой же порядок. Сначала они связываются с сотрудником центра, говорят, почему хотят поговорить с «пациентом», и только потом принимается решение. Могут и не дать созвониться. О таких жестких условиях предупреждают заранее. Это нужно, чтобы оградить человека от проблем извне и помочь для начала поскорее разобраться в себе. К тому же, уверяют в центре, семья может помешать лечению человека, спровоцировать рецидив. Как? Чаще всего, рассказывает Андрей Якунин, родственники жалеют своих близких, они не могут видеть их страдания — потому позволяют им сорваться. Но такие поблажки делают только хуже — человек не избавляется от зависимости. А наркоманы или алкоголики, как правило, после долгого перерыва начинают употреблять в больших дозах. И закончиться всё может летальным исходом. Но вернемся к будням в центре.
Порядок тут во всем. Даже дни подопечных Якунина расписаны буквально по минутам. Сначала ранний подъем (будильник звенит в 06:30), потом утренняя молитва, завтрак, группа (идут занятия), послушания (то же самое, что и труд — мужчины выполняют распоряжения наставника), перерывы на еду, опять занятия и послушания, вечерняя молитва. Свободное время только вечером — после 20:00. В эти часы подопечные могут играть в нарды, гулять во дворе или, например, смотреть фильмы. Интересно, что далеко не всё кино здесь позволено, жестокие и бессмысленные фильмы исключены. А телепрограммы и вовсе под запретом.
В реабилитационном центре учат соблюдать границы другого человека. Люди привыкают к мысли, что под этой крышей собрались только «больные». Обижаться на них нельзя. Им нужно помочь.
— Программа учит нас тому, что все мы здесь больные, мол, не надо обращать внимание, если тебе кто-то сказал что-то не так. Но если тебя это зацепило, то скажи сразу. Человек, например, обзовет меня, а я ему: «Опачки, стой. Давай ты так больше не делай». Нас учат соблюдать чужие границы, разбираться в себе или с окружающими, — рассказал Сергей.
Разбираться тут учат не только в конфликтных ситуациях, но и со своими чувствами. Все подопечные ведут дневники, в которых описывают эмоции. Причем начинать нужно с самого утра. Поэтому после будильника и процедур в ванной все берут тетради и начинают писать. Пролистав один из дневников, мы выяснили, что испытывают подопечные, живя здесь.
Публикуем отрывок записи из дневника, в котором мужчина описывает свои чувства:
— Утро — спокойствие, сонливость, зевота. Встал, оделся, заправил постель. Подошел к окну, думал, как на улице сегодня с погодой. Молитва. Чувствую — размышление, нужность и предвкушение. Читал молитву, думал о своем произношении слов. Завтрак. Ел, смотрел в окно, думал, чем заняться на послушании. На группе зачитывал ежедневник. Чувствую — спокойствие, размышление, предвкушение. Думал по теме высказывания «Обучение никогда не заканчивается». Обед. Ел суп и думал о лекции
Ведение дневника — одно из условий лечения. Так проще потом отследить состояние и прогресс «пациента». Программа реабилитации состоит из
- Признание проблемы. Это самое сложное, как признались наши герои. Не все могут осознать свою слабость.
- Понимание важности получения помощи извне. Зависимый человек должен осознать, что его сил недостаточно, чтобы справиться с соблазном.
- Найти значимую для себя высшую силу и перепоручить ей заботу о своей жизни.
- Глубокое внутреннее переосмысление и психоанализ. На этом этапе начинается проработка проблемы. Здесь необходимо взглянуть внутрь себя, оценить свое «содержимое», понять, в чем состояли ошибки в делах и мыслях.
- Поделиться проблемами. На этом этапе человеку надо провести переоценку своей личности, понять, куда двигаться дальше.
- Подготовка к избавлению от негатива. Именно тут происходит консолидация физических и эмоциональных сил с целью направить их на восстановления личности.
- Обращение к Богу с просьбой об избавлении от недостатков, мешающих счастливой и полноценной жизни.
- Подготовка списка людей, на которых оказывали негативное влияние.
- Искупление вины. На этом этапе зависимому человеку предлагается возможность возместить вред и искупить свою провинность перед другими людьми.
- Пристальное наблюдение за собой. Человеку необходимо следить за мыслями и действиями.
- Усиление контакта с Богом. Молитва и/или медитация должны стать частью повседневной жизни.
- Полное духовное пробуждение и распространение полученных знаний.
