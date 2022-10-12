Черный хлеб полезнее белого? А дрожжевой вреден? Отвечают врачи

Золотой серединой можно назвать «серые» сорта хлеба. В них идет смесь пшеничной и ржаной муки. При добавлении цельнозерновых злаков, орехов, семян подсолнечника или кунжута получается более десертный продукт. Но он всё равно будет более приемлемым, чем тот же «Подмосковный» батон.



Дрожжевой или бездрожжевой?

Ответ на этот вопрос проще, чем вам кажется: берите тот хлеб, что вам нравится, и не обращайте внимания на дрожжи. Если речь, конечно, идет о простом хлебе, а не о сдобном — там-то точно многовато сахара, и от него вам не поздоровится. Да, у дрожжей есть неприятные особенности, и когда грибы обустраивают в кишечнике колонии, начинают захватывать власть и истреблять полезные микроорганизмы, мы чувствуем ухудшение иммунитета, быстрее устаем, хуже спим и вообще чувствуем себя неважно. Но к хлебу, говорят специалисты, это не имеет никакого отношения.

