«Это мое детство»: кондитер делает мороженое со вкусом жаренного на костре хлеба и торты с картошкой
Ксения Корнеева оставила работу бухгалтера и развивает домашнее производство
Архангелогородка Ксения Корнеева — кондитер-экспериментатор. Ей интересно сочетать непривычные вкусы: так появились макарони с щавелем, торты с картошкой, копченое мороженое со вкусом бородинского хлеба. Сейчас девушка развивает свое домашнее производство. На видео Ксения поделилась, как рождались ее оригинальные десерты.
Чтобы окунуться в мир сладостей полностью, наша героиня оставила работу бухгалтера. Она признаётся, что в самом начале в то, что ее нестандартная продукция будет иметь успех, мало кто верил.
— Все говорили: «Ты же понимаешь, что никто это не купит?» Я говорила, что мне вообще всё равно, потому что это мое детство. Не думаю, что есть что-то лучше на свете, чем этот десерт: вот хлеб на углях жаренный, — вспоминает Ксения Корнеева.
Но, к удивлению многих, копченое мороженое со вкусом хлеба уже стало очень популярным у клиентов. Подробнее о том, как архангелогородка развивает свой бренд, с какими сложностями сталкивается и о чем мечтает, мы рассказали в отдельном тексте.