«Меньше съедят, стройнее будут»: что читатели НГС думают про упаковки уменьшенных размеров — мнения новосибирцев

Недавно обозреватель НГС прошел по магазинам Новосибирска и внимательно вчитался в цифры на упаковках. Оказалось, что привычные продукты только кажутся одинаковыми внешне, но их вес может отличаться, на полках встретились упаковки 320, 350, 370, 380, 450 грамм. Производители делают свои товары легче, от этого и дешевле.
После публикации материала читатели НГС оставили почти 200 комментариев. Мы собрали самые интересные, тех, кто был бы доволен таким весом продуктов, на момент публикации не нашлось.
Пользователи иронично шутят, что благодаря таким упаковкам люди «не помрут от обжорства» и «меньше съедят, от чего будут стройнее». Тех, кто недоволен сложившейся ситуацией на рынке, оказалось большинство, жители города сообщили и о других товарах, которые не вошли в обзор журналиста НГС.
— Уже водка по 0,45 есть, одноразовые пакетики с чаем, тоже вес потеряли.
— Это практикуется уже лет двадцать, если не больше. Раздражает невозможно. Скоро упаковка будет стоить дороже содержимого. Продавцы советуют: вас не устраивает малый вес, берите две упаковки. Горы использованных упаковок на помойках, и все пластиковые.
— По мне, так пусть цена будет на 10 рублей дороже, но будет полкило сметаны или пол-литра пива, литр молока, а не урезанные варианты.
— С пивом на розлив сейчас самый обман. Цена указана за литр, платишь за литр, а наливают в бутылку 0,97, 0,95 или ровно 0,9.
— Так этим грешат и текстильные производители, когда продают пижамы, сорочки, халаты и
Другие пользователи предложили вернуть ГОСТ и контроль государства над упаковкой продуктов.
— Упаковка может быть любой. Но на законодательном уровне нужно принять, чтобы на ценнике, помимо цены за упаковку товара, была цена за килограмм или литр.
— Это право производителей, какой вес упаковки устанавливать, но государство должно их обязать указывать цену за килограмм. Рядом с ценой за 950, 900, 870 грамм указывать цену за килограмм. Тогда обмануть покупателя будет труднее. Точнее, государство должно обязывать это делать продавцов — производители цены на упаковке не пишут.
— Есть такое старое и хорошее слово ГОСТ, и если их ввести, а за нарушение наказывать реальным сроком лишения свободы, то всё встанет на свои места: и качество, и упаковка, и составляющие.
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