Есть на каждой кухне: топ-7 продуктов, которые снижают продолжительность жизни

Большинству взрослых людей очевидно, что мир не делится на черное и белое (хотя некоторые пытаются его так поделить). Не бывает чего-то априори только вредного и только полезного. Мы не утверждаем, что где-то на полке магазина вас поджидает в засаде очевидное зло в виде банки консервированной кукурузы. Просто хотим, чтобы вы были в курсе: злоупотребление определенными продуктами может негативно сказаться на вашей продолжительности жизни.
Чеснок
Многие уверены — он очень полезен. И это, безусловно, так. Даже в статье журнала National Geographic утверждается, что этот продукт считается «одним из самых мощных природных лекарств». Его связывают со снижением риска развития некоторых заболеваний, которые обычно возникают с возрастом. В частности, в отчете Antioxidants говорится, что чеснок содержит антиоксиданты и обладает противовоспалительными свойствами, помогает предотвратить развитие некоторых видов рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Вместе с тем из-за содержания в чесноке сульфон-гидроксильного иона, иными словами сероводорода, он может быть опасным. Но всё зависит от дозы. Ученые провели эксперимент и выяснили, что чеснок замедляет скорость реакции в 2–3 раза. Также он может быть опасен повышенным содержанием меди, а переизбыток меди в организме сокращает жизнь. Но отказываться от чеснока всё же не стоит. Нужно просто правильно его есть и не превышать допустимую суточную дозу — не больше головки в день.
Шоколад
С шоколадом всё не так просто. В плитках качественного продукта (обязательно темный шоколад с высоким содержанием какао) содержатся антиоксиданты флавониды, нормализующие артериальное давление, защищающие сосуды от атеросклероза и предупреждающие инфаркты и инсульты; благодаря кофеину шоколад стимулирует мозговую активность; магний и калий нормализуют работу центральной нервной системы и мышц. Но чем меньше в шоколаде какао и чем больше сахара и наполнителей, тем скорее стремится к нулю вся его польза. Ароматизаторы, стабилизаторы и красители повышают, например, риск раковых заболеваний и патологий внутренних органов.
Грозит иммунитету и большое количество (пусть даже качественного) шоколада. Кофеин в больших дозах приводит к тахикардии, тревогам и повышенному давлению. Мужчинам-сладкоежкам стоит помнить, что из-за поедания плиток и батончиков в большом количестве начинают разрастаться ткани желез и нарушаются половые функции. Кроме того, повышается уровень глюкозы в крови — прямая дорога к ожирению.
— Со временем снижается чувствительность организма к инсулину, глюкозы в крови становится так много, что она не усваивается и не попадает в клетку, которая начинает голодать. В ответ на это человек ест еще больше сладкого, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Нарушается углеводный обмен, появляется недостаток микроэлементов, например хрома, а на десерт — еще и психологическая зависимость из-за того, что сладкое приводит к выработке гормона удовольствия, серотонина. Чрезмерное употребление сладкого приводит не только к углеводной зависимости, но и к ожирению, сахарному диабету.
Совсем отказываться от сладкого тоже не стоит. Главное — держать себя в руках. Например, ВОЗ рекомендует употреблять в день максимум 50 граммов чистого сахара (лучше меньше): это пол-литровая бутылка колы, пакетик орехово-фруктовой смеси, пять чайных ложек шоколадной пасты или 1,3 кило макарон.
Мороженое
Например в прошлом году Росконтроль нашел в пломбире растительные жиры, которых быть там не должно по определению. Пальмовое масло канцерогенно, если оно подвергается тепловой обработке. А мороженое сначала нагревают — варят, а потом резко остужают.
Как же понять, что в продукте есть растительные жиры? Во-первых, производитель обязан прописывать в составе растительные жиры или пальмовое масло. Если же такого в составе нет, обратите внимание на калорийность: у пломбира массовая доля жира должна быть не менее 13%. Оптимальный состав — молоко коровье натуральное, пастеризованное, сгущенное цельное с сахаром; сгущенные и сухие сливки; масло коровье; яйца куриные; различные вкусовые добавки.
Если вы любите мороженое, но при этом следите за фигурой, вам будет интересно почитать наш обзор, что полезнее: пломбир или фруктовый лед? Разбираем с диетологом.
