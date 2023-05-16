Есть на каждой кухне: топ-7 продуктов, которые снижают продолжительность жизни

Вместе с тем из-за содержания в чесноке сульфон-гидроксильного иона, иными словами сероводорода, он может быть опасным. Но всё зависит от дозы. Ученые провели эксперимент и выяснили, что чеснок замедляет скорость реакции в 2–3 раза. Также он может быть опасен повышенным содержанием меди, а переизбыток меди в организме сокращает жизнь. Но отказываться от чеснока всё же не стоит. Нужно просто правильно его есть и не превышать допустимую суточную дозу — не больше головки в день.

Шоколад

С шоколадом всё не так просто. В плитках качественного продукта (обязательно темный шоколад с высоким содержанием какао) содержатся антиоксиданты флавониды, нормализующие артериальное давление, защищающие сосуды от атеросклероза и предупреждающие инфаркты и инсульты; благодаря кофеину шоколад стимулирует мозговую активность; магний и калий нормализуют работу центральной нервной системы и мышц. Но чем меньше в шоколаде какао и чем больше сахара и наполнителей, тем скорее стремится к нулю вся его польза. Ароматизаторы, стабилизаторы и красители повышают, например, риск раковых заболеваний и патологий внутренних органов.

