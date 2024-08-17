Грибы — это десерт: 5 нежнейших рецептов на сладкое

Если вам уже надоело жарить, варить, сушить и мариновать грибы — пришло время вкусных экспериментов Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Грибной сезон в самом разгаре — еще как минимум пару месяцев можно выходить из леса с тройкой корзин, груженых грибами. Но если урожай всё не заканчивается, то вот идеи о том, как приготовить очередную порцию белых грибов, постепенно иссякают. И здесь на помощь приходим мы — как насчет того, чтобы попробовать сделать из них десерты? Рассказываем о пяти необычных сладких блюдах из грибов.



Чизкейк из белых грибов

Одно из самых необычных и в то же время популярных сладких блюд с грибами — чизкейк из боровиков. Попробуйте сделать десерт по рецепту шеф-повара ресторана «Белуга» Евгения Викетньева, для него вам понадобятся:



сушеные белые грибы — 155 граммов;

сливки 35% — 350 граммов;

творожный сыр — 800 граммов;

сметана 42% — 250 граммов;

желток — 1 штука;

яйца — 5 штук;

сахарная пудра — 230 граммов.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Десерт нужно готовить заранее: перед сном залейте сушеные белые грибы горячими сливками, а затем оставьте на всю ночь. Утром перемолите грибы в пюре и смешайте с 150 граммами сметаны.



Отдельно смешайте творожный сыр комнатной температуры с оставшейся сметаной и сахарной пудрой до полного объединения. Затем введите частями яйца и желток. Когда смесь получится — добавьте в нее наше грибное пюре.



Получившуюся массу отправьте на форму для запекания и выпекайте 25 минут при 180 градусах. Готовому чизкейку нужно дать остыть до комнатной температуры, а затем остудить в холодильнике. Такой десерт отлично сочетается с лесными ягодами и шоколадным соусом.

Ганаш из белых грибов с молочным шоколадом

Следующий десерт придумал шеф-повар Руслан Назаров. По словам создателя, один укус перенесет вас прямиком на лесную опушку. Для приготовления подготовьте:



белые грибы — 260 граммов;

молочный шоколад — 200 граммов;

сливки 33% — 460 граммов;

трюфельная паста — 40 граммов;

мед цветочный — 30 граммов;

сливочное масло — 40 граммов.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Чтобы приготовить ганаш, расплавьте молочный шоколад на водяной бане, а также выварите подготовленные белые грибы в сливках. Смешайте шоколад и боровики, а затем измельчите до однородной массы. Добавьте немного трюфельного масла для усиления грибного аромата.



Когда полученная смесь остынет, добавьте растопленное сливочное масло и цветочный мед для сладости. Перемешайте и подавайте к столу. По словам шефа, десерт отлично сочетается с облепиховым вкусом.



Грибная карамель

Если вы хотите приготовить необычную карамель, то на помощь придет шеф-повар из Миннесоты Алан Берго. Для приготовления понадобятся:



сахар — 200 граммов;

вода — 100 граммов;

жирные сливки — 50 граммов;

сушеные шампиньоны — 10–15 граммов;

сливочное масло — 4 столовые ложки;

щепотка соли.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Для начала добавьте сахар и воду в кастрюлю из нержавеющей стали и начните готовить карамель на среднем огне. Когда она станет янтарного цвета, убавьте огонь и добавьте в кастрюлю масло — всё содержимое должно превратиться в однородную массу.



Снимите кастрюлю с огня, добавьте сливки, грибы и взбейте содержимое. Затем можете вернуть карамель на огонь и выварить ее до нужной густоты. Если вам, наоборот, кажется, что полученная карамель слишком густая, то добавляйте немного воды (по одной столовой ложке), пока консистенция вас не устроит.



Полученная карамель может храниться в холодильнике пару недель. От низкой температуры она загустеет и станет тверже — чтобы растопить ее, отправьте ненадолго в микроволновку.



Десерт из белых древесных грибов и фиников

Следующий десерт приехал к нам из Китая, так что некоторые ингредиенты придется поискать. Но если вам удастся найти всё необходимое, результат вас поразит. Для приготовления понадобятся:



белый древесный гриб — 50 граммов;

ягоды годжи — 30 граммов;

финики китайские — 8 штук;

леденцовый сахар — 150 граммов;

лунган — 5 граммов;

вода — 3 литра.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Первым делом замочите грибы на восемь часов в холодной воде. Когда таймер зазвенит, удалите корни и порежьте грибы на небольшие кусочки, а затем отправьте в кипящую воду. Варить необходимо полчаса с добавлением лунгана.



Через 30 минут положите в кастрюлю финики и продолжайте варить еще полчаса на умеренном огне под закрытой крышкой. Затем добавьте ягоды годжи и леденцовый сахар, снимите крышку и кипятите еще 30 минут на слабом огне.



Теперь остается только снять кастрюлю с огня, дать десерту остыть и наслаждаться.



Мороженое с грибами — видеорецепт

Если вам жарко в последние дни лета, побалуйте себя ванильным мороженым с грибами по рецепту шеф-повара Андрея Аникиева. Как приготовить необычное блюдо — смотрите в нашем видео.

Источник: Кристина Полевая / Городские порталы