Тысячи людей подают декларации с ошибками из-за фейка в чатах WhatsApp. 5 карточек, как получить соцвычет

А это — едва ли не самый важный момент. Круг получателей льготы весьма конкретен, и, как поясняют в УФНС по Новосибирской области, на нее могут претендовать те, кто понес расходы:

1. На благотворительность.

2. На обучение или лечение (свое или близких родственников).

3. На приобретение медикаментов, назначенных лечащим врачом для себя или своих близких родственников.

4. На уплату взносов в рамках добровольного негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования.