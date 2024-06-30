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Еда За каждый год по вафле: огромный праздничный десерт выпекли в честь Дня города - смотрим, что с ним не так

За каждый год по вафле: огромный праздничный десерт выпекли в честь Дня города - смотрим, что с ним не так

131 вафлю раздали новосибирцам, которые наблюдали за процессом приготовления

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1 комментарий
Праздничная вафля по случаю Дня Города

В Новосибирске по случаю Дня города выпекли гигантскую вафлю. Площадку для приготовления развернули площадку в торговом центре KLD (бывший «Калейдоскоп»). Ожидалось, что их раскрасят в цвета российского флага, но с цветами вышел небольшой конфуз: они оказались бледнее, чем должны должны быть.

Изготовлением десерта занялся лично владелец и руководитель сети кондитерских «Вафлэнд» Роман Разинкин.

Роман Разинкин (слева) за работой

Роман работал фактически в одиночестве, поэтому процесс занял некоторое время. Сначала стандартные прямоугольные вафли нужно было испечь в обычных вафельницах. Затем готовые вафли выкладывались в один большой прямоугольник. А уже поверх из кондитерского мешка на вафли выдавливался крем трёх цветов.

Публика терпеливо ждала угощения

По задумке цвета должны были соответствовать российскому триколору, но точно попасть удалось только в один оттенок - белый. Синий превратился в голубой, а красный и вовсе в розовый. Публику, впрочем, это ничуть не смутило, после завершения работы, вафли раздали посетителям ТЦ.

Праздничный десерт раздали всем желающим

По данным «Контур.Фокус» ООО «Вафлэнд», управляющее одноименной сетью, на 100% принадлежит Роману Разинкину. Выручка компании в прошлом году выросла на 436% достигнув 14,2 млн рублей, чистая прибыль составила 2,9 млн. рублей.

Изготовление блюд огромного размера - частый прием при проведении каких-то торжеств. В прошлом году, например, на Красном проспекте собрали торт весом больше 1000 килограммов.

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Комментарии
1
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
30 июня 2024, 19:58
Сколько много любителей халявы, нет чтобы заработать в ЧОПе и купить.
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