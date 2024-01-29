Свято место: Госдума решила отдать местным продуктам четверть полок в магазинах — в чём подвох

Следом за «российской полкой», зарезервированной в магазинах для отечественных продуктов, депутаты Госдумы от ЛДПР предложили ввести «местную» — для товаров, произведенных внутри региона. С инициативой выступил Леонид Слуцкий. По его мнению, нужно отдать местным брендам не менее четверти позиций. Как это будет работать, пока не совсем понятно. Корреспондент НГС пообщался с ритейлерами, производителями и экспертами, чтобы понять — насколько реально предложение, кому оно выгодно и будет ли работать.
Все началось на Кубани
Поводом для создания «местной полки» стал ассортимент на прилавках в магазинах Краснодара и Ставрополя. Именно его в эфире Youtube-канала ЛДПР привел Леонид Слуцкий.
— Были удивлены, в частности, увидеть в богатейшем Краснодарском крае, на Кубани, что практически большинство продуктов в гипермаркетах завозные — высказался депутат. — Мы никого не хотим обидеть, но минимум 25% должны быть... Давайте условно называть «местные полки».
По его словам, в крупном торговом центре в Сочи из местных товаров нашлась только молочная продукция. «Нет даже фермерских товаров, их можно купить на рынке, но не каждому удобно ездить в несколько мест за продуктами. В Ставрополе встречались с руководством молочного комбината и еще раз убедились: система дистрибуции — залог успеха».
Законопроект о «местных полках» был внесен на рассмотрение в тот же день. В нем одним из главных аргументов стало то, что в последние годы наблюдается тенденция к укрупнению федеральных торговых сетей и прекращению деятельности сетей региональных, — и это приводит к тому, что местные товаропроизводители не выдерживают конкуренции. В то же время Леонид Слуцкий прямо заявил, что поправка затронет все магазины, а не только федералов.
Не все упирается в цену
— Вопрос в цене, — высказался по этому поводу в интервью каналу «Россия-24» сопредседатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Мурат Дудоров. — Всем известно, что сети стараются закупаться по возможно более низким ценам. Фермерская продукция традиционно дороже, чем обычная продукция с завода. Отсюда может возникнуть снижение качества продукта, чтобы фермер мог «уместиться» в предлагаемую цену.
Заместитель гендиректора по маркетингу Сибирской продовольственной компании Галина Шмидт считает, что подобный закон изменит не столько цены, сколько отношения между производителями и торговыми сетями.
— Да, сейчас доля местных производителей на полках часто оказывается ниже заявленных 25%. Но это не следствие того, что сети не хотят ставить на полку продукцию местных производителей — говорит она. — Они хотят и готовы, потому что возить продукты федералов через всю Россию дорого, а потребитель хорошо знает местные марки и лоялен к ним. Дело в том, что местные производители сами не всегда заходят в торговые сети, поскольку не могут выполнить заявленные ими условия.
Галина Шмидт назвала три главных препятствия между новосибирскими аграриями и полками условной «Пятерочки»: цена (крупный производитель тратит меньше на единицу товара — это закон), объем (местный фермер не даст столько еды, сколько может дать федеральный агрохолдинг) и, наконец, условия работы. Сети, как правило, оплачивают поставки с отсрочкой, что для крупных производителей не критично, чего нельзя сказать о «локалах» с их нехваткой оборотных средств.
— На цену продуктов такие квоты никак не повлияют — резюмирует Галина Шмидт. — У каждой сети есть ассортиментная матрица, где четко определено, в какой ценовой сегмент должен попасть тот или иной товар — и неважно, чьего он производства.
«Чтобы кого-то разместить, кого-то другого придется выкинуть»
В то же время, по мнению эксперта Тихона Смирнова, который, по его собственному выражению, немного работает в продуктовом ритейле, цена от такой инициативы не может не вырасти. Особенно с учетом того, что речь в законопроекте идет о доле не торговых площадей, занятых, а о самом продукте — проще говоря, заставить четверть полок «Карачинской» не получится.
— Насильное размещение кого-то на полке по выдуманной квоте означает, что кого-то с этой полки придется выкинуть — говорит Смирнов. — Того, кто годами соблюдает контракты, выполняет условия договоров, побеждает на конкурентном рынке. Депутаты считают, что, мол, в цену местных товаров не закладываются издержки на перемещение и, следовательно, на полке он будет стоить дешевле. Только вот сети вкладываются в распределительные центры, имеют определенный штат категорийных менеджеров и отделы логистики, которые годами перебирают товары в поисках наилучших вариантов. И когда сеть заходит в новый регион, она первым же делом смотрит, что пользуется здесь спросом. Они сами стучатся в дверь к локальным лидерам, они сами хотят продавать их у себя — это же генератор трафика. Даже если местный завод колбасы лупит такую цену, что дешевле ее везти откуда-то еще. Здесь предпочтения людей все-таки перевешивают выгоду.
