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В Новосибирске закрывается новая сеть гастрономов с вызывающим названием

Последние по счету открытые магазины не проработали и трех месяцев

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Магазины распродают товарные остатки

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Сеть мини-маркетов «Барин», начавшая работать этим летом, сворачивает деятельность и распродает товарные остатки.

Сеть «Барин» работала в формате премиального мини-маркета, на небольшой площади был представлен довольно широкий выбор алкоголя, который сопровождали молочные продукты, мясные деликатесы, свежая выпечка, снеки и продукты гигиены.

Владельцами компании «Сибторг», которая управляла магазинами, по данным «Контур.Фокуса», являются учредители оптовой алкогольной компании «Алкотрейд» Иван Авдеенко, Юсиф Джавадов и Игорь Лоскуринский. Первый магазин открылся в мае в жилом комплексе «Европейский берег», второй и третий (в июле) — в ЖК «Марсель» и на Красном проспекте.

В магазинах витрины, где раньше стояли молочные продукты, уже закрыты шторками

В магазинах витрины, где раньше стояли молочные продукты, уже закрыты шторками

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Однако уже в конце прошлой недели на витринах магазинов появилось слово «распродажа», а к началу этой недели в торговом зале уже исчезли продукты с коротким сроком хранения. Продавцы не скрывали, что магазины прекращают работу, но точной даты сообщить не смогли. В самой компании только подтвердили закрытие всех точек сети, не сообщив подробностей.

«Барин» стал одним из самых стремительных стартапов в новосибирском ритейле — последний по счету магазин проработал менее двух месяцев, а вся сеть не просуществовала и четырех месяцев.

Решение запустить проект в продовольственном ритейле выглядело довольно смелым, учитывая увеличивающуюся конкуренцию на этом рынке. Даже достаточно крупная томская компания с многолетней историей «Лама», выйдя на новосибирский рынок в прошлом году, уже успела закрыть здесь несколько магазинов.

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