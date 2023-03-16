Кожурки не выкидывайте: 6 овощей и фруктов, которые никогда нельзя чистить

С кожурой фруктов и овощей есть одна небольшая загвоздка. С одной стороны, Роспотребнадзор то и дело рекомендует счищать с них кожуру (с покупных точно), чтобы избавиться от пестицидов. С другой стороны, в кожуре содержатся важные вещества. И диетологи не советуют ее срезать. Для большей пользы. Находятся, правда, и те, кто говорит, что киви тоже лучше есть с кожурой. Якобы это вообще самое ценное, что есть на свете. Но мы же не садисты. Не станем заставлять вас есть киви целиком. Так мы и кокосы грызть начнем. Поэтому мы попросили врачей назвать те продукты, что с кожурой только полезнее, съедая которые вам не придется страдать. Только не забудьте их хорошенько вымыть!
Огурцы
С огурцов кожуру часто срезают, потому что она горчит, слишком твердая, чересчур пупырчатая — да много поводов можно придумать. Но в зеленых шкурках содержится большое количество клетчатки, благодаря которой огурец переваривается два часа — столько же, сколько и курица. И это дает длительное насыщение. А без шкурки огурец пролетает наш пищеварительный тракт за 20 минут.
— Если есть с кожурой, то это и клетчатка, и витамины группы В, которые нейтрализуют сахар, и полезные микроэлементы, предотвращающие накопление холестерина и улучшающие работу сердечной мышцы, — объясняет врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Содержащийся в кожуре огурцов калий насыщает ткани организма водой и снимает отечность, соли улучшают обмен веществ в организме. Йод, который тоже есть в составе огурцов, положительно влияет на щитовидную железу.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
Кожура огурца также богата питательными веществами и бета-каротином. Благодаря всему перечисленному комплексу вы поможете себе предотвратить появление тромбов, запоры, улучшите здоровье костей и зрение.
Правда, об огуречных противопоказаниях тоже забывать не стоит. С огурцами лучше быть аккуратнее пациентам с повышенной кислотностью желудка, болезнями ЖКТ и почек, а если у вас гастрит, хронические болезни ЖКТ, а то и язва желудка, об огурцах лучше не думать вовсе.
Помидоры
Если посмотреть на нутриентный состав томатов, можно обнаружить в нем множество полезных веществ и витаминов. Например, в помидорах есть витамин В. Он нужен для нормального роста тканей. И витамин С — в одном качественном помидоре среднего размера может содержаться до трети суточной нормы этого витамина. А в кожуре есть флавоноид нарингенин, способный уменьшать воспаления и снижать риск рака предстательной железы. Но диетологи любят томаты не только за это.
— Главное вещество в помидорах — ликопин. Это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний. Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина, — говорит Ирина Торопыгина. — Кроме того, помидоры снижают уровень плохого холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.
Правда, если вам попался неспелый помидор, дайте ему дозреть. Потому что в кожуре неспелых томатов может содержаться опасный соланин.
На помидоры бывает индивидуальная непереносимость, но встречается она крайне редко.
Виноград
Кожура винограда может красть его сладость. Особенно это касается винограда зеленого. Поэтому многие часто счищают ее, чтобы насладиться сочным вкусом винограда. Это действие тоже лишнее.
— Зеленый виноград несет сильный энергетический комплекс, который особенно укрепляет внутреннюю систему человека и дает организму способность лучше усваивать все остальные продукты, — говорит нутрициолог Инна Зорина. — Зеленый цвет — цвет спокойствия. Принимая такие продукты, у человека восстанавливается нервная система и сердечный ритм, уменьшается тревожное состояние, очищаются сосуды, приходит в норму кровяное давление.
Инна Зорина — диетолог-нутрициолог, тренер по коррекции веса, специалист по здоровому питанию.
К тому же кожица винограда содержит самую высокую концентрацию антиоксидантов по сравнению с остальными фруктами. А еще в виноградной шкурке есть соединение ресвератрол — оно действует как природный антибиотик.
