Новосибирский бар отправил бургер на Алтай — и еще 6 историй о горожанах из заведений

— Мы находимся в географическом центре Сибири и являемся гастрономической точкой притяжения для туристов, путешествующих по России. На все наши праздничные даты мы дарим гостям подарки, путевки в Таиланд и просто исполняем желания.



Качество продуктов и отзывы гостей для нас превыше всего, и мы постоянно работаем над сервисом и наполняем разнообразием наше меню. Мы сохранили размеры и качество блюд, несмотря на сложности доставки морепродуктов в это время.



В рамках новогоднего проекта «Коробка желаний» мы исполнили мечту гостьи и подарили ей ящерицу.