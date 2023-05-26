Как юный хакер исправил оценки, а мама записала в школу неродившегося малыша — 10 историй из образовательных центров Новосибирска

Образование — одна из основ в жизни современного человека. И чем качественнее образование — тем больше возможностей перед ним открывается. Это и первые занятия в детском саду, и уроки в школе, и дополнительные занятия спортом и иностранными языками, и, наконец, профессиональная подготовка уже взрослых специалистов. И у каждого образовательного центра есть что рассказать о своей работе и учениках. Их истории мы собрали в один обзор. Подробнее — в материале НГС.
По данным 2ГИС, в Новосибирске работает 693 образовательных центра — эти 10 вошли в шорт-лист «Народной премии НГС». На сайте вы можете проголосовать за один из них, и
Языковая школа Liberty
— В апреле 2018 года Екатерина, обычная учительница английского языка из государственной школы, открыла кабинет в 22 квадратных метра для изучения иностранных языков. За
Нам доверяют родители, у нас царит невероятная атмосфера. Настоящая команда профессионалов учит детей с любовью. После занятий студенты не хотят уходить, так у нас тепло и дружелюбно. Мы разработали собственную систему мотивации детей, поэтому наши студенты всегда приходят с выполненным ДЗ. Также есть личный кабинет для родителей, что позволяет легко отслеживать прогресс и успеваемость детей.
Все преподаватели школы проходят регулярное профессиональное обучение. Особое внимание мы уделяем результату наших студентов, проводим пробные кембриджские экзамены, готовим к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку.
Осуществляем сотрудничество с благотворительным фондом «Звезда Надежды»: в нашей школе стоят боксы для сбора
Как-то раз на уроке мы проходили тему животных. Нужно было написать про свою страну, например: «В моей стране есть медведи, но нет панд». И ребенок написал: In Russia life is good («В России жизнь хороша». — Прим. ред.).
Родители и дети часто поздравляют своих преподавателей из нашей школы на праздники. Забавно было наблюдать, как на День учителя трехлетняя девочка тащит за собой по полу огромный пакет с шампанским и ананасом.
В 2019 году у нас отключили электричество во всём бизнес-центре на четыре месяца. Мы купили 100-килограммовый генератор, чтобы в нашем офисе занятия проходили с комфортом. Охранник бизнес-центра бегал заправлять его бензином и, когда заводил, дети из окна кричали: «Ура! Заработало» — включались колонки, принтер, ноутбуки и аудио.
Языковая школа «Президент»
— Языковая школа основана в 2009 году студенткой
Довольные студенты рекомендовали школу друзьям и знакомым, и через год маленькая школа английского языка на Коммунистической была полна молодых, активных и замотивированных людей. Постепенно команда преподавателей развивалась, Анна Коботова и Мария Приймак вместе с Лилит преподавали английский с небывалым энтузиазмом, любовью и старанием.
Мы никогда не считали KPI, не ведем таблицы, не звоним старым студентам. Первые
Мы считаем, успех нашей школы — это профессионализм, умение находить и успешно применять личностный подход к каждому студенту, учитывая особенности возраста и стиля обучения.
Сейчас в школе единовременно обучается 1500 учеников: взрослых и детей, онлайн и офлайн. 35% приходится на корпоративное обучение, 75% — это взрослая аудитория. Среди наших студентов есть доктора, ученые, технические специалисты, пилоты и диспетчеры. Это всё свидетельствует о том, что английский — инструмент, который помогает улучшить и упростить достижение поставленных задач.
Наши юные студенты тоже радуют успехами, становятся лауреатами олимпиад и получают 98 баллов за ЕГЭ. Всё это открывает двери и возможности в будущем.
Каждый студент — это целая история и целая жизнь. Например, однажды пришел студент, которому компания — без особой надобности — оплачивала курсы английского, и он решил, почему бы и нет. Ходил исправно три года, а в итоге оказался одним из менее десяти сотрудников, кто получил постоянный офер в Дубае, когда фирма перевезла туда штат.
Сегодня наша языковая школа обучает не только английскому, но и проводит курсы повышения квалификации преподавателей английского языка с выдачей удостоверения установленного образца. В феврале 2023 года 160 преподавателей со всей России и лучшие методисты встретились в Новосибирске на семинаре Prism of Possibilities (призма возможностей. — Прим. ред.).
