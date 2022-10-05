Закрылись — и точка: какие кафе и рестораны закрылись за последние три месяца

Лето и первый месяц осени выдались для рестораторов, в принципе, успешными. Что однако не помешало исчезновению с гастрономической карты города приличного количества заведений. Для создателей этих ресторанов и кафе их закрытие, возможно, стало тяжелым решением. Но предаваться пессимизму в целом из-за исчезновения каких-то заведений не стоит: их место зачастую уже готовы занять новые. Обозреватель НГС вспомнил проекты, которые покинули нас за последние три месяца, и попытался понять, что с ними случилось.
«Четверг»
Красный проспект, 31
Фактически ресторан перестал работать еще весной, но формально числился в закрывшихся на ремонт. 1 июля, когда его двери должны были распахнуться снова, стало понятно, что с заведением придется попрощаться.
«Четверг» был проектом не столько предпринимателей, сколько энтузиастов, пытавшихся привить новосибирцам любовь к разводной рыбе. И вроде бы им даже удалось добиться и неплохого качества, и место было пусть не на виду, но в самом центре. Не хватило опыта рестораторов, умения привлечь нужную публику доступными инструментами. Сказались, конечно, и сохраняющиеся у людей стереотипы об опасности речной рыбы (описторхоз и прочие паразиты). И сколько бы в заведении ни рассказывали про то, что вся рыба выращивается на фермах, часть посетителей это отпугивало уже на стадии знакомства с меню.
Подвал на Красном проспекте, впрочем, пустым стоял недолго: новым его обитателем станет вегетарианский ресторан. Что только лишний раз доказывает: дело не проблемах площадки. Попытаться привлечь публику в центре можно, находясь и в подвале, — было бы чем.
Mau
Жилой комплекс «Европейский берег»
Гастропаб с претензией в микрорайоне «Европейский берег». Заведение было сделано с выдумкой, но как будто пролетело мимо реальных ожиданий и потребностей даже местной небедной публики.
По собственным ощущениям журналиста НГС и по словам жителей микрорайона, там никогда не было ничего похожего на полную посадку, а те, кто всё же приходил в заведение, легко могли не обнаружить каких-то блюд в и без того не очень пространном меню.
«Суши Вок»
Сеть, пять точек
В июле в Новосибирске внезапно закрылись все пять точек этой сети закусочных с лапшой и роллами. Строго говоря, их исчезновение вряд ли вообще кто-то заметил бы, будь этот проект местным. В Новосибирске работает масса точек такого же или почти такого формата, у них даже названия похожи. Примечательна же «Суши Вок» была только своим происхождением и размером. В родном Санкт-Петербурге у нее больше 70 точек, а в Москве и вовсе больше 200.
Но столичное происхождение и масштабы бизнеса как-то не очень помогли питерской сети в Новосибирске. Открыв здесь довольно быстро пять точек, «Суши Вок» прекратил развитие и на общем фоне выглядел малозаметным игроком. Достаточно сказать, что у крупнейшей в Новосибирске сети такого рода «Суши Make» в городе больше 40 точек, а у отделившегося от нее Sushi Day`s — 19.
Top 5
Красный проспект, 29
Кафе открылось на месте закусочной «Monty Манты», которая и сама появилась здесь лишь в прошлом году. Концепция заведения была проста и бесхитростна: там делали пять самых популярных (по версии создателей) блюд в Новосибирске: лапша в воке, шаурма, том ям, салат цезарь и чизкейк. То есть примерно как в половине заведений, ориентированных на широкую аудиторию.
В итоге, несмотря на разумные цены, в Top 5 оказалось еще меньше народа, чем в мантах: «Monty Манты» хотя бы обещали вкусное базовое блюдо, а здесь концепция рассыпалась так, что точка становилась незаметной на общем фоне.
Shalet
Заельцовский парк
Большой двухэтажный ресторан в Заельцовском парке со скандальной историей. Заведение занимало всё специально построенное для него здание. Но, как это нередко было в 2000-х, когда оно тут появилось, ресторан построили по какой-то хитрой схеме, не получив на это соответствующих согласований. Мэрия начала судиться с владельцами еще десять лет назад, но успехов так и не добилась, ресторан продолжал работать, принимая шумные банкеты и просто любителей посидеть на веранде с видом на сосновый бор.
Закончилось всё довольно неожиданно: в августе здесь вспыхнул пожар, у здания рухнула кровля. Когда он заработает снова, пока непонятно. Кстати, слово «шале» в значении «дом в горах» пишется иначе (chalet). Хотя, возможно, название заведения в Заельцовском парке происходит от слова «шаль».
Trattoria Arcobaleno
Тополёвая, 9
Небольшое кафе с довольно дорогой пиццей, открытое в неожиданном месте — на улице Тополёвая, в старом военном городке. Рассчитывать преимущественно на местных жителей здесь было бы странно, а чтобы заманить к себе публику, которая поехала бы сюда специально на своей машине или такси, поскольку общественный транспорт такой поездке не очень помогал, траттория так и не смогла.
Какое-то время заведение даже расклеивало по центру объявления с предложениями сделать заказ с доставкой на дом. Но у жителя центра так много вариантов заказать эту самую пиццу, что вряд ли эта затея могла иметь большой успех.
«Амиго»
Мусы Джалиля, 11
Закрытый ранее мексиканский ресторан с историей, который зачем-то попытались возродить новые владельцы. Но в общем ничего, кроме простого начала работы, сделать им не удалось. Кухня была довольно невыразительной, а интерьер, по сути, остался тем же. И если уж старый «Амиго» оказался в какой-то момент не особенно востребованным, то не понятно, зачем было предлагать публике то же самое без особенных попыток даже привлечь или удивить публику.
Свою деятельность сворачивают не только рестораторы. В сентябре о прекращении работы объявила созданная совсем недавно сеть минимаркетов «Барин».