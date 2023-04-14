Гениально и просто. Кондитер раскрыла рецепт пасхального кулича — сохраняйте

В России готовятся встречать главный праздник верующих — Пасху. Если вы уже закупили яйца и ищете хороший рецепт кулича, то приглядитесь к нашей видеоинструкции. Кондитер Гульназ Спицина поделилась своими секретами. Куличи на Пасху она печет уже 14 лет.
Рецепт быстрый, без излишеств и сложных манипуляций, так что с ним справится даже новичок. Главное правило, по словам кондитера, — не спешить. Дрожжевое тесто любит отдохнуть и требует теплых рук. Пошаговая инструкция — в видео, которое опубликовано чуть выше.
— Очень часто при выпечке кулича торопятся, не дают тесту отдохнуть. Но в этом процессе не нужно торопиться, важно, чтобы все ингредиенты прошли свой, естественный путь расстойки на трех этапах. А когда стараются ускорить, кулич получается сухой и не хранится долго, — говорит Гульназ Спицина.
Комментарии автора рецепта и подробную текстовую инструкцию можете найти здесь.