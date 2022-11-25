Так пленку снимать не надо? Как на самом деле варить сосиски

Сосиски — один из тех продуктов, о которых то и дело возникают споры. В том числе и о том, как правильно их готовить. Настало время поставить точку сразу в нескольких вопросах и раз и навсегда разобраться: сколько варить сосиски, нужно ли снимать пленку и можно ли есть их сырыми. Заодно поговорим немного о вреде и разберемся, можно ли получить сосисочную зависимость.
Сосиски вредны?
Так же как ветчина, бекон, паштеты и мясные консервы, сосиски относятся к обработанным видам мяса. И полезного в этом точно мало.
— Если мы говорим о сосисках с цельным мясом (часто многие делают их сами), это отличный вариант и для детей, и для спортсменов — высокобелковый продукт, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Но если мы говорим о магазинных, промышленных сосисках, то данный продукт мы не можем рекомендовать как полезный. Магазинные сосиски, как и колбасы, относятся к переработанному мясу, которое приравнивается к канцерогенам. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневная 50-граммовая порция переработанного мяса, к которому в том числе относятся и сосиски, повышает риск колоректального рака на 18%. Получается, что вероятность развития онкологии значительно увеличивается, если человек съедает хотя бы одну сосиску в день.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
В сосисках есть хоть что-то полезное?
— Возможная польза сосисок прямо пропорциональна их качеству и составу, а именно — содержанию мяса в продукте, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — На состав качественных сосисок распространяется
От сосисок может появиться зависимость?
По статистике Роспотребнадзора, каждый житель России употребляет за год около 40 килограммов так называемых мясопродуктов. При этом в состав мясных полуфабрикатов, таких как сосиски, входит большое количество пищевых добавок: нитраты, нитриты, фосфаты, кошениль, каррагинан — все это делает сосиски такими ароматными, вкусными и привлекательными на вид. От таких добавок может очень быстро развиться пищевая зависимость, особенно у детей.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Кому противопоказаны сосиски?
— Опять же мы должны понимать — натуральные сосиски или магазинные. Магазинные, как врач-диетолог, я рекомендовать не могу, — говорит Ирина Бородина. — Натуральные сосиски могут быть противопоказаны пациентам с сердечной недостаточностью, если в составе много соли (натрия), с патологией почек, пациентам с подагрой, пациентам с фенилкетонурией.
— Из-за высокого содержания соли, насыщенных жиров и холестерина сосиски не рекомендуются людям, страдающим ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как атеросклероз, гипертоническая болезнь, — добавляет Вероника Черанева. — Вкусоароматические добавки и консерванты могут вызывать аллергические реакции. Фосфаты в составе нежелательны при подагре и мочекаменной болезни.
Можно ли есть сосиски сырыми?
Чтобы ответить на этот вопрос, первым делом разберитесь, какие перед вами сосиски: натуральные или магазинные. Потому что натуральные сосиски варить нужно обязательно, а магазинные — это готовый к употреблению продукт, который еще на этапе производства подвергается термической обработке, так что их можно есть и в сыром виде.
— Сосиски еще на этапе производства подвергаются термической обработке. Однако, несмотря на это, в сыром виде сосиски можно есть только при полной уверенности в их высоком качестве, — говорит Вероника Черанева.
Нужно ли снимать пленку перед тем, как варить сосиски?
Всем, кто снимает пленку с сосисок перед тем, как их сварить, специалисты говорят уверенное «хватит». Во-первых, химический состав самой пленки рассчитан на нагревание, и никакой «гадости» из нее в воду не выделяется. Во-вторых, пленка помогает сохранить вкус сосисок — без нее они могут напитаться влагой, развариться и растерять вкусовые качества. По большому счету, если вы снимете пленку, ничего страшного не случится, но зачем вам пустая трата времени?
Сколько нужно варить сосиски?
— В кипящей воде сосиски рекомендуется отваривать 20 секунд от момента закипания, — говорит Вероника Черанева. — Другое дело, если вы варите замороженные сосиски. Тогда их нужно держать в кипящей воде минут пять-семь.
Если варить сосиски слишком долго, они «расползутся», станут безвкусными и водянистыми.
Как часто можно есть сосиски?
Не следует демонизировать или, напротив, канонизировать сосиски, это всего лишь полуфабрикат — продукт глубокой переработки, а согласно диетологическим рекомендациям ВОЗ, такие продукты следует употреблять не чаще одного раза в неделю при здоровом сбалансированном питании.