Блузки по 99, туфли по 499: на Бердском шоссе открылся огромный магазин дешевой одежды без вывески
Репортаж из дискаунтера «Китай-город» в бывшем гипермаркете «Гигант»
В бывшем гипермаркете «Гигант» заработал большой магазин одежды и обуви «Китай-город». Невысокие цены уже привлекли сюда толпы покупателей, несмотря на то, что вывески магазина еще нет на здании, и, даже попав внутрь, понять, где он, получается не сразу. Обозреватель НГС Стас Соколов посетил новое предприятие торговли и сделал вывод, что его название может ввести в заблуждение.
Гипермаркет «Гигант» на Бердском шоссе закрылся в прошлом году, и заменивший его «Интерспар» занял лишь небольшую часть прежнего огромного магазина. Остальные площади были разрезаны на помещения поменьше, и все они сегодня заняты крупными торговыми точками сетей DNS и Kari.
То, что в бывшем гипермаркете открылся еще один магазин, понять со стороны невозможно. На здании нет ни его вывески, ни даже какого-то временного анонса. Тем не менее уже на парковке понятно, что в составе арендаторов произошли какие-то изменения — свободных мест почти нет. Поднявшись по эскалатору, обнаруживаешь, что все эти люди приехали явно не за продуктами — в «Интерспаре» работает всего две кассы, за которыми почти нет очереди. В остальных магазинах тоже не наблюдается особенного ажиотажа.
Впрочем, внимательный взгляд может заметить небольшой штендер с названием «Китай-город». Как всегда в подобных случаях, впрочем, можно ориентироваться просто по потоку людей. Он движется вдоль практически пустого магазина польского бренда Sinsay. Сама компания LPP Group, которой принадлежит этот бренд, ушла с российского рынка, но привычные вывески никуда не делись.
Только после поворота за угол виден «Китай-город». На входе привычные антикражные рамки, но никаких сотрудников, которые бы следили за тем, чтобы через них чего-то не вынесли, нет, им и так хватает работы внутри. Весь магазин представляет собой длинные ряды тесно поставленных полок с обувью и вешалок с одеждой.
Никаких продавцов в торговом зале нет, обращаться с вопросом про нужный размер или фасон не к кому, всё, что есть, находится в зале. С другой стороны, никто и не предлагает «помочь с выбором», можно ходить по залу хоть весь день, если вас в принципе увлекает такое времяпрепровождение.
Огромное пространство зала позволяет выставить много моделей обуви всех цветов и фасонов — от вполне респектабельных на вид (особенно если смотреть издалека) мужских полуботинок до розовых женских туфель на высоком каблуке и каких-то модерновых кроссовок на высоченной подошве.
Цены на обувь начинаются с 499 рублей — столько стоят матерчатые растягивающиеся «тапки» на резиновой подошве. Сезон для таких моделей уже закончился, но в таких можно ходить зимой на фитнес.
Красные женские кроссовки с дополнительным шнурком (запаска?) продаются со скидкой за 699 рублей. Рядом для большей убедительности обувь другой расцветки, но похожего фасона уже по 1399 рублей. Хотя, может быть, дело в известном бренде Fubujiao. Не слышали про такой? А зря, теперь придется.
Далеко не все товары, впрочем, сделаны в Китае. Если перейти к вешалкам с одеждой, то там можно обнаружить немало вещей и вовсе российского производства. Например, этот детский комбинезон за 2899 рублей сшит в городе Великие Луки. И таких товаров немало.
В магазине заметно много родителей, которые приехали закупить одежду на осень. Дети растут быстро, и долговечность вещей не всегда так уж важна. Через год всё равно придется покупать новое. Рисунки на одежде и рюкзаках могут вызывать вопросы, но рюкзаков (и рисунков) так много, что наверняка можно будет выбрать соответствующий собственным представлениям о прекрасном.
Какие-то вещи в принципе можно представить себе в гардеробе людей, следящих за модой. Такие вот толстые рубашки в крупную клетку можно встретить на гламурных дивах из одной экстремистской социальной сети с фотографиями. Стать иконой стиля можно всего за 999 рублей. Но, конечно, потребуется еще потратиться на макияж, аксессуары, фотографа и выбрать верную локацию. Но с чего-то же нужно начинать.
По всему залу расклеены предупреждения о том, что больше трех наименований товаров с желтыми ценниками в одни руки не положено. Некоторые покупатели действительно ходят по залу с наполненными тележками. Но в целом найти на полках три одинаковые вещи может быть проблематично.
Тем не менее некоторые предметы одежды и аксессуары стоят подозрительно дешево. Какой-нибудь красный топ при умелом обращении (как минимум его хорошо бы погладить) может позволить девушке стать королевой вечеринки. Всего за 99 рублей.
Как нередко бывает в таких местах, попадаются вещи с загадочными надписями. Например, непонятно, то ли создатели принта на футболке просто неправильно написали бренд Off-White, то ли это действительно новая торговая марка.
Принты на майках вообще позволяют выразить самые разные чувства и идеи. Например, одновременно проявить патриотизм (герб России) и низкопоклонство перед Западом (логотип бренда «Порше»). К слову, не очень понятно, что имели в виду создатели принта, поместив под название автомобильного бренда это remember to remember. То ли роман Генри Миллера, то ли песню Стивена Кёртиса Чепмена. Найти такой слоган у немецкого автопроизводителя не удалось.
В «Китай-городе» есть кабинки для примерки, но их очень мало на такой большой зал. Линия касс тоже не больше, чем в любом среднем магазине одежды. Так что перед кассами возникают томительные очереди, которые идут медленно от того, что у многих в корзинах большое количество тех самых недорогих мелочей, которыми магазин стремится произвести впечатление очень доступного.
Чеки в магазине выбивают от лица ИП Аджамян Марине Алихановна, само же название в таком же написании и с картинкой панды не встречается больше нигде. В Нижнем Новгороде, например, тоже есть «Китай-город», но к новосибирскому он не имеет отношения. На части ценников указано название Low Price. В Новосибирске работает два гипермаркета одежды и обуви с таким названием.
Подобного рода дисконтная торговля существует в Новосибирске давно. Самый крупный игрок здесь — «Планета одежды и обуви» (22 магазина). Но желающих поработать в этой нише всегда хватает. Бизнес-модель подобных магазинов основана на том, что ритейлеры не только размещают заказы на фабриках сами, но и активно выкупают товарные остатки у производителей и других торговцев. Вместе с низкой ставкой аренды и экономией на персонале это позволяет снижать до минимума издержки магазинов. Это, конечно, делает покупки в таких магазинах, скажем так, менее комфортными. Но тут уж каждый решает сам, что ему важней: красиво выложенные вещи под грамотным освещением с наценкой в 100% или мятые блузки и рубашки в тесных рядах задешево.
Что же касается Китай-города, то применительно к одноименному району Москвы (район улиц Никольской, Ильинки и Варварки) никакими китайцами в нем не пахнет. Точного объяснения этого названия нет. По одной версии, оно происходит от слова «кита» (связка жердей, которые использовались для изгородей), по другой — и вовсе от итальянского слова citta (город). В любом случае во времена, когда эту часть Москвы уже называли так, китайцы были в России полной экзотикой. А вот самая разнообразная торговля в Китай-городе велась уже много веков.
Количество магазинов, где покупатели готовы пожертвовать комфортом ради низких цен, растет и в пищевом ритейле. В последние пару лет именно этот формат показал самый активный рост.