Точку зрения другой стороны высказал руководитель того самого местного новосибирского производителя, директор компании «Иван Да» Дмитрий Балашов.
— Для нас такой закон, конечно же, может сыграть в плюс, поскольку поставщики крупных федеральных сетей уже имеют над нами преимущество: у них все давно налажено, отлажено и работает, тогда как нам приходится искать какие-то свои подходы к московскому или петербургскому ритейлеру.
Попасть в местные или макрорегиональные (по типу «Ярче» или «Марии Ра») сети, по его словам, местному производителю намного проще.
— Я совершенно не против увеличения доли российских или каких-то региональных товаров. Больше рабочих мест и рост конкуренции — для нас, потребителей, — это прекрасно. Но только когда это не происходит из-под палки, — резюмирует Тихон Смирнов. — Когда компании дают преференции исключительно на основе ее места регистрации — это имеет совершенно обратный эффект. Трудно представить более благодатную почву для коррупции. И падение качества продукта будет наименее неприятным исходом из всех возможных. Представьте, насколько легко региональным конторам будет объединиться, войти в сговор и начать, например, завышать цены.
СТМ, «фирмы» и другие спорные места
В Сибири доля местных товаров на полках одна из самых высоких, и она будет расти дальше, — к такому выводу пришли участники конференции «Развиваем родное дело», которая прошла в Иркутске в декабре 2023 ода. Организатор, группа компаний «Слата», с 2022 года вошла в состав группы X5, которая, заходя в Восточную Сибирь, приобрела 70% акций «Слаты» и «Красного Яра». Но, вопреки словам депутатов Госдумы, не стала кого-то вытеснять и замещать. С самого начала группа компаний взяла курс на разделение ассортимента — к концу 2023 года всего 16% торговых позиций встречаются во всех магазинах сразу и наращивать эту долю, по словам управляющего директора «Слаты» и сети дискаунтеров «ХлебСоль» никто не собирается. А вот продукцию местных производителей — как раз собираются. В первую очередь, в группе «фреша», из серии «купил и в тот же день съел».
В Новосибирске своего аналога «Слаты» не нашлось. Некогда лидирующий «Холидей» сжался до «Фермер-центра», «Сибирский Гигант» был продан томской «Ламе», часть рынка удерживают федералы, часть — макрорегиональные игроки вроде «Ярче». Но есть еще и фирменные магазины, для которых закон о каких-то квотах не нужен в принципе — все и так прекрасно продается. Но как быть в том случае, если, например, «Торговая площадь» решит открыть свой магазин в соседней области? Придется ли ей пускать к себе прямых конкурентов?
— Понятно, что каждый производитель хочет сначала встать на ноги покрепче в своем регионе, но потом все равно задумывается о выходе к соседям, — говорит Дмитрий Балашов.
Еще не очень понятно, как этот закон затронет собственные торговые марки магазинов. Например, у алтайской сети «Мария Ра» их почти столько же, сколько у «Пятерочки» — и большая их часть, если верить самой компании, именно на Алтае и производится. Станет ли она считаться в этом случае чужой?
— Может и стать — отвечает Дмитрий Балашов. — Если сеть заходит в новый регион, никто не может сказать, какие СТМы она привезет с собой, с родного места, а какие решит делать прямо здесь. И что опять же считать своим? Бывает часто так, что дистрибьютор сидит в Барнауле, покупает сырье в Горном Алтае, перерабатывается оно в Новосибирске и идет на полки сети, прописанной в Питере. В общем… Я считаю, пока рано выводы делать. Закон еще обсуждается, и я не знаю, к какому виду он в итоге придет.
К такому же выводу пришел и Тихон Смирнов, сравнивший «закон о местной полке» с другим, предложенным ранее законопроектом о «российской полке», который так и не удалось довести до ума.
— Что там, что здесь нужно огромное количество поправок и доработок. В текущем виде инициативы совершенно мертворожденные, — подытожил он.
«Невозможно постоянно кого-то обязывать»
Незадолго до предложения Слуцкого российские парламентарии обсудили еще одно возможное нововведение в сфере розничной торговли. Первый заместитель председателя экономического комитета Совфеда Иван Абрамов прокомментировал РИА Новости возможное появление социальных полок, где продавцы могут бесплатно выставлять продукты с истекающим сроком годности.
Сенатор назвал идею правильной, но труднореализуемой, больше похожей на популизм. И добавил, что невозможно постоянно кого-то обязывать делать что-либо — тем более, что в России действуют принципы рыночной экономики и право собственности.
— Надо адекватно оценивать ситуацию и быть в повестке, понимать, как сегодня работают магазины, ритейлеры, сетевые магазины или магазины у индивидуального предпринимателя, — сказал Иван Абрамов. — Предприниматели ответят приблизительно таким образом: вы купите себе магазин, купите себе сеть магазинов, потом что-то там обязываете и что хотите, то и делайте. Поэтому здесь все в таком виде заставить невозможно с точки зрения закона.
Об итогах прошлого года в новосибирском ритейле можно прочитать в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.