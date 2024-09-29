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Еда Интересно про еду обзор Снижает холестерин, но может «уронить» давление: кому нельзя есть черноплодную рябину

Снижает холестерин, но может «уронить» давление: кому нельзя есть черноплодную рябину

И кому эта ягода может пригодиться

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Черноплодка чуть ли не чемпион по полезным свойствам, но многим ее нельзя

На смену сладким и сочным летним ягодам осенью приходят терпкие, горьковатые, но безумно полезные. Одна из таких ягод — черноплодная рябина. Просто так ее горстями наворачивать не будешь, но вот пироги, десерты, варенье, компоты и настойки из черноплодной рябины получаются ароматными и вкусными. К тому же, пользу ягод сохраняют. Вместе с тем есть люди, которым она противопоказана. Давайте разберемся, что в ней такого полезного, и кому нельзя есть черноплодную рябину, несмотря на всякую пользу.

Чем полезна черноплодная рябина

Черноплодная рябина может похвастаться большим количеством витаминов и минералов. Среди них бета-каротин, витамины группы В, P, C, E, K, бор, железо, марганец, медь, молибден, фтор. Вдобавок в этих ягодах есть природные сахара, пектины и дубильные вещества.

— Стоит отметить, что в плодах этого растения витамина P в два раза больше, чем в черной смородине, и в 20 раз больше, чем в апельсинах и яблоках, — отмечает врач-эндокринолог Елена Сюракшина. — А содержание йода в ягодах черноплодки в четыре раза выше, чем в землянике, крыжовнике или малине.

Елена Сюракшина — врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог.

И если этого мало, то добавим, что черноплодная рябина обладает антибактериальными, противовирусными и противораковыми свойствами, помогает снизить риск развития герпеса, может быть полезна при профилактике некоторых заболеваний печени, желудка, глаз, крови.

Но одни из самых важных свойств черноплодной рябины — нормализация артериального давления и понижение уровня холестерина в крови.

—  Экстракты и препараты на основе черноплодной рябины могут использоваться в качестве поддерживающего средства при лечении гипертонии и для профилактики этого заболевания, — говорит Елена Сюракшина. —  Например, если у человека диагностирован метаболический синдром или в семье есть случаи гипертонии у близких родственников.

Кроме того, черноплодная рябина благотворно влияет на состояние крови, полезна для печени и ЖКТ, повышает иммунитет, поддерживает здоровье сосудов.

Листья черноплодной рябины также обладают полезными свойствами. С ягодами они, конечно, не сравнятся, но тем не менее в них содержатся вещества, необходимые для здоровья и долголетия.

Кому нельзя есть черноплодную рябину

Несмотря на все ее полезные свойства, некоторым людям от черноплодной рябины лучше держаться подальше.

— Наиболее существенными противопоказаниями, ведущими к серьезным проблемам со здоровьем, являются тромбофлебит, варикозные заболевания, цистит, заболевания мочевой системы, камни в желчном пузыре, заболевания почек, гастрит, изжога, низкое давление, а также индивидуальная непереносимость компонентов, — говорит Елена Сюракшина.

Также не стоит есть черноплодную рябину людям с язвой, повышенной кислотностью желудка и высокой вязкостью крови.

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