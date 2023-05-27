Прилетают лечиться даже из Майами — истории стоматологических клиник Новосибирска

— Наша стоматология начала свою деятельность в 1993 году. На сегодня это 13 стоматологических клиник, частный стоматологический институт, собственная лаборатория и клиника челюстно-лицевой хирургии.



1 июня нам исполняется 30 лет! В 2004 году у нас появился первый дентальный микроскоп, а с 2021 года микроскопы установлены во всей сети, и даже лечение детских зубов проводят на микроскопах. Также мы привезли в Новосибирск конусно-лучевой компьютерный томограф.

Клиника стала цифровой стоматологией. Никаких слепков, гипсовых моделей. Мы перешли на цифровые технологии, потому что это в разы быстрее, точнее, комфортнее.