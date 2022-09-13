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Битва супермаркетов: «Пятерочка» наступает, Spar сдает позиции, а на окраинах появился новичок

Как крупные сети борются за кошельки новосибирцев

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Количество супермаркетов в Новосибирске продолжает расти, а общие продажи продуктов — снижаются

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Конкуренция на рынке продуктового ритейла обостряется. Лидеру по количество магазинов алтайской «Марии-Ра» уже в спину дышит «Пятерочка», а дискаунтеры продолжают расширять присутствие. У этого расширения уже появились первые жертвы — томская «Лама» закрыла уже пять магазинов. Тем временем общий объем продаж продуктов питания упал почти на 10%: количество магазинов растет, а денег в карманах новосибирцев становится всё меньше. В ситуации разбирался обозреватель НГС Стас Соколов.

«Пятерочка» догоняет


Лидер российского рынка X5 Group, похоже, всерьез решил заняться азиатской частью России. В августе группа купила крупные сети Красноярского края и Иркутской области («Красный яр» и «Слата») и объявила о готовящемся выходе на рынок Дальневосточного федерального округа.

«Пятерочка» успела открыть в Новосибирске больше 200 магазинов

«Пятерочка» успела открыть в Новосибирске больше 200 магазинов

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Но и в Новосибирске компания вот-вот догонит по количеству магазинов лидера — алтайскую «Марию-Ра». По данным 2ГИС, в сети X5 сейчас 272 магазина в Большом Новосибирске (включающем соседние города вплоть до Искитима), а в административных границах — 196. Три года назад «Пятерочка» занимала лишь четвертое место, уступая еще и «Ярче!» с «Магнитом». А сегодня ее отделяет от лидера в Новосибирске только 20 магазинов. При этом «Мария-Ра» за это время приросла на 40 магазинов, а «Пятерочка» — на 88. С учетом окрестных городов и поселков разрыв больше, но и здесь он стремительно сокращается.

«Пятерочка» уже вышла на первое место по количеству магазинов в Заельцовском, Калининском и Кировском районах, а в Октябрьском — просто нагнала «Марию-Ра». Алтайцы лидируют пока в Ленинском (с большим отрывом), Первомайском и Советском районах. Единственный район, где на первое место удалось выйти (и удержать его) другой сети — Центральный: здесь по-прежнему лидирует «Ярче!».

На этом фоне не особенно выдающимися выглядят достижения «Ленты», которая в последнее время если и увеличивает присутствие на рынке, то в основном за счет магазинов малого формата «Мини Лента» (сейчас их уже 12).

«Светофор» не оставил шансов


В сегменте продовольственных дискаунтеров лидирует компания «СибТорг» с сетями «Светофор» (40 магазинов) и «Маяк» (7). Единственный профильный конкурент «Доброцен» был вытеснен на периферию, после этого его магазин на Станционной был закрыт из-за идущих здесь работ. Теперь все четыре его точки расположены вне Новосибирска, самая ближняя — в городе Обь.

Якорным арендатором ТЦ «Федосеевский» неожиданно стал дискаунтер «Маяк»

Якорным арендатором ТЦ «Федосеевский» неожиданно стал дискаунтер «Маяк»

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Три года назад у «СибТорга» в Новосибирске и пригородах было только 22 магазина обеих сетей, причем в основном в удаленных районах и промзонах. Теперь сеть накрывает весь город. Последнее открытие — гипермаркет «Маяк», заработавший в ТЦ «Федосеевский» рядом с ТРЦ «Сибирский молл». Это позволяет сети хотя бы в какой-то степени избавиться от несколько маргинального имиджа, который ему придавали не предназначенные изначально для торговли помещения бывших складов, автобаз и прочих промышленных объектов, где располагались первые магазины. Теперь дискаунтеры появляются в непосредственной близости к жилым районам.

Успехи «СибТорга», похоже, не оставляют шанса томской «Ламе», которая, открыв единственный дискаунтер «Первоцен» на Мочищенском шоссе, до сих пор дальше в этом направлении и не двинулась. Вряд ли стоит ожидать ужесточения конкуренции (а покупателям — низких цен) от нового проекта другой крупной федеральной компании «Магнит» — сети «Моя цена». Первые открытые в Новосибирской области точки оказались больше похожи скорее на магазины для сельской местности и отдаленных пригородов, чем на полноценные дискаунтеры.

Вызов лидеру может бросить разве что X5, которая в этом году открыла свои первые дискаунтеры «Чижик» на Урале, и вполне реально может прийти с этим форматом в Сибирь в будущем году.

«Лама» полиняла


Ставшая самым главным событием прошлого года в новосибирском ритейле томская группа «Лама», похоже, испытывает на новом рынке сложности. Последним открытым магазином стал Spar в здании бывшего гипермаркета «Гигант» на Бердском шоссе. С тех пор компания торговые точки в Новосибирске не открывает, а закрывает. Первым стал Spar на Кошурникова, который прекратил работать еще перед Новым годом. С тех пор компания потеряла два универсама «Хороший выбор» и закрыла еще один Spar, на улице Бориса Богаткова.

Пустота, оставшаяся после закрытия супермаркета Spar на Бориса Богаткова

Пустота, оставшаяся после закрытия супермаркета Spar на Бориса Богаткова

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Да и прочие торговые точки звезд с неба явно не хватают. Даже в час пик в них редко бывают задействованы хотя бы половина касс. А в «Хорошем выборе» обычно достаточно и вовсе одной. После того как прошел эффект новизны, стало понятно, что, в принципе, ничего особенно нового магазины этой сети не предлагают, При этом им трудно тягаться с лидерами рынка в плане получения более выгодных условий от поставщиков.

«Барин» на районе

Минимаркет «Барин» на Красном проспекте

Минимаркет «Барин» на Красном проспекте

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На фоне ужесточающейся конкуренции крупных сетей довольно неожиданно выглядит решение местных предпринимателей запустить в этой сфере собственный проект с нуля. Тем не менее совладельцы оптовой алкогольной компании «Алкотрейд» Иван Авдеенко, Юсиф Джавадов и Игорь Лоскуринский именно так и поступили, открыв уже три минимаркета «Барин» — это магазины размером даже меньше среднего «Ярче!». Упор здесь больше сделан на алкоголь и дорогие деликатесы (сыры, копчености и т.д.), хотя в целом имеются товары всех групп, которые можно встретить в супермаркете. Первые две торговые точки открыты в обособленных жилых комплексах «Европейский берег» и «Марсель», третья же точка появилась в самом центре — на Красном проспекте.

Ужесточение конкуренции в продовольственном ритейле происходит на фоне сжимания потребительского спроса. По данным Росстата, продажи продуктов питания в Новосибирской области как упали по сравнению с прошлым годом в апреле, так и не восстановились до июля включительно (данных за август пока нет). В среднем торговля недосчитывается 10% оборота в месяц, тогда как в прошлом году Росстат фиксировал пусть не большой, но рост. И пока нет никаких оснований полагать, что ситуация изменится к лучшему. Так что ритейлерам придётся бороться за место на и без того сжимающимся рынке.

Интересные события происходят и в сфере торговли одеждой. В августе в здании бывшего гипермаркета «Гигант» заработал огромный дискаунтер одежды и обуви «Китай-город». А в открывшихся для последней распродажи магазинах шведского бренда H&M тем временем, успели уже раскупить большую часть вещей.

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