— Принцип программы реабилитации состоит из трех составляющих — честность, готовность, непринужденность. Самое сложное для подопечных — это, конечно, честность. Научиться не лукавить нельзя за месяц или два. Это процесс всей жизни. Но у нас на практике это происходит. У нас групповая терапия, ребята находятся вместе круглосуточно. Для чего прописываются дневники и делаются другие письменные работы? Чтобы видеть себя, анализировать себя. А на группах получают обратную связь — так ли это на самом деле. То есть если кто-то слукавит, понапишет про себя, то другой это заметит и непременно скажет. Это не значит, что мы как-то накажем человека за ложь. Просто это повод для размышления совравшему, — объяснил Павел.
Мужчина тоже не называет свою фамилию. Он работает в центре консультантом. Это тоже что-то вроде наставника, только самого главного. Он раздает распоряжения, следит за дисциплиной и выполнением заданий по реабилитации. Но между ним и его подчиненными нет неравенства. Они общаются, как товарищи. Он им рассказывает о своем непростом жизненном пути и выслушивает их проблемы. Мужчина заезжий, постоянно в центре он не живет.
— Люди, столкнувшиеся с какой-то зависимостью, пренебрежительно и с недоверием относятся к тем, кто раздает советы «по книжкам». Когда человек знает, что его товарищ, наставник или еще кто-либо тоже прошел через нечто похожее и смог справиться, то он начинает прислушиваться. Лечение проходит продуктивно. Потому что человек понимает, что это не просто слова. Это опыт, — продолжил он.
Во времени эта программа не ограничена, но в среднем «
— Многие не верят, что человек может измениться, особенно тот, кто прожил больше
Но попасть сюда тоже непросто. Человек, как выражается Андрей Якунин, должен «созреть».
— У нас есть такой опыт, когда люди не были готовы к изменениям. А уже потом созревали и включались в процесс. Любому человеку тяжело, они попадают в непривычный ритм жизни, раньше они были сами себе предоставлены и делали, что хотели. А здесь нужно жить по часам, чтобы научиться ценить время, это принципиальный момент. Потому что его и так уже много потеряно в жизни, — добавил Андрей Якунин.
Он строит грандиозные планы: в Андреевской слободе хотят завести хозяйство и запустить небольшое производство. Возможно, даже валенки валять будут.
Что касается «пациентов», то они пока сами не знают, как сложится их жизнь. И смогут ли они устоять перед соблазнами и не вернуться к привычкам.
Бывшие наркоманы и алкоголики существуют: мнение врача-нарколога
Мы показали программу Виктору Ханыкову, психиатру-наркологу высшей категории с
— Эта программа реабилитации почти полностью совпадает со всемирно известной программой «
Программа «12 шагов» в конечном счете подменяет зависимости от деструктивных вещей зависимостью конструктивной — от группы и высшей силы, на которую человек в дальнейшем должен всю жизнь уповать. Ты должен теперь быть привязан к этой системе и сохранять связи с группой. И всю жизнь помнить, что ты не такой, как все, несешь крест прежней зависимости. Ты должен некоторые вещи из своей жизни убирать. Я как специалист не считаю, что это универсально для всех, что бывших алкоголиков и наркоманов не бывает. Очень даже бывает. Это мнение выгодно бывшим алкоголикам и наркоманам — чтобы оправдывать свои срывы. А кроме того, оно выгодно недобросовестным докторам, для того чтобы привязывать к себе человека. Но человек может настолько отрешиться от своей жизни, что никогда больше к этой жизни не прислонится. Он живет, не вспоминая о своем прошлом, оно не должно висеть вечным крестом. По крайней мере, на каждом из тех, кто этот путь пройдет. Я знаю таких людей — без привязки к группам и высшим силам.
Считаю, что в системе «12 шагов» все-таки принижается роль человека. Но мы часто говорим своим пациентам обратное: что во всей этой борьбе ты — главный боец. Ты одержишь победу или не одержишь ее. А высшая сила или группа — если ты хочешь обращаться к ним, это те, кто поможет тебе одержать победу. В этой программе акцент на том, что ты бессилен, должен признать бессилие, положиться целиком на группу и развиваться только благодаря этому. Мы все-таки считаем, что внутренние ресурсы здесь тоже нужно подчеркивать, задействовать. Другое дело, что у кого-то их действительно совсем мало, и тогда подобная постановка вопроса — оправданна и перспективна.
Другие непростые судьбы
Ранее мы уже рассказывали про людей с непростыми судьбами. Например, про безногого Виктора Пинигина. Его похитили из приюта лжеродственники, а потом увезли в другой город и заставили попрошайничать.
Другие постояльцы годами живут в приюте и пытаются доказать государству свое существование. Кто-то из них жил в рабстве, а кто-то даже воевал во Вьетнаме.