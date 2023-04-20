Навредят сердцу и сосудам: врачи назвали 12 привычных продуктов, где слишком много скрытой соли

Что вообще такое скрытая соль

Под скрытой солью обычно подразумевается соль из продуктов, которые солеными не считаются, но тем не менее выступают дополнительными источниками натрия. Вы же не будете считать солеными, например, сладости. А соль в них есть. Хоть и не в рекордных количествах — исследование Роскачества показало, что в сладких шоколадных шариках для завтрака соли около 0,3–1 грамма на 100 граммов .



Куда больше ее водится в сосисках и колбасах, в майонезе и соусах на его основе, в сырах и даже в хлебе.



— Например, в хлебе содержится 1 грамм соли на 100 граммов хлеба, а в сыре может содержаться до 1,7–2,5 грамма, — объясняет заведующая кардиологическим отделением, кандидат медицинских наук Елена Гричук. — При этом люди еще добавляют соль в пищу дополнительно, хотя необходимые человеку 5–6 граммов соли мы можем получить с обычными продуктами питания, составляющими ежедневный рацион, с тем же хлебом, фруктами и овощами.

