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Инструкция

Гениально и просто. Кондитер раскрыла рецепт пасхального кулича — сохраняйте

С инструкцией справится даже новичок

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Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видеорецепт поможет приготовить кулич как в ресторане

Видео: Максим Бутусов / E1.RU

В России готовятся встречать главный праздник верующих — Пасху. Если вы уже закупили яйца и ищете хороший рецепт кулича, то приглядитесь к нашей видеоинструкции. Кондитер Гульназ Спицина поделилась своими секретами. Куличи на Пасху она печет уже 14 лет.

Рецепт быстрый, без излишеств и сложных манипуляций, так что с ним справится даже новичок. Главное правило, по словам кондитера, — не спешить. Дрожжевое тесто любит отдохнуть и требует теплых рук. Пошаговая инструкция — в видео, которое опубликовано чуть выше.

— Очень часто при выпечке кулича торопятся, не дают тесту отдохнуть. Но в этом процессе не нужно торопиться, важно, чтобы все ингредиенты прошли свой, естественный путь расстойки на трех этапах. А когда стараются ускорить, кулич получается сухой и не хранится долго, — говорит Гульназ Спицина.

Готовится кулич долго, но результат того стоит

Готовится кулич долго, но результат того стоит

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Комментарии автора рецепта и подробную текстовую инструкцию можете найти здесь.

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