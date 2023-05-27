Прилетают лечиться даже из Майами — истории стоматологических клиник Новосибирска

Стоматологи — это врачи, к которым кто-то все ещё боится ходить, но все же, наверное, каждый в жизни это делал. Многие специалист уверены, что улыбкой можно изменить жизнь. Как именно — рассказываем в историях от стоматологических клиник города. Подробнее — в материале НГС.
По данным 2ГИС, в Новосибирске работает 493 стоматологических центра — эти 10 вошли в шорт-лист «Народной премии НГС». На сайте вы можете проголосовать за один из них, и 5 июня победитель получит приз — специальную статуэтку, обозначающую народную любовь горожан.
Сеть клиник «Дентал-Сервис»
— Наша стоматология начала свою деятельность в 1993 году. На сегодня это 13 стоматологических клиник, частный стоматологический институт, собственная лаборатория и клиника челюстно-лицевой хирургии.
1 июня нам исполняется 30 лет! В 2004 году у нас появился первый дентальный микроскоп, а с 2021 года микроскопы установлены во всей сети, и даже лечение детских зубов проводят на микроскопах. Также мы привезли в Новосибирск конусно-лучевой компьютерный томограф.
Клиника стала цифровой стоматологией. Никаких слепков, гипсовых моделей. Мы перешли на цифровые технологии, потому что это в разы быстрее, точнее, комфортнее.
Когда в кабинетах терапевтов, ортопедов, ортодонтов и имплантологов — внутриротовые сканеры, а в зуботехнических лабораториях — компьютеры, оптические фрезеры и 3D-принтеры, ответственность за доли миллиметра, которые так важны в стоматологии, берут на себя машины и программы. Человеческий фактор больше не оправдывает потерю качества. В скорости машину тоже не победить: манипуляция, на которую тратились часы, в цифре занимает секунды. Установить коронку за 1 день — это реально.
Аналоговые технологии уже не так актуальны. Но перейти «на цифру» для стоматолога очень непросто. Наши специалисты — среди первых в стране. Гаджеты помогают достичь максимального результата, если врач виртуозно владеет технологией. Важны знания, опыт, постоянное обучение.
«Клиника хирургии лица и стоматологии», открывшаяся в 2017 году, специализируется на задачах, которые невозможно решить только стандартными методами стоматологии. Челюстно-лицевая хирургия помогает пациентам даже с самыми сложными диагнозами из смежных со стоматологией областей, возвращает естественную красоту лицам, а также восстанавливает челюстно-лицевую область после травм.
Отдельное направление сети клиник — это детская стоматология. В клинике научились спасать детские травмированные и выбитые зубы. Тут сделают все для того, чтобы ребенок не стеснялся улыбаться и, если нужно, врачи вживят сломанный зуб или поставят коронки даже на молочные зубки.
Наши сотрудники являются активными участниками волонтерского движения «Сохраним жизнь», оказывающего медицинскую помощь гражданам, призванным в условиях частичной мобилизации.
Врачи клиники оказали безвозмездную стоматологическую помощь более чем 350 мобилизованным гражданам с острой зубной болью и продолжают принимать пациентов из учебного центра НВВКУ.
За 30 лет у нас пролечилось более 400 тысяч пациентов, многие из которых из других городов и даже стран.
Одна пациентка была из Майами — прилетела в гости к родственникам в Новосибирск на 1,5 месяца. Родственники, которые сами много лет доверяли здоровье зубов нам, порекомендовали ей полечить зубы. Помимо банальных кариесов, у пациентуи была очень большая «стираемость» зубов, и ей предложили комплексное преображение ее улыбки.
За 1,5 месяца ее пребывания была проведена очень большая работа по реставрации, хирургии и ортопедии, и пациентка вернулась в Майями с пролеченными зубами, установленными имплантами и временными коронками. Когда она вернулась в Новосибирск через 2 месяца, работа была полностью доделана, и она улетела довольная с обновленной улыбкой. Работа получилась очень красивой и впечатляющей.
Детская стоматологическая клиника MagicKids
— Наша клиника создавалась не просто как сказочная стоматология, а как адаптационный центр для помощи особенным детям.
Безусловно, мы делаем жизнь лучше не только новосибирцам, но и всем россиянам! К нам на лечение ежедневно прилетают детки из самых разных городов, чтобы получить качественное лечение и спасти зубки.