Академия «Снегирята»
— Есть родители, желающие подарить своему ребенку счастливые школьные годы и сохранить мир в семье без ссор из-за домашних заданий. А еще такие родители не понимают, почему ребенку после школы нужно еще нанимать репетиторов.
Школа — это и есть жизнь ребенка. Здесь он «пробует себя» в обществе сверстников и взрослых (учителей). Всё это окружение — люди с разными характерами. Поэтому ребенку приходится учиться взаимодействовать с ними в непривычных для него ситуациях.
Можно, конечно, просто забрать его из школы и учить дома. Но ребенок, обучающийся дома с мамой, никогда не пройдет необходимую социализацию, поскольку дома обстановка привычная, люди — любящие и принимающие его со всеми изюминками.
Игры во дворе и кружки — это иной вид социализации. Там ребенок общается в удовольствие, если что-то не понравилось, может уйти. Школа же — это детская работа. Хочешь не хочешь — надо. Надо не только выполнять порой скучные задания, но и работать над своим характером. Поэтому школа однозначно нужна. Но не каждая.
Мы считаем, что частная школа — прекрасная альтернатива. Особенно если она камерная, семейного типа, как наша академия. Социум в ней обеспечен, но он ограничен — а значит, легко контролируется. И шлифовка характера происходит, но деликатно. Подобно лекарству, можно влить эту самую социализацию под напором и, возможно, убить психику ребенка. А можно вводить по капельке, едва заметно.
У нас домашние задания выполняются в школе с основным учителем. В классе обучается до
После уроков наши ученики могут заниматься в гончарной мастерской, ходить на арт-терапию, песочную терапию, конструирование, играть на синтезаторе и в шахматы.
Центр восточных языков KJC
— История центра началась летом 2014 года с небольшого кабинета в 15 квадратных метров. Первой была группа из
В основе создания центра была идея об объединении единомышленников, людей, которые увлекаются восточной культурой, но среди привычного круга общения не находят тех, кто разделяет их интересы.
Мы погружаем учеников в культуру изучаемого языка через различные творческие и кулинарные мастер-классы. К нам регулярно приходят носители языка для практики полученных знаний. Мы в первую очередь помогаем становлению межнациональных отношений наших горожан и жителей Кореи, Китая, Японии. Мы укрепляем отношения и взаимопонимание в бизнесе тех, кто активно сотрудничает сейчас с Китаем (их много) — это направление актуально в наше время. До пандемии мы регулярно летали в туристические поездки с нашими учениками в Южную Корею.
Мы погружаем в культуру, непривычную, но такую светлую и близкую, если разобраться. Как одеваются? Что едят? Что празднуют?
Бытует мнение, что восточные языки, которые мы преподаем, — сложные в изучении и восприятии. Мы доказываем обратное. За три месяца можно получить уверенную базу для общения на китайском, корейском или японском языках. Очень популярны сейчас среди молодежи кинематограф и поп-музыка — мы с ними на одной волне, и знания, которые мы даем, помогают ребятам лучше понимать своих героев.
Международная школа «Эйн&Штейн»
— Какая проблема объединяет всех родителей? Как обеспечить своим детям качественное и актуальное образование.
Именно таким вопросом в 2015 году задалась Татьяна Штейн, мама
Изначально идея создания школы была в том, чтобы дать своим детям качественное образование здесь, в Новосибирске, объединив лучший российский и международный опыт.
Школа открылась в 2015 году с двумя программами — робототехника и ментальная арифметика. Уже за первый год обучения дети приняли участие в чемпионатах России и мира, показав очень хороший результат и свою конкурентоспособность.
В 2016 году мы поняли, как важно влюблять детей в математику с маленького возраста. Так в школе появилась международная программа креативной математики imaths, которая позволяет развивать не только логику и мышление, память, внимание, но прививает интерес и любовь к математике с раннего возраста. С 2017 года школа стала проводить свои чемпионаты России по ментальной арифметике и креативной математике, в которых принимает участие не менее 250 учеников со всей страны.
С каждым годом мы добавляем новые программы. Сейчас в школе есть 11 направлений: ментальная арифметика, креативная математика, английский язык, курс развития интеллекта и личности, Сингапурская олимпиадная математика, Lego-конструирование, робототехника, киберметрия, кибербезопасность, спортивный курс памяти, шахматы.
