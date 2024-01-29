Свято место: Госдума решила отдать местным продуктам четверть полок в магазинах — в чём подвох

Все началось на Кубани

Поводом для создания «местной полки» стал ассортимент на прилавках в магазинах Краснодара и Ставрополя. Именно его в эфире Youtube-канала ЛДПР привел Леонид Слуцкий.



— Были удивлены, в частности, увидеть в богатейшем Краснодарском крае, на Кубани, что практически большинство продуктов в гипермаркетах завозные — высказался депутат. — Мы никого не хотим обидеть, но минимум 25% должны быть... Давайте условно называть «местные полки».



По его словам, в крупном торговом центре в Сочи из местных товаров нашлась только молочная продукция. «Нет даже фермерских товаров, их можно купить на рынке, но не каждому удобно ездить в несколько мест за продуктами. В Ставрополе встречались с руководством молочного комбината и еще раз убедились: система дистрибуции — залог успеха».

