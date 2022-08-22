Блузки по 99, туфли по 499: на Бердском шоссе открылся огромный магазин дешевой одежды без вывески

Что же касается Китай-города, то применительно к одноименному району Москвы (район улиц Никольской, Ильинки и Варварки) никакими китайцами в нем не пахнет. Точного объяснения этого названия нет. По одной версии, оно происходит от слова «кита» (связка жердей, которые использовались для изгородей), по другой — и вовсе от итальянского слова citta (город). В любом случае во времена, когда эту часть Москвы уже называли так, китайцы были в России полной экзотикой. А вот самая разнообразная торговля в Китай-городе велась уже много веков.

Количество магазинов, где покупатели готовы пожертвовать комфортом ради низких цен, растет и в пищевом ритейле. В последние пару лет именно этот формат показал самый активный рост.