У нас созданы все условия, чтобы превратить обычный поход к стоматологу в радостное событие! Все пространство клиники организовано так, чтобы ребёнок чувствовал себя в сказке. Холлы напоминают замок, а зубы лечат настоящие зубные феи. Мы очень гордимся тем, что в наших стенах растет поколение детей, которые не будут бояться стоматологов.
Для того, чтобы как можно больше деток имели возможность получить качественное лечение, мы основали проект «Добрые сердца». В рамках него мы бесплатно лечим зубки детям с трудными диагнозами или попавшим в непростую жизненную ситуацию. Мы понимаем, что родители особенных деток тратят большие средства на терапию, поэтому два раза в месяц бесплатно помогаем таким семьям.
Вот одна из историй проекта. В прошлом месяце мы лечили малышку с серьезным токсическим поражением мозга и эпилепсией в результате лечения лейкоза. Все средства родителей уходят на лечение рака, и главный врач Наталья Викторовна Адаева просто не смогла взять деньги за лечение и предложила вылечить малышку бесплатно.
Девочке поставили диагноз в возрасте 2 года 7 месяцев. После неудачной терапии девочка перестала говорить, ходить и утратила все свои знания и навыки. Причиной была страшная врачебная ошибка — неконтролируемое количество химии, которое вводилось в спинной мозг и дошло до головного мозга. Наталья Викторовна вылечила все жевательные зубки и сохранила их живыми.
Стоматологическая клиника «СтильДент»
— Попасть в топ-10 для «СтильДент» — серьезное основание для гордости и подтверждение правильности наших ориентиров. Мы благодарим всех наших пациентов и друзей за поддержку!
Стоматологическая клиника «ЭDEM»
— Это семейная клиника, которая существует более 20 лет. Название центра «ЭДЕМ» скрывает в себе имена всех членов семьи. Э — Эдуард (отец), Д — Диана (дочь), Е — Елена (мать), М — Марк (сын).
Наша сильная сторона: с помощью мощных и новейших цифровых технологий, которыми оснащен наш центр, мы проводим полное восстановление челюсти за один день. У нас огромный поток именно иногородних пациентов. Мы даем возможность жителям нашего города получить услуги на уровне Москвы и зарубежья.
В настоящее время активно помогаем участникам СВО — для них существует специальная система скидок. В нашем центре работают два брата: врач стоматолог-ортопед и Cad-Cam оператор. Приехали к нам из Донецка в 2022 году. Единой командой успешно строим карьеру и добиваемся стремительных результатов.
Стоматологическая клиника «Эксперт»
— Наша клиника основана в 2008 году — это был небольшой стоматологический кабинет на Вокзальной магистрали, в котором работали доктор и ассистент. Время шло, пациентов и сотрудников становилось больше, поэтому мы вынуждены были переехать.
Мы занимаемся полным спектром услуг, представленных в современной стоматологии, основное же направление деятельности клиники — это функциональная стоматология — все, что касается связи прикуса с общим состоянием здоровья пациента.
Так что то, чем мы точно можем похвастаться, — это лечение пациентов с самыми разнообразными, можно даже сказать экзотическими жалобами — мучают мигрени, после предыдущего ортодонтического лечения занемела рука, храп и другие проблемы с дыханием. У нас была пациентка, которая регулярно теряла сознание при полетах в самолете. Специализация клиники на функциональной стоматологии позволяет успешно работать даже с такими непростыми случаями.
Стоматологическая клиника «Зубная фея»
Сеть стоматологических клиник «Зубная фея» основана в 2013 году в Новосибирске. Здесь работают специалисты важных направлений: терапевты, хирурги, ортопеды и ортодонты. Ведущим направлением сети является детская и подростковая стоматология.
У нас в клинике есть почтовые ящики зубной феи, куда детки пишут письма. А также дерево улыбок, куда раз в год мы вешаем листочки — фото деток успешно прошедших лечение.
Стоматологическая клиника WHITE provenance
— Третий год подряд наша клиника входит в рейтинг топ-10 лучших стоматологий города, и мы гордимся этим достижением. Но что делает нас особенными? В чем наша сильная сторона и как мы улучшаем жизнь новосибирцев?
