Как на Новый год не отравиться сельдью под шубой со стафилококком. Названы самые опасные марки пресервов из рыбы

Так, самыми неблагополучными и даже потенциально опасными для покупателей среди всех образцов общественники назвали пресервы «Сельдь тихоокеанская, филе-кусочки в масле» под собственной маркой торговой сети «Верный» ТМ «%» (ТМ «Процент») от ООО «РПЗ Полюс» в Орловской области. В них дрожжей оказалось больше допустимой нормы в 59 раз (5900 КОЕ/г вместо нормы не более 100 КОЕ/г), а рыбы — чуть меньше положенного по действующим требованиям: 61,7% вместо не менее 65%. Но небезопасной «изюминкой» продукта стал найденный в баночке стафилококк.

