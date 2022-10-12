Черный хлеб полезнее белого?
А дрожжевой вреден? Отвечают врачи
Главные хлебные страшилки под хрустящей корочкой фактов
Хлеб, особенно белый, часто причисляют к вредным продуктам и порой даже советуют от него отказаться. Но зачем тогда его придумали? Если он есть — значит, надо его есть! Так считали мы, пока не поговорили с врачами. Они рассказали нам, какой всё-таки хлеб полезнее — белый или черный, стоит ли выискивать на полках бездрожжевой хлеб и почему, прежде чем отказываться от какой-то еды, надо посоветоваться со специалистом.
Черный или белый?
Вечная битва черного и белого хлеба по поводу пользы специалистами решается однозначно: белый хлеб — самый бестолковый. Готовят его из муки высшего сорта. Но за этим громким названием скрываются особенности технологии. По сути, такая мука лишена зерновой оболочки, в ней нет пищевых волокон и витаминов группы В.
— Мука высшего сорта лишена зародыша белка, где было много витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, то есть лишена самого ценного ядра, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — По сути, там эндосперм, это практически один углевод, большое количество крахмала. При такой обработке муку очень мелко промалывают, добавляют много соли и сахара.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.
По сравнению с белым хлебом ржаной специалисты называют однозначно полезным. Но и здесь есть свои подводные камни. Диетический состав у него более богатый, и такой хлеб стимулирует работу кишечника. Но его не рекомендуют людям с кислотозависимыми заболеваниями: гастритами, язвенными болезнями, отчасти панкреатопатией. Несколько кусков бородинского хлеба у таких пациентов вызовут брожение и газообразование из-за дрожжей и большого количества клетчатки.
Золотой серединой можно назвать «серые» сорта хлеба. В них идет смесь пшеничной и ржаной муки. При добавлении цельнозерновых злаков, орехов, семян подсолнечника или кунжута получается более десертный продукт. Но он всё равно будет более приемлемым, чем тот же «Подмосковный» батон.
Дрожжевой или бездрожжевой?
Ответ на этот вопрос проще, чем вам кажется: берите тот хлеб, что вам нравится, и не обращайте внимания на дрожжи. Если речь, конечно, идет о простом хлебе, а не о сдобном — там-то точно многовато сахара, и от него вам не поздоровится. Да, у дрожжей есть неприятные особенности, и когда грибы обустраивают в кишечнике колонии, начинают захватывать власть и истреблять полезные микроорганизмы, мы чувствуем ухудшение иммунитета, быстрее устаем, хуже спим и вообще чувствуем себя неважно. Но к хлебу, говорят специалисты, это не имеет никакого отношения.
— Дрожжам приходит конец при температуре выше 60 градусов, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Даже термофилы (те, кто любят тепло) не доживают до 70 градусов. Есть экстремалы, кто может размножаться при 91 градусе, но дрожжи к ним не относятся. Хлеб выпекается обычно при температуре выше 150 градусов и достаточно продолжительное время. Так что, если хлеб полностью готов, бояться нечего.
Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.
С глютеном или без?
Пока врач вам настоятельно не прописал безглютеновую диету, бояться глютена в хлебе не стоит. По уровню попадания глютена в продукты питания его можно разделить на две группы: явный и скрытый.
— Явный глютен — это продукты, классически содержащие глютен: мука, крупа, пшеничный крахмал, панировочные сухари, макаронные изделия, мюсли и все хлебобулочные изделия, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Скрытый глютен — это крахмалы и модифицированные крахмалы. Они не всегда указываются в составе продукта питания под своим названием, часто входят в состав консервантов и загустителей и являются основой для создания различного рода добавок. Тогда в составе их обозначают как добавки Е. Кроме того, глютен может содержаться в лекарствах.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
По словам специалистов, существенного вреда здоровью глютен не приносит, а богатые им продукты могут стать основой правильного и полезного питания. Цельные зёрна, содержащие глютен, такие как ячмень и рожь, обеспечивают организм полезной клетчаткой, витаминами и микроэлементами.
Более того, есть исследования, что олигосахариды, содержащиеся в пшеничных отрубях вместе с глютеном, подкармливают «хорошие» бактерии в кишечнике, помогая тем самым поддерживать здоровый микробиом и снижая риск получить некоторые болезни пищеварительной системы, включая колоректальный рак.
— Другой разговор, если у пациента диагностирована целиакия или повышенная чувствительность к глютену, — говорит Ирина Бородина. — Целиакию рассматривают как иммуноопосредованное системное заболевание, вызываемое глютеном и соответствующими проламинами у генетически предрасположенных лиц и характеризующееся наличием разнообразных сочетаний глютензависимых клинических проявлений, специфических антител. На настоящий момент установлено, что целиакия имеет четкую взаимосвязь с некоторыми неврологическими состояниями, аутоиммунными нарушениями эндокринной, сердечно-сосудистой систем.
— Чувствительность к глютену (не целиакия) может привести к головной боли, тошноте, расстройству желудка, усталости и другим жалобам, — добавляет врач-диетолог Галина Барташевич. — При таких симптомах стоит обратиться к врачу. Если непереносимость подтвердится (или вы уже знаете о ней), переходите на гречку, рис, кукурузу, сою, киноа — в них нет глютена.
Почему не стоит отказываться от хлеба?
Если врач вам не посоветовал отказаться от хлеба, то и не экспериментируйте над собой. Хороший, правильный и в меру пропеченный хлеб из качественных продуктов врачи называют важным компонентом правильного питания.
— У меня есть пациентка, очень аккуратная. Больше семи лет выполняет все мои предписания, занимается физкультурой, правильно питается. А в начале года пишет мне: «Ужас, пошли заеды на губах». Первым делом предположили, что ей не хватает витаминов группы В. Она начала принимать очень хороший комплекс этих витаминов, которые принимали многие мои пациенты. Проблемы у многих очень похожие. Не помогло, — рассказывает Зухра Павлова. — Не сразу, но мы выяснили, что на Новый год она дала себе зарок не есть хлеб. Чтобы, так сказать, еще сильнее продвинуться по пути здорового питания. А, оказывается, ее организм усваивал витамины группы В именно оттуда. Я прописала ей бутерброды с сыром, и, не поверите, уже наутро ее заеды перестали кровоточить и очень скоро затянулись. А сыр — потому что она его любит и там много кальция.
Дефицит витаминов группы В достаточно опасен, так как эти вещества важны для работы нервной системы и головного мозга. Первое, с чем вы столкнетесь, — повышенная утомляемость, ухудшение внимания, забывчивость, бессонница, слабость и депрессия. Чисто внешне начнут выпадать волосы, ломаться ногти, ухудшится кожа. Так что бросать есть хлеб без каких-либо причин повода нет. Главное — не перестараться. Он всё-таки калорийный. Одного куска хлеба за обедом будет вполне достаточно. И не путайте хлеб со сдобными булками.