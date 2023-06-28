Что будет, если каждый день есть сосиски? Отвечают врачи

Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.



Сколько надо варить сосиски?

Теперь разберемся с основами сосисковарения. По поводу времени приготовления сосисок у врачей тоже есть свое несгибаемое мнение.

— В кипящей воде сосиски рекомендуется отваривать 20 секунд от момента закипания, — говорит Вероника Черанева. — Другое дело, если вы варите замороженные сосиски. Тогда их нужно держать в кипящей воде минут пять-семь.

