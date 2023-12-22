freedom
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 7/10
usd 91.71
eur 100.51
СрочноНовосибирцев ждет небольшое похолодание
Все новости
Все новости

Как на Новый год не отравиться сельдью под шубой со стафилококком. Названы самые опасные марки пресервов из рыбы

Стоит быть аккуратнее с выбором главного ингредиента. Иначе рискуете испортить праздник себе и гостям

1 587

Хорошую селедку купить всё сложнее, но лучше покупать не консервированную

Поделиться

Организация потребителей «Общественный контроль» изучила 10 образцов рыбных пресервов из сельди в масле, приобретенных в крупных сетевых магазинах Петербурга. Результаты экспертизы, проведенной на базе Северо-Западной испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных, оказались весьма неутешительными. По словам общественников, здоровье покупателей может быть под угрозой после дегустации 8 из 10 проверенных образцов разных торговых марок, которые продаются по всей стране. Об этом рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».

Так, самыми неблагополучными и даже потенциально опасными для покупателей среди всех образцов общественники назвали пресервы «Сельдь тихоокеанская, филе-кусочки в масле» под собственной маркой торговой сети «Верный» ТМ «%» (ТМ «Процент») от ООО «РПЗ Полюс» в Орловской области. В них дрожжей оказалось больше допустимой нормы в 59 раз (5900 КОЕ/г вместо нормы не более 100 КОЕ/г), а рыбы — чуть меньше положенного по действующим требованиям: 61,7% вместо не менее 65%. Но небезопасной «изюминкой» продукта стал найденный в баночке стафилококк.

— Staphylococcus aureus — бактерия, которая вызывает стафилококковое пищевое отравление, или стафилококковый токсикоз. Стафилококк — представитель микрофлоры кожи и слизистых оболочек верхних дыхательных путей человека и животных. Обычно он не вызывает заболеваний у здоровых людей, но при попадании в пищу может стать причиной стафилококкового токсикоза из-за накопления токсинов возбудителей, — пояснили в «Общественном контроле».

Еще 7 образцов рыбных пресервов отличились переизбытком дрожжей, в некоторых было больше допустимой нормы в 110–140 раз.

— Если в 1 грамме пресервов количество дрожжей достигает 500 КОЕ/г, увеличивается вероятность их порчи до истечения срока годности, поскольку микроорганизмы будут активно размножаться. Так что продукция с такими показателями по обсемененности дрожжами требует повышенного внимания к условиям хранения, срокам реализации и употребления в пищу. Повышенное содержание дрожжей в пресервах может быть вызвано неоднократным циклом заморозки и дефростации рыбного сырья. В этом случае его консистенция становится более слабой и начинает бродить, — предупреждает Всеволод Вишневецкий, председатель «Общественного контроля».

Итак, вот как выглядит список нарушителей.

  1. «Сельдь тихоокеанская слабосоленая, филе-кусочки в масле» под частной маркой «Магнит» торговой сети «Магнит» (ИП Мачехин В. Я., Брянская обл.). Количество дрожжей в образце было превышено в 140 раз (14 000 КОЕ/г).
  2. «Сельдь тихоокеанская, филе-кусочки без кожи в масле», ТМ «Меридиан» (ОАО ПКП «Меридиан», Москва). В них дрожжей оказалось больше допустимого в 130 раз (13 000 КОЕ/г).
  3. «Сельдь тихоокеанская, филе-кусочки в масле», ТМ «Мореслав» (ООО «Рыбное место», Орловская обл.). Количество дрожжей превысило норму в 110 раз (11 000 КОЕ/г).
  4. «Сельдь тихоокеанская, филе-кусочки в масле с луком», ТМ «Смоленская коллекция» (ООО «Смоленская коллекция», Смоленск). Дрожжей оказалось больше в 94 раза (9400 КОЕ/г).
  5. «Сельдь атлантическо-скандинавская слабосоленая, филе-кусочки в масле с лучком», ТМ «Атлантика морепродукты» (ООО «Фосфорель», Воронеж). Содержание дрожжей было в 59 раз больше допустимого (59 000 КОЕ/г).
  6. «Сельдь "Царская"» с пикантными специями в масле, филе-кусочки» ТМ «King fish» (ЗАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 3», Санкт-Петербург). Количество дрожжей превысило норму в 89 раз (8900 КОЕ/г). Кроме того, эксперты обнаружили еще и недовес: рыбы положили меньше, чем требуют действующие правила.
  7. «Сельдь, филе-кусочки матье в масле с дымком», ТМ «Главрыба морепродукты» (ООО «Питерское», Санкт-Петербург). Кроме наличия дрожжей, которых было выше нормы в 19 раз (1900 КОЕ/г), эксперты отметили также недовес по рыбе: рыбы в баночках было почти поровну с маслом, хотя должно быть не меньше 65%.

Материалы экспертизы пресервов общественники уже направили для принятия мер в Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

А между тем в магазинах стала активно продаваться структурированная красная икра. Многие думают, что «структурированная» — синоним слову «отборная», но это не так. Структурированная икра — это нечто среднее между настоящей и искусственной икрой, икорное рыбное изделие. Как заявляют производители, для ее изготовления используют настоящую икру некондиционной формы: поврежденную, маленькую и т. д. В общем, ту, которую дорого не продашь.

Икру перемешивают, добавляют красители, ароматизаторы, желатин, консерванты и создают икринки заново. Они получаются ровными, упругими и очень похожими на настоящие, но при этом не полностью искусственными или имитированными. Искусственная икра обычно изготавливается из рыбного бульона, морских водорослей и даже с добавлением овощей. При покупке икры прежде всего смотрите на цену, настоящая не может стоить очень дешево.

По теме

СеледкаСеледка под шубойПресервыСтафилококк
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter