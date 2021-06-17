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Что полезнее — пломбир или фруктовый лед? Разбираем с диетологом

Если вы привыкли спасаться от жары холодными десертами, то хотя бы делайте это максимально безвредно

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Кстати, для мороженого существует даже своя технология поедания

Кстати, для мороженого существует даже своя технология поедания

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Может быть, вам покажется странным искать пользу в мороженом, но мы все-таки сделали это. Летом удержаться от него становится всё сложнее, так давайте хотя бы выберем то, что будет максимально безопасно.

По словам врача-диетолога Галины Барташевич, самым полезным мороженым можно назвать пломбир без всяких добавок. Он и охладит, и голод утолит.

— Калорийность — 400–500 ккал. Такой пломбир хорошо утоляет чувство голода. Плюс, это хороший, качественный белок, — объяснила Галина Барташевич. — Хорошее мороженое состоит из молочного жира. В настоящем пломбире его доля должна быть не менее 12%. ГОСТ не допускает применение молокосодержащего сырья вместо молочного. Без стабилизаторов, к сожалению, не обойтись, поэтому ищите натуральный агар-агар или желатин. В пломбире не может быть воды ни под каким видом, а состав должен начинаться с молока. Но в любом случае это не еда на каждый день. Иногда съесть разрешается — в жаркую погоду, просто как десерт.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

У обычного молочного мороженого ниже калорийность и, соответственно, меньше сытость. Замороженные соки и фруктовый лед станут лишним ударом по зубам, к тому же они резко повышают уровень глюкозы в крови, что вызывает внеплановый выброс инсулина. Сахар из мороженого также быстро всасывается в кровь, и от этого страдают поджелудочная железа и печень.

— Сорбеты я бы как диетолог не рекомендовала, — говорит Галина Барташевич. — Они достаточно калорийные. Основа для сорбета — фруктовое или ягодное пюре. Из-за клетчатки сахар всасывается в кровь медленнее — значит, скачка инсулина не будет. По составу сорбет очень далек от мороженого: в нем меньше жиров, нет ни молока, ни сливок. Сорбет может стать полезной заменой привычному мороженому, если в нем нет большого количества сахара.

Но даже самого полезного на свете мороженого нельзя съесть столько, сколько захочется, — везде должна быть норма. 100 граммов мороженого пару раз в неделю не принесут вам большого вреда, а если переборщить, то можно и лишний вес набрать, и раздражение желудка спровоцировать.

А вот мороженое с наполнителями лучше вообще обходить стороной. В нем есть усилители вкуса, консерванты, отдушки и другие нежелательные ингредиенты, увеличивающие калорийность и аллергический настрой.

К мороженому вообще так много придирок, что вся радость от него сводится к нулю. Прежде всего, к десерту стоит внимательно присмотреться диабетикам. Если в его составе есть сахароза, придется обойтись без мороженого. А когда в составе есть животные жиры, это не рекомендуется есть людям с повышенным уровнем холестерина.

Звучит удивительно, но для мороженого существует даже своя технология поедания. Это один из фактов о продуктах, которые вы едите каждый день. Есть его советуют медленно. Тех, кто решит охладиться по-быстрому и съест эскимо за пару минут, может ждать сюрприз в виде головной боли. Всё из-за того, что при быстром поедании резко снижается температура и сужаются сосуды головного мозга.

Еще один важный момент: с горячими напитками мороженое сочетать нельзя. Если запивать его горячим чаем или кофе, можно дождаться повреждения зубной эмали — трещины на ней провоцирует резкий перепад температур.

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