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Губернатор НСО пригрозил новыми ограничениями для ТЦ из-за предновогодних очередей

Толпа покупателей в воскресенье попала на видео — ее снял посетитель «Леруа Мерлен»

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Губернатор попросил своего заместителя Сергея Сёмку связаться с руководителями ТЦ и рынков и напомнить о необходимости соблюдения всех мер во время пандемии

Губернатор попросил своего заместителя Сергея Сёмку связаться с руководителями ТЦ и рынков и напомнить о необходимости соблюдения всех мер во время пандемии

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В Новосибирске власти пригрозили ТЦ ужесточением мер из-за коронавируса

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что готов ввести новые ограничения для ТЦ и рынков, если они не разберутся с толпами покупателей. Одна из огромных очередей в это воскресенье попала на видео посетителя «Леруа Мерлен».

— Еще раз напомню, как пройдет январь и февраль, — зависит от нас. Расслабляться нельзя. Мы ожидали, что наступит торговый предновогодний ажиотаж, и не все ТЦ оказались готовы к повышенному наплыву покупателей и не организовали условия.


Губернатор попросил своего заместителя Сергея Сёмку связаться с руководителями ТЦ и рынков и напомнить о необходимости соблюдения всех мер.

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— Если ситуация не изменится, то мы будем вынуждены выходить на ограничения. Нельзя нарушать правила. Нам вспышек точно не нужно, — отметил Андрей Травников.

В Новосибирске на прошедших выходных в магазине строительных материалов выстроились огромные очереди на кассу. Толпу покупателей на видео сняли 20 декабря в «Леруа Мерлен».

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Вторая волна коронавируса заставила новосибирцев вспомнить, что такое долгое ожидание в очереди. Люди тратили по 3–7 часов, чтобы попасть к врачу, купить нужное лекарство или билет на автобус. Читатели НГС ежедневно присылали в редакцию фотографии из очередей — подборку на эту тему можно посмотреть здесь.

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очередикоронавирус в Новосибирске
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