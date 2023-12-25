Земля, прощай! Эти 5 крепких коктейлей вас точно «убьют»

Для тех, кто не сможет в ближайшее время удержаться от возлияний, мы не так давно рассказывали про 5 мифов о подготовке к застолью. Теперь настало время поговорить о том, что мы, собственно, пить собираемся. Ведь, как гласит старинная новогодняя поговорка: ты — то, что ты пьешь. В нашу сегодняшнюю барную карту попали пять коктейлей, от которых стоит держаться подальше, если вам хочется дольше оставаться на ногах. С другой стороны, они могут стать лучшими друзьями тех, кто решил вернуться домой в праздничных санях.

Пока вы не взялись пробовать всё подряд, вспомните, что алкоголь вредит вашему здоровью.