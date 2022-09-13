Битва супермаркетов: «Пятерочка» наступает, Spar сдает позиции, а на окраинах появился новичок

Вызов лидеру может бросить разве что X5, которая в этом году открыла свои первые дискаунтеры «Чижик» на Урале, и вполне реально может прийти с этим форматом в Сибирь в будущем году.



«Лама» полиняла

Ставшая самым главным событием прошлого года в новосибирском ритейле томская группа «Лама», похоже, испытывает на новом рынке сложности. Последним открытым магазином стал Spar в здании бывшего гипермаркета «Гигант» на Бердском шоссе. С тех пор компания торговые точки в Новосибирске не открывает, а закрывает. Первым стал Spar на Кошурникова, который прекратил работать еще перед Новым годом. С тех пор компания потеряла два универсама «Хороший выбор» и закрыла еще один Spar, на улице Бориса Богаткова.