Свежевыжатые соки
Недавно редакция Городских порталов готовила рейтинг вредных и полезных соков. Вредных набралось не так уж много. Основные претензии к этой категории — сладость и кислотность. Например, отличительная черта виноградного сока — высокое содержание калия и сахара. Его рекомендуют пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, кто занят умственным трудом. В то же время, если у вас ожирение, сахарный диабет, язва желудка или воспаление двенадцатиперстной кишки, о виноградном соке вам лучше забыть.
Цитрусовые соки славятся своей пользой для здоровья, а про витамин С в их составе не слышал только глухой, но исследование, опубликованное в Журнале клинической онкологии, показало, что у людей, налегающих на цитрусовый сок и фрукты, повышается риск развития меланомы. Повышается этот риск из-за природных соединений, которые называются псораленами. Они поглощают ультрафиолетовое излучение, что, в свою очередь, может увеличить повреждение ДНК от УФ-излучения. Однако специалисты отмечают, что псоралены в цитрусовых сами по себе меланому не вызывают. Здесь нужна комбинация псораленов и значительного воздействия ультрафиолета. То есть, грубо говоря, попивая грейпфрутовый сок, лежа в солярии, вы навредите себе куда больше.
И все-таки больше всего вопросов к цитрусовым — по части аллергий.
— Вред цитрусовых чаще обусловлен пищевой аллергией вследствие территориальной чужеродности этих фруктов для населения России, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Также кислый вкус цитрусовых стимулирует образование пищеварительных соков, особенно соляной кислоты желудка, что может спровоцировать обострение гастрита.
Красное мясо
Очевидный продукт, который просто обязан был появиться в этом списке, — это красное мясо. Многие слышали, что оно якобы вредное, но никто толком не знает почему. С одной стороны, красное мясо — один из наиболее эффективных помощников иммунитета. Постное мясо с минимальным количеством жира станет отличным источником цинка, который отвечает за выработку белых кровяных клеток, необходимых для борьбы с бактериями и вирусами. Также хорошее мясо — источник железа, с которым напрямую связаны гемоглобин и мышцы. Но важно знать меру. За год фанатичного мясоедения с вами, возможно, ничего и не произойдет, но не забывайте о накопительном эффекте.
— Лишний вес и избыточное употребление красного мяса, копченостей — это предрасполагающие факторы колоректального рака, — говорит врач Александр Гальперин. — Это собирательное понятие для рака (опухоли) различных отделов толстой и прямой кишки. Чаще всего развивается как перерождение аденоматозных (железистых) полипов. Если диагностировать заболевание на ранней стадии, то в 95% случаев его развитие можно предотвратить. В зону риска попадают люди 60–75 лет.
То есть, если прямо сейчас вы доедаете шестую порцию шашлыка и ухмыляетесь, что вся эта история не про вас, просто дождитесь обозначенного специалистами возраста.
Другие опасности, которые поджидают вас в красном мясе:
- насыщенные жиры. При нагревании мяса выше 100 градусов они трансформируются во вредные канцерогенные вещества, что при злоупотреблении мясом может привести к набору лишних килограммов;
- красное мясо снижает скорость обмена веществ. Метаболизм падает из-за того, что белки мяса распадаются до аминокислот, а при их большом количестве изменяется рН внутренней среды организма на кислую;
- организм переваривает красное мясо до семи часов. Если есть мясо три раза в день, все силы уйдут только на переваривание;
- красное мясо ускоряет процессы старения. Содержащиеся в мясе аминокислоты стимулируют дефектные гены и глушат работу нормальных.
Газировка
Например, газированные напитки не только переполнены сахаром, который дает энергию раковым клеткам, но и часто содержат карамельный краситель, в который входит канцерогенный элемент 4-MEI (4-Метилимидазол). Он может образовываться при подрумянивании некоторых пищевых продуктов в результате реакции Майяра между углеводами и аминосодержащими соединениями. Лабораторные испытания показывают, что 4-MEI содержится в газировке карамельного цвета.
При этом известно, что Гонконгский центр безопасности пищевых продуктов заявил, что, основываясь на уровнях 4-MEI, обнаруженных в безалкогольных напитках, человеку придется потреблять более 300 банок газированных напитков каждый день, чтобы достичь доз, вызывающих рак.
Консервы
Также есть мнение, что лучше отказаться от консервов в жестяных банках, особенно от помидоров. Такие консервы опасны, потому что поверхность жестяных банок покрыта бисфенолом А, который из-за структурной схожести с женским половым гормоном эстрогеном оказывает негативное влияние на мозг и репродуктивную систему, а также служит причиной ряда онкологических заболеваний (причем как у женщин, так и у мужчин). Консервированные помидоры особенно опасны, потому что их кислотность вызывает проникновение бисфенола в пищу. Сами по себе помидоры — очень полезный продукт, весь вред в упаковке.
