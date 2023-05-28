Новосибирский бар отправил бургер на Алтай — и еще 6 историй о горожанах из заведений

В Новосибирске большое количество не только кофеен, но и баров и ресторанов. Это места, в которых люди встречаются, обедают, делают предложения и знакомятся с новыми сочетаниями вкусов. И у каждого заведения есть своя история. Мы собрали их в один обзор. Подробнее — в материале НГС.
По данным 2ГИС, в Новосибирске работают 238 баров и 179 ресторанов — эти 10 вошли в шорт-лист Народной премии НГС. На сайте вы можете проголосовать за один из них, и
SABAI BAR
— Мы находимся в географическом центре Сибири и являемся гастрономической точкой притяжения для туристов, путешествующих по России. На все наши праздничные даты мы дарим гостям подарки, путевки в Таиланд и просто исполняем желания.
Качество продуктов и отзывы гостей для нас превыше всего, и мы постоянно работаем над сервисом и наполняем разнообразием наше меню. Мы сохранили размеры и качество блюд, несмотря на сложности доставки морепродуктов в это время.
В рамках новогоднего проекта «Коробка желаний» мы исполнили мечту гостьи и подарили ей ящерицу.
Китайское бистро «Кухня Ли»
— Наша кухня открыла свои двери в 2021 году. Наш слоган: «Чем теснее, тем честнее». Так до сих пор и придерживаемся этого. Бесконечные очереди — тому подтверждение.
«Кухня Ли» — это современная еда и атмосфера китайских кварталов. Ресторанным критикам здесь интересно и красиво, оголтелым модникам — норм, светским персонажам — прилично зайти, а всем гостям, кто любит азиатскую кухню, — вкусно и недорого.
Каждый день мы радуем наших гостей самой трушной едой из китайского квартала. Наши гости с удовольствием берут навынос или на доставку китайскую еду в коробочках, чтобы развалиться перед экраном и тянуть крафтовую лапшу.
Мясной бар Meat Bar Beefy
— У нас найдется место для каждого: для веселой компании друзей и коллег, мы скрасим и одинокий вечер за стойкой, и обязательно сделаем чуть веселей семейный ужин.
Есть одна история, связанная с такими посиделками. Маленькая девочка ходила к нам с родителями, уж очень понравились ей наши бургеры. В один из дней она принесла бумажные бургеры, которая сделала сама. И подарила их всем барменам в знак благодарности. Нам очень понравилось.
Мы очень любим искусство: в прошлом месяце даже открыли мини-выставку. Местный художник Таня Пейпан презентовала проект «Ты вселенная», который вы можете посмотреть у нас в баре и сейчас.
У нас есть место и для романтики. У нашего постоянного гостя Дмитрия, а впоследствии сотрудника (уж очень ему понравилось у нас, но это совсем другая история), проходило свидание, на котором он показал свою удачу. Ему удалось два раза подряд выиграть в нашей акции бутылку виски. Он вслепую дважды вытянул правильный ключ от ящика с подарком, который был среди 20 неподходящих. Их вечер прошел идеально, а самое главное — незабываемо.
Каждый день мы встречаемся со счастливыми историями, а иногда даже становимся их причиной.
Наша сильная сторона — стейки и настроение, а также замечательное наполнение бара, в котором найдутся на любой вкус как коктейли, так и импортный алкоголь.
Работает заведение с 2016 года, когда молодые и амбициозные бармены решили открыть свой проект. Тематикой выбрали мясо и пиво, а главной фишкой — консервированные супы собственного приготовления.
Много всего произошло с тех времён, изменилось. Сейчас в баре не найдешь консервированных супов, а линейка стейков расширилась: изначально работали только с альтернативными отрубами, сейчас же меню наполняют также и премиальные позиции. Концепт пивбара забыт. Бар адаптировался под реалии современности, и сейчас он идет в ногу со временем и трендами.
Гастробар Poke Top
— Это небольшой гастробар в центре города в старом особняке, открывший свои двери в декабре
В нашем меню вы найдете то самое блюдо, которое взбудоражит ваши рецепторы, а бармен приготовит для вас индивидуальный коктейль под ваше настроение.
Мы приглашаем на проведение гастроужинов именитых шеф-поваров России, таких как Никита Рендино, Андрей Шашорин. Также заходили попробовать нашу кухню и бар звёзды шоу-бизнеса — Дана Соколова, Олег Газманов, Никита Кологривый.
