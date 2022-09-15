В Новосибирске закрывается новая сеть гастрономов с вызывающим названием

Решение запустить проект в продовольственном ритейле выглядело довольно смелым, учитывая увеличивающуюся конкуренцию на этом рынке. Даже достаточно крупная томская компания с многолетней историей «Лама», выйдя на новосибирский рынок в прошлом году, уже успела закрыть здесь несколько магазинов.