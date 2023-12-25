Земля, прощай! Эти 5 крепких коктейлей вас точно «убьют»

1
«Лонг-айленд айс ти»
Известная всем классика включает в себя пять крепкоалкогольных ингредиентов в равных долях:
- водку;
- текилу;
- ром;
- трипл-сек;
- джин.
Также в этот коктейль добавляют колу и сок лимона. Они немного маскируют вкус алкоголя, но результат всё равно получается достаточно крепким — примерно 28 градусов.
— В том числе влияет и то, что это разные виды алкоголя. Состав спирта разный, эффект получается сильнее, — рассказывает президент Барменской ассоциации Екатеринбурга Вячеслав Зацепилов. — Это как пиво с водкой смешивать. Если вы будете пить отдельно только пиво в чистом виде и только водку — это одно. А вот когда вы их начнете смешивать, результат будет совершенно другой. Еще обусловлено тем, что джин — 47%, остальные ингредиенты — 40%. Коктейль достаточно крепкий сам по себе. Два таких, и вы прямо хорошо себя будете чувствовать.
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2
«Зомби»
В этом тропическом коктейле — три вида рома: белый, черный, золотой. И крепость одного из них — 60%. Фруктовые нотки ананасового сока приглушают ярко выраженный алкогольный вкус коктейля, но пьянящий эффект от этого не слабеет.
Пара «Зомби» эквивалентны семи не самым слабым классическим миксам, таким как, например, «Манхэттен». Также бывает, что бармены делают этот напиток еще крепче, добавляя в него оверпруф ром, крепость которого — 75%.
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3
«Б-52»
По одной из версий, этот коктейль получил свое название в честь бомбардировщика «Стратофортресс», задачей которого было доставлять термоядерные бомбы большой мощности. Так что эффект можно хотя бы предположить. Человека, которому готовят «Б-52», называют «пилотом», а несколько выпитых друг за другом таких шотов можно смело считать трюком не хуже мертвой петли.
В составе «Б-52»:
- бейлис;
- кофейный ликер;
- апельсиновый ликер.
Всё это накладывается слоями, после чего верхний слой поджигается. Коктейль подойдет для того, чтобы быстро согреться и расслабиться в кругу друзей, но главное, не переусердствуйте. Примерно на десятом таком шоте вы рискуете подпалить себе брови. Если, конечно, доживете до этого момента.
— Если выпить их сразу штук пять, эффект не заставит себя долго ждать, он наступает мгновенно, — предупреждает Вячеслав Зацепилов.
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4
«Текила-бум»
Здесь вы в полной мере можете почувствовать на себе эффект газированной воды в компании с алкоголем, ведь коктейль состоит всего из двух ингредиентов — текилы и «Спрайта» в пропорциях один к двум. Кажется, что концентрация спиртного ничтожно мала? Весь фокус в подаче и правилах питья. После того как коктейль готов, бокал с ним накрывают салфеткой и вспенивают содержимое резким ударом о стол или стойку. Вам же предстоит выпить коктейль залпом. Ну или хотя бы за несколько быстрых глотков.
Резкий опьяняющий эффект обеспечивает углекислота, из-за которой алкоголь быстрее всасывается в кровь. К тому же коктейль, выпитый залпом, «убьет» вас быстрее, чем если бы вы пили его через трубочку полчаса.
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5
«Глубинная бомба»
Этот коктейль взрывается трижды: сначала в бокале во время приготовления, потом во рту при дегустации и, наконец, в вашей голове. Основной ингредиент здесь — пиво. Наливаете пол-литровый бокал светлого и бросаете в него шот с текилой и ликерами, например, «Блю Кюрасао», «Куантро» и клубничный, и пьете. Конечно же, залпом. Есть еще ирландский вариант, с темным пивом и бейлисом. Он запомнится легким шоколадным послевкусием. Но не исключено, что это будет последнее, что вы запомните в этот вечер.
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