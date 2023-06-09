«Как в детстве из бочки»: попробуем вслепую 12 разных видов квасов — кто победил

В рамках импортозамещения (и вообще борьбы со всем иноземным) российские производители газировки почему-то поспешили выбросить на рынок свои версии колы. А ведь у нас есть собственный традиционный напиток, который, если сделан правильно, в жару будет получше всяких лимонадов и оранжадов. Редакция НГС решила проинспектировать полки с квасом и выбрать самый вкусный. Тестирование, как обычно, проводилось вслепую. Результат оказался в принципе предсказуемым, от этого не менее ценным.
Немного теории
Под названием «квас» в магазинах сейчас продаются очень разные напитки, которые можно разделить на четыре основные категории. Первую — дешевая газировка, где от кваса только вкусовые добавки, — мы в принципе не рассматривали. Большая часть того, что продается в магазинах, относится к промышленным квасам. Они производятся с использованием солода (как пиво) или заменяющего его концентрата квасного сусла (в котором, как правило, тоже присутствует солод). Такие квасы довольно темного, насыщенного цвета, их делают сладкими, а по вкусу они напоминают недорогое темное пиво. Третий вид квасов, которые часто называют «домашними», делаются исключительно из хлебных сухарей, сахара и дрожжей. Они светлее, живее, но и хранятся, как правило, недолго. Ну и наконец, последний вид — самый редкий — делается без использования хлеба или солода вовсе. Потому что квас — это нечто сквашенное, напиток, полученный в результате брожения. И он может быть хоть яблочным, хоть ягодным, хоть даже свекольным. При этом в любой из этих видов можно добавить что-то для более яркого вкуса: изюм, хрен, имбирь, мед
Что мы тестировали
Большую часть квасов (12 образцов) мы приобрели в гипермаркете «Ашан». Во-первых, их тут просто много, во-вторых, это было удобно чисто логистически. В выборку попали как разные промышленные классические квасы, так и квасы с добавками и даже один ягодный квас. Чтобы сравнение было более интересным, этот набор мы дополнили квасом «Русский» из «Добрянки» и квасом с хреном из сети «Калина-Малина». Все бутылки во время тестирования были обернуты фольгой, так что о том, что за бренд скрывается под той или иной упаковкой, участники могли только догадываться. Оценки явственно разделили все образцы на три группы. Чтобы не загружать текст однотипными отзывами, два образца мы просто удалили с поля. В итоге осталось 12 бутылок с квасом.
Как-то не очень
Очень плотно (в промежутке от 4,3 до 4,7 балла из 10) легли оценки практически всех промышленных квасов: «Русский дар» («Пепсико холдингс»), «Хлебный край. Белорусский рецепт» («Балтика»), «Добрецов» (делается в Республике Алания) и «Желтая бочка» (из Самары) — все они продаются по цене где-то в районе
Уже получше
Пять очень разных образцов смогли пробиться в группы хорошистов. Среди них неожиданно оказалось «Очаково» — единственный индустриальный квас без добавок, который смог набрать больше
Чуть получше (5,8 балла из 10) выступил напиток из Барнаула «Царский бочонок. Окрошечный». Главным преимуществом его, впрочем, стало то, что он просто менее сладкий и лучше будет освежать в жару, чем напитки, полные сахара. В остальном он похож на другие индустриальные квасы.
Больше шести баллов смогли набрать два необычных напитка. Почти все сразу отметили яркий вкус кваса «Ашана» с имбирем (средний балл 6,1 из 10). Хотя избыточная сладость явно стоила ему нескольких десятых долей балла в общем зачете. В любом случае из «сладких» квасов он поднялся выше всех.
Достаточно высоких оценок удостоился «Белый квас» от «Очаково». С одной стороны, он не похож на привычные напитки хоть на основе солода, хоть хлебных корок. Но если забыть об этом и просто относиться к содержимому бутылки как к летнему легкому напитку, то вопросов возникает меньше. По вкусу он больше всего похож на не слишком сладкий морс, которому добавили газиков. В общем, если вы любите ягодные вкусы, имейте в виду — это хороший вариант для жары.
Совсем немного до 7 баллов (средняя оценка — 6,9 из 10) недотянул окрошечный «Благодей» от «Томского пива». Что характерно, это единственный квас, который часть дегустаторов узнали просто по вкусу. Вот что значит действительно популярный бренд.
Лидеры
Больше 7 баллов в среднем смогли набрать только два образца, и оба они куплены в «специальных» магазинах и относятся к «домашним» квасам, сделанным на хлебных корках, с небольшим сроком хранения. 7,5 балла из 10 получил квас с хреном из сети «Калина-Малина». В нем сразу почти все заметили и яркий вкус, и отсутствие лишней сладости, и свежесть. К тому же если использовать его для окрошки, то хрен можно не добавлять. Этот квас, впрочем, еще и самый дорогой — 85 рублей за бутылку 0,5 литра.
Но «Хлебный» квас из «Бахетле» смог вырваться вперед, набрав 7,8 балла. Результат мог быть еще лучше, если бы не один-единственный человек, кому он показался слишком резким. Квас сделан на ржаных сухарях и в целом вполне традиционен. Но у него есть маленькая хитрость — в состав добавлен изюм. Который и придает ему мягкую фруктовую (а не сахарную) сладость. Напиток имеет естественную несильную газацию и приятную смягченную, но отчетливо ощущаемую кислотность. В общем, это именно то, за что мы квас и любим. Цена повыше, чем у индустриальных (72,9 рубля за литр), но разница в качестве ее явно перекрывает.
Выбрав хороший квас, можно приступать к приготовлению окрошки. А можно просто отправиться в одно из заведений, где это блюдо делают интересно. Или ограничиться чтением обзора пяти самых интересных окрошек Новосибирска, подготовленного обозревателем НГС.