Quince
— Это городской ресторан для встреч с любимыми, уютное и стильное место в квартале на Декабристов, которое открылось в августе прошлого года. Шикарные завтраки, обеды и ужины в любимом городе и с самыми дорогими людьми — это то, для чего создавалось это пространство.
По возможности мы всегда стараемся превзойти ожидания гостя. Сделать больше, чем можем, если нужно. Однажды нам позвонил гость и попросил организовать завтрак для своей девушки в его отсутствие, пока он находится на службе. Помимо оформленных блюд, по его просьбе мы также заказали любимые цветы его возлюбленной, накрыли стол по ее предпочтениям. Для девушки это, конечно, был настоящий сюрприз.
Мы всегда открыты для пожеланий гостей. Пицца без глютена и лактозы — пожалуйста. Френч-тост, который вы пробовали в Москве в известном ресторане — конечно. Творожная запеканка, как у бабушки, — попробуем.
Быть для гостя любимым местом для встреч с родными по самым разным поводам — вот наша задача.
«РЮМКИBAR»
— «Вы не могли бы отправить бургер на Алтай?» Именно так начался разговор по телефону одним утренним будничным днем. Почему бы и нет, подумали мы. В голове — уже примеры, как лучше всего довести до Алтая в товарном виде бургер, как упаковать и сколько слоев упаковки понадобится.
Девушка вовремя предупредила, что бургер нужно доставить на вокзал, а она дальше уж сама поедет с ним на Алтай. Объяснила, что не может без наших бургеров прожить и неделю, поэтому с собой в дорогу обязательно берет нашу еду. Посмеялись, упаковали в кучу слоев и отправили наш бургер путешествовать вместе с любимой гостьей.
Еще был случай, когда наша постоянная гостья была в Новосибирске транзитом на поезде. Позвонила из Барабинска и попросила привезти стейк прямо в поезд, пока он будет стоять
Есть еще одна история любви из нашего бара. Гость забронировал стол в очень важную дату — он делал предложение руки и сердца под живую музыку у нас. Всё было просчитано до мелочей. Официант разливал игристое в бокалы, в одном из них уже было кольцо. Ну а потом песни, цветы, крики ура. Это было чудесно. Наши сотрудники вели скрытую съемку этого момента с трех разных ракурсов. Гости счастливы в браке до сих пор.
Наш бар открылся в 2020 году. Наши сотрудники часто слышат фразу: «Не ожидал, что тут может быть настолько крутое место». Мы растем и развиваемся вместе с районом. Человек, который впервые в жизни попробовал стейк у нас, заинтересовался и, придя вновь, задает вопросы про степень мраморности и откорм бычков. Мы радуемся, когда смеются, читая описания наших блюд, и просят забрать коктейльную карту с собой в качестве сувенира.
Всё это означает, что мы занимаемся полезным делом, не просто кормим и приносим напитки, а даем что-то больше. Мы ощущаем это каждый раз, когда, выходя от нас с улыбкой, услышав: «Солнце вниз», гость в ответ или с нами хором произнесет: «Рюмки вверх!»
Азиатский бар NO SPICY PLEASE
— Мы амбассадоры, пожалуй, самого острого том яма в городе и трендсеттеры неона в Новосибирске. Троекратный участник Народной премии НГС и один из топ-10 лучших баров города 2021–2023 годов No spicy please за почти пять лет своей работы сделал свой том ям и неон узнаваемой фишкой.
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Friendly-сервис, аниме на экранах, яркое неоновое оформление заведений и большой выбор блюд и напитков — всё то, что влечет любителей тайской, японской и вьетнамской кухни и представителей азиатских субкультур.
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В прошлом году бар решил выйти за пределы привычного spicy и ввел в меню целых пять степеней остроты. Вдохновил нас на это гость, который из четырех возможных острот просил еще более жгучий вариант. Есть запрос? Есть решение! Сегодня гости могут выбрать ту остроту, которая подойдет именно им: «первое знакомство», «опытный путешественник», «зажечь как следует», «попробовать огонь на вкус», «экстремально spicy».
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Удивительно, но тот самый гость теперь просит сделать персональную, шестую степень. И повара делают! Приятно иметь среди гостей настоящих повелителей огня.
В топ-10 в номинации «Бар и ресторан года» вошли также ирландский паб HARAT'S PUB, пивной ресторан Brasserie Lambic и Lucky Pizza.
Ранее мы рассказывали необычные истории новосибирских стоматологий, которые тоже вошли в топ-100 Народной премии НГС.