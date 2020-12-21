Губернатор НСО пригрозил новыми ограничениями для ТЦ из-за предновогодних очередей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что готов ввести новые ограничения для ТЦ и рынков, если они не разберутся с толпами покупателей. Одна из огромных очередей в это воскресенье попала на видео посетителя «Леруа Мерлен».

— Еще раз напомню, как пройдет январь и февраль, — зависит от нас. Расслабляться нельзя. Мы ожидали, что наступит торговый предновогодний ажиотаж, и не все ТЦ оказались готовы к повышенному наплыву покупателей и не организовали условия.



Губернатор попросил своего заместителя Сергея Сёмку связаться с руководителями ТЦ и рынков и напомнить о необходимости соблюдения всех мер.