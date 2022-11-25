Так пленку снимать не надо? Как на самом деле варить сосиски

— Если мы говорим о сосисках с цельным мясом (часто многие делают их сами), это отличный вариант и для детей, и для спортсменов — высокобелковый продукт, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Но если мы говорим о магазинных, промышленных сосисках, то данный продукт мы не можем рекомендовать как полезный. Магазинные сосиски, как и колбасы, относятся к переработанному мясу, которое приравнивается к канцерогенам. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневная 50-граммовая порция переработанного мяса, к которому в том числе относятся и сосиски, повышает риск колоректального рака на 18%. Получается, что вероятность развития онкологии значительно увеличивается, если человек съедает хотя бы одну сосиску в день.

