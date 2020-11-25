Тысячи людей подают декларации с ошибками из-за фейка в чатах WhatsApp. 5 карточек, как получить соцвычет

1
Что такое налоговый социальный вычет?
Социальный вычет — это льгота, которую вам возвращает государство (13%). По сути, это необлагаемая налогом часть расходов, которую вы понесли в результате собственных растрат. Например, оплатив лечение (свое или близкого родственника) или самостоятельно увеличив размер своей пенсии.
Максимальная сумма расходов, с которой будет исчисляться социальный налоговый вычет, ограничена 120 тысячами рублей. На счет от такой суммы вам вернется 15,6 тысячи рублей.
2
Кто может получить его?
А это — едва ли не самый важный момент. Круг получателей льготы весьма конкретен, и, как поясняют в УФНС по Новосибирской области, на нее могут претендовать те, кто понес расходы:
1. На благотворительность.
2. На обучение или лечение (свое или близких родственников).
3. На приобретение медикаментов, назначенных лечащим врачом для себя или своих близких родственников.
4. На уплату взносов в рамках добровольного негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования.
5. По договорам добровольного личного страхования жизни, заключенными на срок не менее
3
Что за фейк-видео?
В августе, по словам пресс-секретаря регионального УФНС Татьяны Асадчей, в социальных сетях, а затем и в мессенджерах появился ролик, в котором девушка подает налоговую декларацию через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, не забывая при этом оформить соцвычет, однако делает это неправильно.
«Записала простое видео, как подать декларацию
По словам Татьяны Асадчей, воспользовались такой инструкцией и отправили безосновательные декларации более 30 тысяч новосибирцев (данные на
— Да, действительно, в видео дается пошаговая инструкция — как оформить и как подать. Но сам посыл — ложный. Рассказывается, как получить вычет с сумм, которые перечисляет в ПФ РФ работодатель. А на самом деле налоговый вычет дается только на дополнительно добровольное пенсионное страхование, на расходы, которые понес сам гражданин. В соцсетях удалось остановить этот поток, а в мессенджерах, увы, так и гуляют инструкции. У нас просто гигантское количество поданных налоговых деклараций по этому поводу, всем мы отвечаем отказом, — говорит пресс-секретарь.
4
Если инструкция в видео неверная, то как надо?
Татьяна Асадчая отмечает, что ошибка в оформлении декларации закралась на последнем этапе — том самом, когда система просит вас прикрепить подтверждающие документы.
— Когда подаешь документы через личный кабинет налогоплательщика, непременно нужно прикрепить документы, подтверждающие фактические расходы на уплату дополнительных страховых взносов. Например, это может быть копия договора с негосударственным пенсионным фондом или копии платежных документов, подтверждающих самостоятельную уплату взносов, — добавила она.
5
Я всё сделал не так, как исправить декларацию?
Если избежать ошибки не удалось или вы успели воспользоваться ложной инструкцией, нужно предоставить уточненную декларацию. В ней вы либо обнулите сумму ошибочно заявленного вычета (если права на льготу у вас не было), либо прикрепите недостающие документы.
Отправлять уточненную налоговую декларацию можно, не дожидаясь срока завершения проверки ваших документов, — она обычно составляет