Что полезнее — пломбир или фруктовый лед? Разбираем с диетологом

Может быть, вам покажется странным искать пользу в мороженом, но мы все-таки сделали это. Летом удержаться от него становится всё сложнее, так давайте хотя бы выберем то, что будет максимально безопасно.



По словам врача-диетолога Галины Барташевич, самым полезным мороженым можно назвать пломбир без всяких добавок. Он и охладит, и голод утолит.



— Калорийность — 400–500 ккал. Такой пломбир хорошо утоляет чувство голода. Плюс, это хороший, качественный белок, — объяснила Галина Барташевич. — Хорошее мороженое состоит из молочного жира. В настоящем пломбире его доля должна быть не менее 12%. ГОСТ не допускает применение молокосодержащего сырья вместо молочного. Без стабилизаторов, к сожалению, не обойтись, поэтому ищите натуральный агар-агар или желатин. В пломбире не может быть воды ни под каким видом, а состав должен начинаться с молока. Но в любом случае это не еда на каждый день. Иногда съесть разрешается — в жаркую погоду, просто как десерт.