В 2018 году мы открыли начальную школу на базе российских государственных образовательных стандартов с применением международных методик из Великобритании и Азии. В начальном звене фокус школы направлен на развитие талантов ребенка. Поэтому на один класс из 12 детей работают 15 педагогов: от науки до олимпиадной математики, от эмоционального интеллекта до живописи.
Также наша школа занимается проведением международных детских лагерей по всему миру. Наши дети были в Англии, Малайзии, ОАЭ. Этим летом мы летим в Южную Корею и Индонезию (остров Бали). Наша главная цель — привить любовь к учебе, показать, что учиться — это интересно и познавательно. Наши ученики имеют возможность показывать свои результаты уже в
Поскольку у нас в школе преподают кибербезопасность, был один ученик, который настолько хорошо усвоил программу, что взломал сайт школы и исправил себе оценки по английскому языку, чтобы выйти на хороший результат.
Частный детский сад «Поле»
— 25 лет работы в традиционном образовании позволили сделать глубокий анализ, выявить изъяны и перекосы, а также отметить неоспоримо сильные стороны. Этот опыт оказался бесценным и помог сформировать картину взаимодействия с детьми, которая не ломает ребенка, а формирует в нем самостоятельную личность с устойчивым интересом к познанию. Я искала методику, подходы которой раскрывают истинные таланты ребенка и его природные способности, культивируют интерес к жизни, к познанию окружающего мира и самого себя.
Мои первые шаги в карьере начались с детского сада. А первые эмоции незабываемы. И именно в раннем детстве закладывается базовый фундамент для дальнейшего развития. А, как известно, именно от крепости фундамента зависит последующая надстройка.
Реджио-философия позволяет миллионам детей приобрести счастливое детство на протяжении многих десятков лет. Именно этот подход лег в основу нашего детского пространства «Поле». Наши дети открыты и непосредственны, и их высказывания удивляют и заставляют улыбнуться. Тем, кто хочет раскрыть у малыша индивидуальность и нестандартное мышление, взрастить внутренние опоры уже в дошкольном возрасте, понравится детский сад в стиле реджио. В России таких центров 50, за Уралом — только 7. Один из них, наш, находится в Новосибирске.
Мы следуем философии полноценного детства, которую предложил итальянец Лорис Малагуцци. В детском саду ребенка воспринимают как личность с огромным врожденным потенциалом, который нужно раскрыть. Это получается сделать через доверие и уважение. Такой подход немного напоминает систему Монтессори, но в реджио-садике большое внимание уделяется умению слушать и слышать других, договариваться со сверстниками и взрослыми, гармонично взаимодействовать с социумом.
У нас не заставляют насильно заниматься письмом и чтением: вместо стандартных занятий детям предлагают зоны свободных игр и мест по интересам, где они могут делать удивительные открытия, в том числе в мире математики, чтения и письма. Каждый ребенок — это маленький исследователь. Интерес и поиск ответов на свои вопросы помогает лучше усваивать знания, поддерживать природную любознательность и развивать социальные навыки.
Наставники и дети в реджио-садике — искренние партнеры, которые общаются на равных и прислушиваются друг к другу. Малыши ежедневно находятся в открытой, доступной, полезной среде. Она является источником познания и самостоятельного исследования. Дети в саду часто работают в микрогруппах — так они учатся общаться, уважать чужое мнение и отстаивать свое.
Музыкальная школа «Виртуозы»
— «Виртуозы» — это первая частная музыкальная школа, созданная в Новосибирске в 2011 году для взрослых и детей. Для удобства учеников филиалы расположены на двух берегах.
Своим преимуществом мы считаем то, что не только учим любить музыку, но и помогаем подготовиться к поступлению в музыкальные образовательные учреждения.
Мы создали оркестр из учеников. Мы выступали в полной темноте, под открытым небом в планетарии, на выставках и на городских мероприятиях.
В первый год работы школы во время занятий неожиданно отключили свет. Ученики категорически отказались переносить уроки, поэтому мы быстренько организовали в кабинетах свечи, и занятия продолжились в уютной атмосфере. Позже уроки перетекли в стихийный квартирник, который теперь является одной из самых теплых традиций нашей школы и называется «Виртуозник».
За 12 лет в школе образовались 12 крепких пар среди преподавателей, учеников и администраторов, в некоторых семьях и дети тоже занимаются музыкой. А одно предложение руки и сердца прозвучало прямо в школе.
