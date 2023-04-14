Гениально и просто. Кондитер раскрыла рецепт пасхального кулича — сохраняйте

— Очень часто при выпечке кулича торопятся, не дают тесту отдохнуть. Но в этом процессе не нужно торопиться, важно, чтобы все ингредиенты прошли свой, естественный путь расстойки на трех этапах. А когда стараются ускорить, кулич получается сухой и не хранится долго, — говорит Гульназ Спицина.

