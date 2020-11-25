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Тысячи людей подают декларации с ошибками из-за фейка в чатах WhatsApp. 5 карточек, как получить соцвычет

Тысячи людей подают декларации с ошибками из-за фейка в чатах WhatsApp. 5 карточек, как получить соцвычет

Не верьте ложной видеоинструкции (иначе рискуете остаться без денег)

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Этой осенью новосибирские налоговики столкнулись с валом неправильно заполненных деклараций — раньше такого не было

Этой осенью новосибирские налоговики столкнулись с валом неправильно заполненных деклараций — раньше такого не было

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Из-за фейка в WhatsApp новосибирцы подали 32 тысячи деклараций с ошибками

При подаче налоговой декларации 3-НДФЛ можно получить деньги из бюджета в качестве социального вычета. Правда, претендовать на выплату могут не все. Но в видеороликах с инструкцией, которые распространяются в различных мессенджерах, утверждается обратное. Из-за этих фейковых видео новосибирских налоговиков буквально завалили декларациями с ошибками — на начало месяца в регионе насчитали более 32 тысяч неправильно заполненных документов. Кому все-таки положен социальный налоговый вычет и как правильно подать декларацию, чтобы вам не отказали в выплате? Публикуем инструкцию в пяти карточках.

1

Что такое налоговый социальный вычет?

Социальный вычет — это льгота, которую вам возвращает государство (13%). По сути, это необлагаемая налогом часть расходов, которую вы понесли в результате собственных растрат. Например, оплатив лечение (свое или близкого родственника) или самостоятельно увеличив размер своей пенсии.

Максимальная сумма расходов, с которой будет исчисляться социальный налоговый вычет, ограничена 120 тысячами рублей. На счет от такой суммы вам вернется 15,6 тысячи рублей.

2

Кто может получить его?

А это — едва ли не самый важный момент. Круг получателей льготы весьма конкретен, и, как поясняют в УФНС по Новосибирской области, на нее могут претендовать те, кто понес расходы:

1. На благотворительность.

2. На обучение или лечение (свое или близких родственников).

3. На приобретение медикаментов, назначенных лечащим врачом для себя или своих близких родственников.

4. На уплату взносов в рамках добровольного негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования.

5. По договорам добровольного личного страхования жизни, заключенными на срок не менее 5 лет.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

3

Что за фейк-видео?

В августе, по словам пресс-секретаря регионального УФНС Татьяны Асадчей, в социальных сетях, а затем и в мессенджерах появился ролик, в котором девушка подает налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, не забывая при этом оформить соцвычет, однако делает это неправильно.

«Записала простое видео, как подать декларацию 3-НДФЛ. Всё очень просто, в наше время деньги лишними не бывают», — говорит голос за кадром, оформляя вычет по дополнительным взносам на накопительную часть пенсии.

Автор ролика воспользовалась сайтом ФНС, однако подать декларацию можно и через «Госуслуги»

Автор ролика воспользовалась сайтом ФНС, однако подать декларацию можно и через «Госуслуги»

По словам Татьяны Асадчей, воспользовались такой инструкцией и отправили безосновательные декларации более 30 тысяч новосибирцев (данные на 1 ноября).

— Да, действительно, в видео дается пошаговая инструкция — как оформить и как подать. Но сам посыл — ложный. Рассказывается, как получить вычет с сумм, которые перечисляет в ПФ РФ работодатель. А на самом деле налоговый вычет дается только на дополнительно добровольное пенсионное страхование, на расходы, которые понес сам гражданин. В соцсетях удалось остановить этот поток, а в мессенджерах, увы, так и гуляют инструкции. У нас просто гигантское количество поданных налоговых деклараций по этому поводу, всем мы отвечаем отказом, — говорит пресс-секретарь.

4

Если инструкция в видео неверная, то как надо?

Татьяна Асадчая отмечает, что ошибка в оформлении декларации закралась на последнем этапе — том самом, когда система просит вас прикрепить подтверждающие документы.

На этом этапе необходимо быть предельно внимательным. Автор фейк-видео благополучно пропустила пункт о прикреплении документов, но делать этого, как предупреждают в региональном УФНС, нельзя

На этом этапе необходимо быть предельно внимательным. Автор фейк-видео благополучно пропустила пункт о прикреплении документов, но делать этого, как предупреждают в региональном УФНС, нельзя

— Когда подаешь документы через личный кабинет налогоплательщика, непременно нужно прикрепить документы, подтверждающие фактические расходы на уплату дополнительных страховых взносов. Например, это может быть копия договора с негосударственным пенсионным фондом или копии платежных документов, подтверждающих самостоятельную уплату взносов, — добавила она.

5

Я всё сделал не так, как исправить декларацию?

Если избежать ошибки не удалось или вы успели воспользоваться ложной инструкцией, нужно предоставить уточненную декларацию. В ней вы либо обнулите сумму ошибочно заявленного вычета (если права на льготу у вас не было), либо прикрепите недостающие документы.

Отправлять уточненную налоговую декларацию можно, не дожидаясь срока завершения проверки ваших документов, — она обычно составляет 3 месяца.

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УФНСдекларацияналоговый вычет
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