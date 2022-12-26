5 фактов о «Дошираке», которые перевернут ваши представления о лапше быстрого приготовления

Удобная упаковка, разнообразные вкусы, простота приготовления — вот три главных кита, на которых держится успех «Доширака» и прочей лапши быстрого приготовления. Причем чем дольше он держится, тем больше появляется слухов о его вреде, вплоть до того что у адептов такой лапши могут случиться заворот кишок, язва — в общем, приятного мало. Если верить всем подряд. Понятно, что монодиеты, особенно на лапше быстрого приготовления, еще никого до добра не доводили. Но давайте разберемся более детально — действительно ли дошираки так плохи, как их малюют, и можно ли найти в них какую-то пользу?
Это вообще лапша?
Появилась лапша быстрого приготовления в 1958 году в Японии. До России ее популярность добралась только в девяностых. Первопроходцем стал «Доширак», поэтому и в дальнейшем всю лапшу быстрого приготовления стали называть не иначе как дошираком — та же история, когда подгузники все называют памперсами. Японский продукт так полюбился российским едокам, что в 2012 году Россия стала крупнейшим экспортным рынком для компании — производителя «Доширака», а сама лапша составила около половины всех продаж в стране.
Но поскольку ко всему новому мы часто относимся с подозрением, то и у «Доширака» с тех самых девяностых появились противники, заявляющие, что это и не лапша вовсе, а химия сплошная. К сожалению для злопыхателей, на деле «Доширак» — обычная яичная лапша.
— «Доширак» — это обычная яичная лапша быстрого приготовления, — говорит шеф-повар Иван Ануфриев. — Это предварительно приготовленная, пропаренная и высушенная лапша, сделанная чаще всего из пшеничной хлебопекарной муки. Также в состав входят соль и пальмовое масло. Но пастой ее не назовешь.
Есть хоть что-то полезное в лапше быстрого приготовления?
В большинстве своем лапша быстрого приготовления — низкокалорийный продукт. Также в ней мало белка и клетчатки. Зато много жира, углеводов, натрия и других микроэлементов. Что же до питательных веществ, здесь всё зависит от марки, вкусов и добавок.
Почему «Доширак» считается вредным?
Сама по себе лапша быстрого приготовления, сделанная из пшеничной муки высшего сорта, бедной микронутриентами, — не лучший выбор для людей, ведущих здоровый образ жизни. Обилие соли в дошираках при регулярном употреблении такой лапши — фактор риска артериальной гипертензии (повышенного давления), а жгучие специи увеличивают риски появления заболеваний органов пищеварения. Кроме того, в такой лапше могут содержаться гидрогенизированные жиры. В них-то и заключается настоящий вред для организма. При этом в составе они чаще всего не указаны.
— Лапша быстрого приготовления не содержит в себе ничего полезного и нужного нашему организму, — говорит врач-диетолог, эндокринолог Алена Горшкова. — Это очень вредный фастфуд. Регулярное употребление такой пищи может приводить к развитию или обострению желудочно-кишечной патологии, например, гастрита, язвенной болезни желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки. Повышение кислотности и боли в эпигастральной области — первые признаки начинающегося заболевания, в этот период следует отказаться от употребления такой лапши.
Но сама по себе такая лапша может быть не так ужасна — всё усугубляется, когда вы добавляете в нее те самые специи из пакетика.
Почему специи в «Дошираке» вредны?
Кроме соли и пальмового масла, в специях из лапши быстрого приготовления есть усилители вкуса, антиокислитель E319 и глутамат натрия. Они могут быть вредны для здоровья, но только в больших дозах.
E319 — консервант. В малом количестве он безопасен. Но если пристраститься к нему, это может привести к неврологическим повреждениям, повысить риск лимфомы и вызвать увеличение печени. Кроме того, у некоторых людей могут наблюдаться нарушения зрения.
Глутамат натрия — еще один спорный ингредиент. Но его стоит опасаться разве что людям с повышенной чувствительностью. У них могут появляться головные боли, тошнота, высокое кровяное давление, слабость, мышечная стянутость и покраснение кожи. Для всех остальных глутамат натрия не так опасен. В конце концов, он естественным путем образуется во многих известных продуктах — в любом бифштексе его больше, чем в «Дошираке».
В Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика
— В белой пшеничной муке, из которой состоит лапша, пользы мало, — говорит доцент кафедры органической химии и технологии органических веществ Елена Семиченко. — Дело в том, что мука состоит из зерен, которые в свою очередь содержат зародыш и оболочку (в самом упрощенном виде). При переработке зерна в нем уменьшается количество клетчатки и витаминов. По возможности лучше употреблять цельнозерновую муку.
Правда ли, что «Доширак» — лучшее средство от похмелья?
За лапшой быстрого приготовления закрепилась слава едва ли не лучшего средства от похмелья. У диетологов такая идея вызывает только скепсис.
— Выпивка провоцирует водно-солевой дисбаланс, а в «Дошираке» присутствует много солей, которые решают проблему дефицита, — говорит врач-диетолог Ольга Белова. — Кроме того, вермишель быстрого приготовления можно использовать для приготовления супа. Это позволяет нормализовать баланс жидкости. Однако нужно понимать, что одного только «Доширака» при алкогольной интоксикации будет, скорей всего, недостаточно, да и вообще лапша быстрого приготовления с похмелья — достаточно сомнительное средство.
Врач-токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов в свою очередь говорит, что никаких физиологических обоснований того, что лапша быстрого приготовления (пусть даже самая острая) может стать антипохмелином, нет.
— Ну разве что начинает зверски жечь слизистую, и человек подскакивает и вынужден искать, чем это жжение заглушить, — говорит Алексей Водовозов. — Примерно так, думаю, в XIX веке срабатывали табачные клизмы для спасения утопленников. Кто мог встать хотя бы теоретически — вынужден был вставать.
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