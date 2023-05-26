Как юный хакер исправил оценки, а мама записала в школу неродившегося малыша — 10 историй из образовательных центров Новосибирска

Образовательный центр профессионального развития «Сфера»

— 26 апреля 2023 года центру исполнилось 10 лет. Надо ли говорить, что время летит с невероятной скоростью. Кажется, что мы начали свою работу совсем недавно.



В далеком 2010 году еще не было центра, но стали зарождаться его основные идеи, ценности и команда. Формировались эти процессы в иной общественной организации в рамках проекта «Центр стажировки». Именно в нем проводились первые психологические курсы. Мы в балансе давали как теорию, так и практику, чтобы у специалистов, наших коллег, была опора в работе с пониманием процессов конкретного метода.



В 2013 году благодаря желанию и стремлению учредителей и по просьбам слушателей курсов была создана «Сфера». Создание своего центра расширяло наши границы и права: мы уже могли выдавать свои документы и проводить больше курсов для всех, кому интересна психология.



Важное и значимое событие в истории центра произошло в 2022 году: утвержден профессиональный стандарт «психолог-консультант», в разработке которого принимал активное участие наш центр и генеральный директор Виктор Новиков. Это повод для гордости, ведь мы внесли вклад в развитие любимой профессии.



Мы придерживаемся принципов качественного образования. Ведь наш центр взращивает и обучает настоящих профессионалов своего дела — специалистов, которые готовы оказывать психологическую помощь. Сейчас наши проекты по образованию и повышению квалификации в области психологии реализуются от Москвы до Владивостока — у нас есть 16 филиалов по всей стране.



Мы очень любим свое дело, любим психологию и хотим делиться своими знаниями, умениями со всеми, кто хочет развиваться в этой профессиональной области.