Что до противопоказаний, то виноград не рекомендуют есть при синдроме раздраженного кишечника и сахарном диабете. Ну и аллергические проявления с непереносимостью фруктозы никто не отменял.
Баклажаны
Баклажан — это низкокалорийный продукт, богатый витаминами группы В, витаминами С, РР и каротином. Также в нем есть необходимые организму минеральные вещества, например калий, железо, кальций, магний, натрий и фосфор.
Вот только мякоть баклажана содержит 92% воды, а все его полезные вещества находятся именно в кожуре. Кстати, за ее фиолетовый цвет отвечают растительные гликозиды антоцианы — их в баклажанах полным-полно. Они снижают уровень холестерина, препятствуют развитию воспаления в организме и работают как антисептики. Один из самых известных антоцианов — насунин. Он защищает организм от окислительного стресса и повреждения клеток. Больше всего его содержится опять же в кожуре баклажана. Поэтому чистить их диетологи не рекомендуют.
Также кожура может многое рассказать о самом баклажане. Если на ней есть морщинки, это говорит о том, что овощ «стар» и будет сильно горчить. Молодые баклажаны лучше выбирать еще и потому, что в перезрелых слишком много соланина.
— Баклажан склонен аккумулировать соланин в процессе роста: чем старше баклажан, тем больше яда содержит его кожица, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Если в баклажане соланина слишком много, это может спровоцировать проблемы с желудком и раздражение пищевода. Поэтому при приготовлении кожицу лучше снимать.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Тыква
У тыквы, как и у баклажана, почти все питательные вещества содержатся в кожуре. Причем многие из них сохраняются и после термической обработки.
— Тыква — прекрасный источник витаминов группы В, РР, Е, С, К, антиоксидантов, микроэлементов, железа, магния, калия, фосфора и клетчатки, — говорит Ирина Бородина. — Она снижает последствия окислительного стресса, восстанавливает активность детоксикационных ферментов. Кроме того, тыквенные масла содержат полинасыщенные жирные кислоты и микроэлементы, богаты цинком, обладают желчегонным действием, способствуют выведению продуктов метаболизма из печени и нормализуют липидный обмен. Тем самым помогают печени справляться со своей основной функцией — детоксикационной.
Кажется, что кожура тыквы слишком твердая, чтобы ее есть? А вот и нет. Во-первых, у некоторых сортов она сравнительно мягкая. Например, у хоккайдо или у мускатной тыквы. Во-вторых, всё зависит от способа готовки. Можно приготовить тыквенный суп или тыквенное карри. Тыкву можно запечь или пожарить — при термической обработке корка станет куда мягче. В конце концов, если вам попалась тыква с очень уж крепкой кожурой, ее можно приготовить отдельно. Срезать, отварить в течение получаса на среднем огне, а потом добавить в суп. А то и вовсе приготовить тыквенные чипсы.
Яблоки
В яблочной кожуре содержится нерастворимая клетчатка. Причем в большом количестве. Например, в среднем яблоке с кожурой клетчатки 4,4 грамма, а без кожуры — в два раза меньше. Витамина С в кожуре тоже предостаточно. Берем всё то же средних размеров яблоко, и выясняется, что в нем витамина С 8,4 мг. Чистим, и его остается только 6,4 мг. А еще в яблочной кожуре есть витамин А и флавоноид с сильным антиоксидантным действием — кверцетин. Он помогает бороться с аллергией и защитить сердце.
Но даже если вы любите есть яблоки без кожуры, саму шкурку можно всё равно не выкидывать — с ней можно приготовить много интересного. Например, добавив в нее сливочное масло, сахар и молотую корицу, можно приготовить в духовке яблочные чипсы. Мелко нарезанную кожуру можно добавить в овсяную кашу — она станет вкуснее и полезнее. А еще ее можно добавить в тесто и сделать яблочные вафли, кексы и блины. Вариантов масса — достаточно просто включить фантазию. Или воспользоваться одним из 8 способов избавиться от урожая яблок.