Губернатор НСО пригрозил новыми ограничениями для ТЦ из-за предновогодних очередей

В Новосибирске власти пригрозили ТЦ ужесточением мер из-за коронавируса
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что готов ввести новые ограничения для ТЦ и рынков, если они не разберутся с толпами покупателей. Одна из огромных очередей в это воскресенье попала на видео посетителя «Леруа Мерлен».
— Еще раз напомню, как пройдет январь и февраль, — зависит от нас. Расслабляться нельзя. Мы ожидали, что наступит торговый предновогодний ажиотаж, и не все ТЦ оказались готовы к повышенному наплыву покупателей и не организовали условия.
Губернатор попросил своего заместителя Сергея Сёмку связаться с руководителями ТЦ и рынков и напомнить о необходимости соблюдения всех мер.
— Если ситуация не изменится, то мы будем вынуждены выходить на ограничения. Нельзя нарушать правила. Нам вспышек точно не нужно, — отметил Андрей Травников.
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