«Меньше съедят, стройнее будут»: что читатели НГС думают про упаковки уменьшенных размеров — мнения новосибирцев

— Это практикуется уже лет двадцать, если не больше. Раздражает невозможно. Скоро упаковка будет стоить дороже содержимого. Продавцы советуют: вас не устраивает малый вес, берите две упаковки. Горы использованных упаковок на помойках, и все пластиковые.

— По мне, так пусть цена будет на 10 рублей дороже, но будет полкило сметаны или пол-литра пива, литр молока, а не урезанные варианты.

— С пивом на розлив сейчас самый обман. Цена указана за литр, платишь за литр, а наливают в бутылку 0,97, 0,95 или ровно 0,9.