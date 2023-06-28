Что будет, если каждый день есть сосиски? Отвечают врачи

Пожалуй, самый простой и быстрый завтрак — это вареное яйцо и сосиски. Бросил, и пускай себе варятся. Достал. Остыли. Съел. Но что, если сосиски станут продуктом на каждый день? На любой вопрос у нас есть врачи, которые дадут точный ответ.
Можно ли есть сосиски сырыми?
Чтобы ответить на этот вопрос, первым делом разберитесь, какие перед вами сосиски: натуральные или магазинные. Потому что натуральные сосиски варить нужно обязательно, а магазинные — это готовый к употреблению продукт. Правда, и такие сосиски не всегда можно есть сырыми.
— Сосиски еще на этапе производства подвергаются термической обработке. Однако, несмотря на это, в сыром виде сосиски можно есть только при полной уверенности в их высоком качестве, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Сколько надо варить сосиски?
Теперь разберемся с основами сосисковарения. По поводу времени приготовления сосисок у врачей тоже есть свое несгибаемое мнение.
— В кипящей воде сосиски рекомендуется отваривать 20 секунд от момента закипания, — говорит Вероника Черанева. — Другое дело, если вы варите замороженные сосиски. Тогда их нужно держать в кипящей воде минут пять-семь.
Если варить сосиски слишком долго, они «расползутся», станут безвкусными и водянистыми.
А пленку снимать надо?
Всем, кто снимает пленку с сосисок перед тем, как их сварить, специалисты говорят уверенное «хватит». Во-первых, химический состав самой пленки рассчитан на нагревание, и никакой «гадости» из нее в воду не выделяется. Во-вторых, пленка помогает сохранить вкус сосисок — без нее они могут напитаться влагой, развариться и растерять вкусовые качества. По большому счету, если вы снимете пленку, ничего страшного не случится, но зачем вам пустая трата времени?
Что будет, если каждый день есть сосиски?
Врачи давно говорят, что мы едим слишком много соли. И не в том плане, что добавляем ее куда угодно. В расчет идет в том числе та соль, которая уже содержится в продуктах. В особенности — в переработанном мясе: ветчине, готовых котлетах, фастфуде, соусах, соленых закусках и сосисках. Кстати, для нитрита натрия (на упаковке его можно также найти под именем Е250) и его «единомышленников» (нитрит калия Е249, нитрат натрия Е251, нитрат калия Е252) в мясных продуктах есть предельно допустимая концентрация. Она рассчитывается, исходя из безопасной суточной дозы потребления (
Чаще всего нитрит натрия обвиняют в способности вызывать онкологические заболевания. Дело в том, что в желудке он может преобразовываться в канцерогенные нитрозамины. Разумеется, это не значит, что так оно и есть. Для биохимических превращений обычно требуется выполнение множества разных условий. Тем не менее такое возможно.
Кроме того, сосиски (вместе с ветчиной, беконом, паштетом и мясными консервами) относятся к обработанным видам мяса. И полезного в этом точно мало.
— Если мы говорим о сосисках с цельным мясом (часто многие делают их сами), это отличный вариант и для детей, и для спортсменов — высокобелковый продукт, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Но если мы говорим о магазинных, промышленных сосисках, то данный продукт мы не можем рекомендовать как полезный. Магазинные сосиски, как и колбасы, относятся к переработанному мясу, которое приравнивается к канцерогенам. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневная
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Некоторые исследования говорят о том, что связь между некоторыми видами рака и потреблением переработанного мяса действительно есть. Причем красное мясо (говядина, баранина, свинина) вреднее белого, а безопасная порция гораздо меньше, чем хотелось бы, — всего около 70 граммов или не больше двух сосисок. Помимо Е250, такой эффект связывают с наличием в мясе красного пигмента и веществ, образующихся в мясных продуктах при тепловой обработке.
Как часто можно есть сосиски?
Демонизировать или, наоборот, канонизировать сосиски не стоит. Это всего лишь полуфабрикат. Продукт глубокой переработки. Ориентируясь на диетологические рекомендации ВОЗ, такие продукты специалисты советуют употреблять не чаще одного раза в неделю при здоровом сбалансированном питании.
Кому противопоказаны сосиски?
— Опять же мы должны понимать — натуральные сосиски или магазинные. Магазинные как врач-диетолог я рекомендовать не могу, — говорит Ирина Бородина. — Натуральные сосиски могут быть противопоказаны пациентам с сердечной недостаточностью, если в составе много соли (натрия), с патологией почек, пациентам с подагрой, пациентам с фенилкетонурией.
— Из-за высокого содержания соли, насыщенных жиров и холестерина сосиски не рекомендуются людям, страдающим ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как атеросклероз, гипертоническая болезнь, — добавляет Вероника Черанева. — Вкусоароматические добавки и консерванты могут вызывать аллергические реакции. Фосфаты в составе нежелательны при подагре и мочекаменной болезни.
От сосисок может появиться зависимость?
По статистике Роспотребнадзора, каждый житель России употребляет за год около 40 килограммов так называемых мясопродуктов. При этом в состав мясных полуфабрикатов, таких как сосиски, входит большое количество пищевых добавок: нитраты, нитриты, фосфаты, кошениль, каррагинан — всё это делает сосиски такими ароматными, вкусными и привлекательными на вид. От таких добавок может очень быстро развиться пищевая зависимость, особенно у детей.