«Как в детстве из бочки»: попробуем вслепую 12 разных видов квасов — кто победил

Немного теории

Под названием «квас» в магазинах сейчас продаются очень разные напитки, которые можно разделить на четыре основные категории. Первую — дешевая газировка, где от кваса только вкусовые добавки, — мы в принципе не рассматривали. Большая часть того, что продается в магазинах, относится к промышленным квасам. Они производятся с использованием солода (как пиво) или заменяющего его концентрата квасного сусла (в котором, как правило, тоже присутствует солод). Такие квасы довольно темного, насыщенного цвета, их делают сладкими, а по вкусу они напоминают недорогое темное пиво. Третий вид квасов, которые часто называют «домашними», делаются исключительно из хлебных сухарей, сахара и дрожжей. Они светлее, живее, но и хранятся, как правило, недолго. Ну и наконец, последний вид — самый редкий — делается без использования хлеба или солода вовсе. Потому что квас — это нечто сквашенное, напиток, полученный в результате брожения. И он может быть хоть яблочным, хоть ягодным, хоть даже свекольным. При этом в любой из этих видов можно добавить что-то для более яркого вкуса: изюм, хрен, имбирь, мед и т. д .

