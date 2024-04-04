«Закрыл дома жену и прихватил ее ключи»: новосибирцы подсели на службы доставки — почему их предпочитают походам в магазин

Многие новосибирцы регулярно заказывают еду в службах доставки Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В последние годы многие новосибирцы не представляют свою жизнь без служб доставки. Кто-то обращается, чтобы отправить что-то важное, кто-то — чтобы заказать еду или купить продукты, а некоторые фактически доверяют службам доставки свою жизнь. Именно поэтому на Шестой народной премии НГС мы представили новую номинацию — Доставка года. Сейчас горожане могут выдвинуть свои любимые компании.



Что заказывают?

По данным 2ГИС, в марте 2024 года в Новосибирске работает 1525 компаний с учетом всех филиалов по доставке готовых блюд, 482 компании по доставке цветов, 349 сервисов по доставке продуктов и хозяйственных товаров и 69 организаций, которые доставляют лекарства. При этом, многие компании на рынке одновременно присутствуют в нескольких рубриках. Например, доставляют готовые блюда, продукты, и так далее.



Сами новосибирцы по-разному относятся к службам доставки. Кто-то предпочитает с помощью доставки строить свой бизнес или решать бытовые проблемы.



— Пользуюсь курьерской доставкой по работе — у меня небольшой интернет-магазин. Чтобы сэкономить время и вовремя доставить технику покупателям, пользуюсь курьерскими службами. Выбор у нас в городе есть, но предпочитаю пользоваться услугами проверенной компании. Иногда поручаю увезти какие-то документы, если самому не по пути или лень. Пару раз выручала курьерская доставка в личных бытовых проблемах. Например, как-то закрыл дома жену и вместе со своими прихватил ее ключи. Сам приехать и открыть ее не мог — пришлось воспользоваться услугами службы доставки. Курьер забрал у меня ключи и открыл жену, ключи передал ей, — рассказывает новосибирец Павел.



Некоторые жители уже довольно плотно сидят на услугах служб доставки, и без таких компаний не представляют своей жизни.



— Меня подруга из Москвы приучила — они там вообще разленились, даже за продуктами сами не ходят, все заказывают. Я тоже теперь без доставки, как без рук. Иногда тоже заказываю продукты — удобно. Не нужно тратить время на поход в магазин, часто бывают скидки и бонусы. А еду вообще постоянно заказываю — то всем офисом соображаем обед, то вечером после работы на дом с парнем заказываем. Просто, удобно, без напряжения. Доставка всегда дороже, чем ножками пройти, но для меня самый ценный ресурс — мое время. Трачу на доставку порядка 10 тысяч рублей в месяц, — считает менеджер по продажам Алина.



Выбираем любимую

Читатели НГС, жители Новосибирска и даже жители других городов, которые знают толк в местных сервисах доставки, могут предложить на номинацию лучшую, по их мнению, службу. Причины выбора могут быть самыми разными — своевременная доставка, выгодные тарифы, вежливое общение курьеров, и многое другое.



19 марта на сайте шестой Народной премии НГС начался первый этап — выдвижение номинантов. Своих кандидатов можно предложить до 17 апреля. Один человек может выдвинуть на премию по одному кандидату в каждой из 10 номинаций. После этого мы соберем шорт-лист из 100 компаний, в который войдут по 10 из каждой номинации, в том числе 10 будет и из номинации «Доставка года».



В топ-10 доставок войдут компании, которые новосибирцы чаще всего предлагали на этапе выдвижения. Из этого списка читатели НГС выберут победителей премии, которым мы вручим заветную статуэтку в финале.



Церемония вручения шестой Народной премии НГС пройдет 22 мая в концертном зале имени Каца. Там мы объявим имена народных любимчиков. Следить за новостями Народной премии и посмотреть, как проходили предыдущие мероприятия, можно в сюжете Народная премия НГС.



Всего своих кандидатов предложили уже более 20 тысяч новосибирцев. По числу выдвижений лидируют номинации «Медицинский центр года», «Фитнес-центр года», «Образовательный центр года».