Как-то раз к нам пришла беременная девушка, которая хотела записать ребенка на занятия. В процессе разговора выяснилось, что записать она хотела ребенка, который еще не родился. В итоге она сама начала заниматься на фортепиано, а спустя семь лет тот самый малыш учится игре на укулеле.
Международная школа подологии BAUN PODOLOGY
— Наша компания существует уже более 9 лет. Началось всё с одного маленького помещения, где мы учили мастеров педикюра и маникюра, продавали профессиональные уходовые средства для кожи и ногтей и вели прием клиентов. Мы всегда хотели помочь каждому. Клиентам — иметь здоровые стопы, мастерам — повышать свой профессионализм, а кому-то и обрести новую прибыльную профессию и даже открыть собственный бизнес. Потом мы поняли, что можем помочь гораздо большему количеству людей и в этом помещении нам уже очень тесно. Так появились центры подологии Podolog.nsk, которые также вошли в
Базовые курсы обучения подологии — это наша гордость. Ведь мастер после их прохождения может начать работать уже с первого дня. Никакой конкуренции мы в этом не видим — наоборот, считаем, что подологи должны поддерживать друг друга, а клиентов хватит на всех.
Мы принимаем более 300 пенсионеров в месяц, которым во время наших курсов бесплатно обрабатываем проблемные ногти и стопы. Это действительно очень трогательно, когда мы слушаем слова благодарности и видим их счастливые лица. Был случай, когда к нам зашла пенсионерка и видно было, как тяжело ей двигаться. Оказалось, что ей 97 лет. Сказала, что узнала о нас от знакомых и приехала специально с другого конца города. Попросила записать ее и хотя бы просто подстричь ногти, так как самостоятельно сделать это она не в силах. И как раз у нас было окошко прямо сейчас — бабушка тут же расплакалась от радости. Мы провели ей полную обработку стоп и ногтей и счастливую отправили домой. Но через 20 минут она вернулась и принесла нам целый пакет фруктов — тут расплакались уже мы.
Образовательный центр профессионального развития «Сфера»
— 26 апреля 2023 года центру исполнилось 10 лет. Надо ли говорить, что время летит с невероятной скоростью. Кажется, что мы начали свою работу совсем недавно.
В далеком 2010 году еще не было центра, но стали зарождаться его основные идеи, ценности и команда. Формировались эти процессы в иной общественной организации в рамках проекта «Центр стажировки». Именно в нем проводились первые психологические курсы. Мы в балансе давали как теорию, так и практику, чтобы у специалистов, наших коллег, была опора в работе с пониманием процессов конкретного метода.
В 2013 году благодаря желанию и стремлению учредителей и по просьбам слушателей курсов была создана «Сфера». Создание своего центра расширяло наши границы и права: мы уже могли выдавать свои документы и проводить больше курсов для всех, кому интересна психология.
Важное и значимое событие в истории центра произошло в 2022 году: утвержден профессиональный стандарт «психолог-консультант», в разработке которого принимал активное участие наш центр и генеральный директор Виктор Новиков. Это повод для гордости, ведь мы внесли вклад в развитие любимой профессии.
Мы придерживаемся принципов качественного образования. Ведь наш центр взращивает и обучает настоящих профессионалов своего дела — специалистов, которые готовы оказывать психологическую помощь. Сейчас наши проекты по образованию и повышению квалификации в области психологии реализуются от Москвы до Владивостока — у нас есть 16 филиалов по всей стране.
Мы очень любим свое дело, любим психологию и хотим делиться своими знаниями, умениями со всеми, кто хочет развиваться в этой профессиональной области.
Детский футбольный центр «Джуниор»
— В этом году нашему центру исполнилось 5 лет. Мы отмечали это огромной компанией — 230 человек. Под это грандиозное событие мы написали гимн клуба.
Каждый год мы проводим два больших турнира — новогодний и по окончании учебного года. И как раз на прошлогодний турнир в мае мы были настолько в процессе подготовки, что забыли самое главное — забрать от подрядчика наградные кубки. А их, на минуточку, 300 штук.
Обнаружили это перед самым награждением. У нас был шок и слезы у всей команды. Подрядчик тоже не напомнил, что их нужно забрать. Слава богу, эта компания в Новосибирске и как раз была недалеко от места проведения турнира. Пока мы ездили за кубками, наш замечательный ведущий развлекал детей и родителей незапланированными конкурсами.
Ранее мы рассказывали трогательные истории новосибирских кофеен, которые тоже вошли в