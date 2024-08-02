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Что будет, если каждый день пить пиво: объясняют врачи

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43 комментария
Можно подумать, что от пива вырастают рога, но нет, оно работает по-другому

С одним очевидным последствием употребления пива сталкивался каждый, кто в своей жизни выпил хотя бы бокал. Это мочегонный эффект. И если у вас есть камни в почках, то пиво вам даже в некоторой степени будет полезно. Но согласуйте сперва «терапевтические» нормы со своим врачом. В то же время есть и такие эффекты, которые не сразу и заметишь. Потому что они проявятся не в тот же день. А если вы за всю жизнь выпили всего лишь тот самый бокал, то и вовсе не заметите последствий спустя пару лет. Но что будет, если пить пиво каждый день? Этот вопрос мы решили задать специалистам.

Пивной живот

О пивном животе наслышаны все. А некоторые даже успели насмотреться. Особенно эти брюшки выделяются летом, когда их не скрывают несколько слоев верхней одежды. Появляется пивной живот преимущественно у мужчин. Дело в том, что из-за пива у них начинается откровенная феминизация.

— Регулярно употребляемый алкоголь существенно повышает активность фермента, который называется ароматаза, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Он конвертирует мужской гормон тестостерон в эстрадиол, который отвечает за главные женские процессы в организме. Чем это грозит мужчинам? По женскому типу может увеличиться грудь, вырасти объем жировой ткани. Может распухнуть предстательная железа, и в ней вполне может сформироваться новообразование.

Зухра Павлова — врач-эндокринолог, врач-андролог, кандидат медицинских наук.

К тому же, пиво просто так мы не пьем — обязательно нужна закуска. Что-нибудь соленое, жирное. На языке специалистов это называется «несбалансированное питание».

— Несбалансированное питание (много соленой и жирной пищи животного происхождения, большое употребление пустых простых углеводов) приводит к снижению уровня тестостерона, — говорит специалист по коррекции питания Кристина Королькова. — Гастроэнтерологи подсчитали: за каких-то 10 лет (с 30 до 40) уровень тестостерона может упасть примерно на 60%.

Кристина Королькова — сертифицированный фитнес-тренер, специалист по коррекции питания, консультант по подбору спортивного питания.

Пивные усики

Нет, пивные усики не сделают мужчин более мужественными. Потому что они растут у женщин — больших любительниц пива. Пока у мужчин тестостерон замещается эстрадиолом, у них все происходит ровно наоборот: женские гормоны вытесняются мужскими. Как результат — те самые пивные усики. Но это лишь внешний признак более серьезных последствий.

— Если рассматривать пиво со стороны влияния на эндокринную систему, то первое и самое главное воздействие происходит от содержащихся в пиве растительных веществ, похожих по строению и действию на женские половые гормоны — фитоэстрогены, — говорит врач-эндокринолог Елена Киселева. — При чрезмерном поступлении в женский организм фитоэстрогенов они начинают работать по типу контрацептивов, снижая производство фолликулостимулирующего гормона, регулирующего выработку собственных женских половых гормонов, созревание яйцеклетки. Вследствие этого у женщин становится более грубый голос, усиливается рост волос на лице, появляются «баварские» усики.

Елена Киселева — врач-терапевт, врач-эндокринолог «Инвитро — Воронеж».

Чтобы те самые «усики» пробились, надо выпивать не меньше литра пива каждый день на протяжении трех-четырех лет. Но в этом случае, кажется, усы вас будут волновать меньше всего.

Какие еще могут быть последствия

По словам врачей, при систематическом злоупотреблении алкоголем печень начинает перерождаться, здоровые ткани замещаются жировой клетчаткой, начинается так называемая жировая болезнь печени, переходящая в стеатогепатит (воспаление), а затем и в цирроз (необратимое замещение тканей органа соединительной тканью). На начальном этапе пивного алкоголизма печень увеличивается и воспаляется, затем перестает выполнять антитоксическую функцию в полном объеме, и из-за этого страдает весь организм. Если человек продолжает употреблять пиво в неограниченном количестве, то развивается алкогольный гепатит, который может протекать бессимптомно, пока не появятся осложнения.

Также врачи советуют обратить внимание на то, что входит в состав пива: вода, солод, дрожжи, хмель, этиловый спирт, токсины и соли тяжелых металлов. Все вместе они могут запросто нарушить обменные процессы и гормональный фон. Но первый удар принимает на себя желудок. Пиво раздражает слизистую, и, если часто на него налегать, можно заработать гастрит, язвенную болезнь, нарушение стула. Пищеварение становится неполноценным, полезные вещества из пищи усваиваются не в полном объеме. Появляются жалобы на боль и тяжесть в животе, горечь во рту, изжогу.

Кроме того, этиловый спирт, попадая в кровеносное русло, вызывает расширение сосудов. Из-за этого повышается артериальное давление, учащается сердцебиение. И не забывайте о мочегонном эффекте пива.

— Усиление мочеотделения вызвано не поступившей в организм жидкостью, а раздражением почечной ткани. В результате ухудшается фильтрационная способность почек. Одномоментно с вредными веществами вымываются кальций, калий, магний и другие микроэлементы, — говорит гастроэнтеролог Наталья Шинкарева. — Если постоянная нагрузка на почки продолжается, то это может привести к нарушению их функционирования, поражению почечных сосудов, кровоизлиянию и даже инфаркту органа.

Наталья Шинкарева — гастроэнтеролог, терапевт, ведущий врач центра семейной медицины «Здравица».

И помните, что совершенно безопасных доз алкоголя не бывает. Даже если вы выпиваете всего лишь бокал пива каждый день, это уже запой. Для него нет ограничений по количеству. Главное — регулярность. Повторяйте упражнение «поднял бокал и осушил его» каждый день, и результаты не заставят себя ждать.

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Пиво Алкоголь Выпивка Живот Усы Здоровье Еда Напитки Гастроэнтеролог Диетолог
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Комментарии
43
Антонин Новый
2 августа 2024, 10:15
... что будет, если каждый день читать НГС...
PUZODLYAPIVA
2 августа 2024, 11:23
Пиво я варю уже более десяти лет. Не на производстве -дома. И уж про этот напиток я наю больше многих - практически эксперт. А статью , увы,написал дилетант. От умеренного употребления пива вреда не больше, чем от кваса или того же кефира. Калорийность? Тут все завитст от того как сварить. Один и то же сорт можно сварить так, что будет густое как кисель и с высокой калорийностью, и жиденькое , как водичка. С калорийностью не многим более воды. Что до гармонов - очередная страшилка. Да, в пиве, а именно в хмеле, содержаться подобные гормонам вещества, но что бы они оказали на организм сколько нибудь значительный эффект, нужно употреблять его тоннами , ежедневно. А ноги у этой сташилки растут из инструкции по сбору хмеля , где написано, что его нельзя собирать беременным женщинам, во избежании выкидыша. Но страшилка то тоже теоретическая. Реальных случаев выкидыша не зафиксировано. о справедливости ради скажу, что и от пива может быть вред и весьма серьезный. Просто на крупных производствах, зачастую применяют химию, для ускорения и удешевления производства. Но все, конечно применяют, но такие случаи бывают. Так, что ВАРИТЕ САМИ! Ничего сложного. Тот же борщ варить сложнее. Ну и если покупаете , то берите пиво у маленьких пивоварен. Им мухлевать с химией смысла нет - нет значительного финансового эффекта.
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