Прежде всего, наша команда состоит из опытных и высококвалифицированных специалистов, которые постоянно совершенствуют свои навыки и знания. Мы предлагаем широкий спектр услуг — от профилактики до сложных хирургических вмешательств — и используем самые современные технологии и материалы.
Но наша главная сильная сторона — это индивидуальный подход к каждому пациенту и стремление сделать их визит к стоматологу максимально комфортным и безболезненным.
Однако наша клиника не только заботится о здоровье зубов пациентов, но и стремится улучшить их жизнь в целом. Мы верим, что красивая и здоровая улыбка может изменить жизнь человека, дать ему уверенность в себе и открыть новые возможности.
История одного из наших пациентов, Анны, ярко иллюстрирует это утверждение. Она пришла к нам с серьезными проблемами со здоровьем зубов и десен, которые мешали ей общаться с людьми и препятствовали ее карьерному росту. Наша команда разработала комплексный план лечения, который включал ортодонтическое лечение, имплантацию и восстановление зубов. Весь процесс занял около полутора лет, но результаты были потрясающими.
Анна обрела новую улыбку, которая изменила ее жизнь. Она стала более уверенной в себе, смогла найти новую работу и даже вступила в отношения.
Мы продолжаем работать над совершенствованием наших услуг и стремимся помочь еще большему числу людей обрести здоровую и красивую улыбку. Ведь улыбка — это не только залог здоровья, но и ключ к счастливой и успешной жизни.
Сеть многопрофильных клиник «Смитра»
— История сети наших клиник началась именно с открытия стоматологического кабинета. 25 лет назад, 12 мая 1998 года, мы приняли нашего первого пациента. Попадание в шорт-лист стоматологических клиник накануне юбилейной даты — это очень приятное и знаковое событие.
К нашим стоматологам едут лечиться не только со всех регионов России и Ближнего зарубежья, но и из Европы и США. И дело не в стоимости, а именно в качестве наших услуг. Для нас очень важно, что большинство наших пациентов приходят к нам по рекомендации, а затем приводят своих родных, близких, коллег.
Например, у нас есть пациенты, история семьи которых началась на наших глазах 23 года назад: сначала к нам обратилась молодая девушка, затем она привела своего, тогда еще, парня и держала его за руку во время лечения, так как он сильно боялся. Потом они привели своих родителей, а сейчас и их старший сын тоже наш пациент. Таких историй у нас много и для нас совершенно нормальная ситуация, что у нас лечатся семьями.
В чем секрет? Наверное, в том, что мы к каждому пациенту подходим индивидуально, стремимся максимально понять его потребности. То доверие, которое возникает между доктором и пациентом, и позволяет оказывать максимально качественную помощь.
Мы искренне радуемся, что наши пациенты остаются довольны полученным результатом. Поверьте, когда смотришь на фото пациента до и после процедуры и видишь, насколько поменялся его взгляд, какой радостью и счастьем начинают светиться его глаза, то понимаешь, что это и есть то главное, ради чего стоит работать дальше.
Клиника стоматологии Skydent
— Наши клиники с момента открытия позиционируются как те, которые выводят стоматологию на новый уровень! Начиная с отдела координаторов в далёком 2016 году, заканчивая использованием искусственного интеллекта в своей практике сегодня. Клиники располагаются, как на правом, так и на левом берегу, что позволяет новосибирцам оперативно решать любые стоматологические проблемы!
Одна из ценностей компании — это здоровье. Мы хотим вырастить здоровое поколение детей, которые не боятся стоматологов. Именно поэтому регулярно проводим бесплатные уроки гигиены в детских садах и школах, где врачи рассказывают детям о необходимости заботы о своих зубах.
После одного из таких уроков к нашим специалистам подошёл один из родителей и попросил провести урок гигиены у себя в компании. Время идёт, и сейчас данное направление — это не только детские уроки гигиены, но и специальные мастер-классы по заботе о здоровье своих зубов для людей абсолютно любых возрастов.
Особенно данный формат пользуется популярностью у людей в возрасте, так как в прошлом не встречали подобного! Мы не просто оказываем стоматологические услуги, но и заботимся о стоматологическом просвещении жителей нашего прекрасного города!
В топ-10 в номинации «Стоматологическая клиника года» вошла также сеть стоматологических клиник «Дента».
Ранее мы рассказывали необычные истории новосибирских образовательных центров, которые тоже вошли в топ-100 «Народной премии НГС».