Что думает эксперт
— А что же тогда остается есть? Надо понимать, что те или иные соединения, которые теоретически могут приводить к онкологии, содержатся в огромном количестве продуктов. Даже тех, которые эмоционально воспринимаются как абсолютно безобидные. Поэтому не нужно призывать категорически отказываться от тех же колбас или газировки. Избыточное их употребление может привести к увеличению риска возникновения определенного типа опухоли. Но чтобы уверенно это утверждать, нужно провести прицельные исследования на двух группах добровольцев (одну из них лет пятнадцать кормить этими продуктами, другую — не кормить). Конечно, мясо на гриле — не самая полезная история, как и консервные банки, если доказано, что в них содержится бисфенол А. Потребление всего этого, разумеется, стоит ограничить, но паниковать не стоит, — считает врач-онколог Андрей Пылев.
Андрей Пылев — главный врач-онколог клиники «Евроонко», хирург, химиотерапевт.
Продукты, которые любят долгожители по всему миру
Так называемые «голубые зоны» — это пять регионов, где наблюдается самая высокая концентрация долгожителей. Крепкое здоровье имеют жители Сардинии в Италии, Окинавы в Японии, Икарии в Греции, Никои в Коста-Рике и Лома-Линды в Калифорнии. Мы узнали, любовь к каким продуктам объединяет население этих мест.
Оливковое масло
Икарийцы ежедневно используют оливковое масло. В отчете, опубликованном в открытом журнале Nutrients, говорится, что оливковое масло первого холодного отжима отличает длинный список доказанных преимуществ для здоровья, поэтому обитатели Средиземноморья, где оно широко используется, считаются одними из самых здоровых в мире. Например, было обнаружено, что оливковое масло помогает контролировать вес, нормализовать кровяное давление, снижает риск возникновения некоторых видов рака и способствует общему оздоровлению благодаря своим противовоспалительным свойствам.
Авокадо
Калифорнийский город Лома-Линда — одна из пяти «голубых зон». Местное сообщество состоит в основном из адвентистов седьмого дня. Они известны тем, что в основном придерживаются вегетарианской диеты, и не последнюю роль в ней играет авокадо. Согласно статье в журнале National Geographic о «голубых зонах» мира, авокадо помогает снизить уровень холестерина и содержит на 30% больше калия, чем бананы. Также известно, что авокадо помогает контролировать вес и снижает риск ожирения и развития диабета
Цельнозерновой хлеб на закваске
Итальянский остров Сардиния — еще один регион, входящий в «голубую зону». Члены местного сообщества едят такие продукты, как нут, козье молоко и хлеб на закваске. Последний делается из цельной пшеницы и благодаря закваске содержит живые молочнокислые бактерии. Согласно статье в журнале National Geographic, сардинский процесс закваски помогает превратить сахар и глюкозу в молочную кислоту. Это снижает гликемический индекс, а это значит, что уровень сахара в крови не будет повышаться, а вы дольше будете чувствовать сытость.
Помидоры
Ничуть не меньше жители Сардинии любят томаты. Итальянцы используют этот овощ во многих своих блюдах. Помидоры содержат антиоксидант ликопин, который известен своими противовоспалительными свойствами и способностью нормализовать кровяное давление, снижать риск метаболического синдрома и инсульта, а также улучшать здоровье сердца. Имейте в виду, что помидоры черри содержат больше бета-каротина, который, как показали исследования, может помочь снизить риск развития опухолей, связанных с раком простаты.
Вино
Многие регионы «голубой зоны» включают в свою диету бокал красного вина. Согласно официальному сайту «голубых зон», многие жители обозначенных регионов выпивают около двух бокалов вина в день. Жители Сардинии пьют особое красное вино, называемое вином Каннонау. Некоторые исследования подтверждают, что красное вино может быть полезным для здоровья сердца из-за содержания в нем антиоксидантов и полифенолов. Конечно, с любым алкоголем важна умеренность, а иногда — и одобрение врача.
Что еще почитать:
- поживем до 100 лет: 9 продуктов, которые любят долгожители, — они предотвращают рак, диабет и проблемы с сердцем;
- больше не хищники: эндокринолог объяснила, зачем всем нужно раз в неделю отказываться от мяса;
- эти продукты запрещено мыть перед приготовлением, но об этом почти никто не знает.