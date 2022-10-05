Закрылись — и точка: какие кафе и рестораны закрылись за последние три месяца

Фактически ресторан перестал работать еще весной, но формально числился в закрывшихся на ремонт. 1 июля, когда его двери должны были распахнуться снова, стало понятно, что с заведением придется попрощаться.

«Четверг» был проектом не столько предпринимателей, сколько энтузиастов, пытавшихся привить новосибирцам любовь к разводной рыбе. И вроде бы им даже удалось добиться и неплохого качества, и место было пусть не на виду, но в самом центре. Не хватило опыта рестораторов, умения привлечь нужную публику доступными инструментами. Сказались, конечно, и сохраняющиеся у людей стереотипы об опасности речной рыбы (описторхоз и прочие паразиты). И сколько бы в заведении ни рассказывали про то, что вся рыба выращивается на фермах, часть посетителей это отпугивало уже на стадии знакомства с меню.