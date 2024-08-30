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Еда обзор «Отдам в добрые руки»: где можно бесплатно забрать кабачки — новосибирцы просто так не отдают

«Отдам в добрые руки»: где можно бесплатно забрать кабачки — новосибирцы просто так не отдают

Но в Сибири нашлись и щедрые владельцы кабачков

1 475
14 комментариев

Судя по всему, в Новосибирске никто не раздает кабачки бесплатно

Корреспондент НГС из-за большой любви к кабачкам изучила объявления на Avito и выяснила, где можно бесплатно их взять. Вопреки расхожему мнению о том, что этот овощ становится никому не нужен в конце лета-начале осени, а от кабачков пытаются все избавиться и усердно навязать окружающим, в Новосибирске такого аттракциона щедрости нет, но есть в других регионах Сибири. Смотрим предложения.

Кабачки я люблю и активно их выпрашиваю у знакомых, коллег и даже у соседей в домовом чате. Сегодня меня осенило поискать объявления о раздаче кабачков на сайте Avito. И в Новосибирске по поиску «отдам кабачки» не оказалось ни одного подобного предложения. Поэтому можно смело предположить, что Новосибирская область — депрессивный по части кабачков регион.

В Новосибирске не отдают бесплатно кабачки, только за деньги. Цены — от 15 рублей за кг, и выше

Зато Алтайский край порадовал обилием вариантов — сразу несколько объявлений о передаче кабачков в дар разместили в Славгороде и Новоалтайске. Щедрыми на эти овощи оказались и жители Бийска.

— Отдам кабачки и патиссоны в добрые руки, — указала в объявлении жительница Бийска Татьяна.

Многие раздают кабачки даром или в обмен на другие продукты

В Шадринске тоже живут люди щедрые, и отдают кабачки просто так. Как, собственно, во Владимире и Брянске, в Перми и Уфе, в Краснодаре и Тюмени — в этих городах «кабачковым счастьем» готовы делиться бесплатно.

Уважаемые читатели! Если у вас есть лишние ненужные кабачки, вы можете отдать их в добрые руки корреспондента НГС Настасьи Медведевой.

Звоните8-923-157-00-00
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А вот жители Кургана, Костромы, Иркутска и Кунгура оказались более предприимчивыми — готовы отдать кабачки за шоколадки. Еще одна жительница Кургана отдаст овощи за бутылку подсолнечного масла. Из Кургана в Новосибирск их, к слову, можно заказать «Авито-доставкой» всего за 112 рублей. Овощи будут ехать 4 дня.

Ранее НГС публиковал самые вкусные и легкие в приготовлении блюда из кабачков. Рецепты мы собрали от наших читателей.

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Комментарии
14
275239151
30 августа 2024, 10:22
Народ у нас знает куда девать лишние овощи - в зоопарк!
281039012
30 августа 2024, 10:32
а зачем выращивать, что бы потом отдавать? может проще меньше садить?
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