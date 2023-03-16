Кожурки не выкидывайте: 6 овощей и фруктов, которые никогда нельзя чистить

Огурцы

С огурцов кожуру часто срезают, потому что она горчит, слишком твердая, чересчур пупырчатая — да много поводов можно придумать. Но в зеленых шкурках содержится большое количество клетчатки, благодаря которой огурец переваривается два часа — столько же, сколько и курица. И это дает длительное насыщение. А без шкурки огурец пролетает наш пищеварительный тракт за 20 минут.



— Если есть с кожурой, то это и клетчатка, и витамины группы В, которые нейтрализуют сахар, и полезные микроэлементы, предотвращающие накопление холестерина и улучшающие работу сердечной мышцы, — объясняет врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Содержащийся в кожуре огурцов калий насыщает ткани организма водой и снимает отечность, соли улучшают обмен веществ в организме. Йод, который тоже есть в составе огурцов, положительно влияет на щитовидную железу.