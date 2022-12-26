5 фактов о «Дошираке», которые перевернут ваши представления о лапше быстрого приготовления

Но поскольку ко всему новому мы часто относимся с подозрением, то и у «Доширака» с тех самых девяностых появились противники, заявляющие, что это и не лапша вовсе, а химия сплошная. К сожалению для злопыхателей, на деле «Доширак» — обычная яичная лапша.

— «Доширак» — это обычная яичная лапша быстрого приготовления, — говорит шеф-повар Иван Ануфриев. — Это предварительно приготовленная, пропаренная и высушенная лапша, сделанная чаще всего из пшеничной хлебопекарной муки. Также в состав входят соль и пальмовое масло. Но пастой ее не назовешь.

