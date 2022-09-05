А вы знаете, какой вариант приготовления кофе считается самым вредным?

Впрочем, важно не только следить за дозировкой, но еще и правильно готовить кофе. Есть популярный способ варки этого бодрящего напитка, который может серьезно навредить вашему здоровью. Это выяснил «Доктор Питер», пообщавшись со специалистами.



Трудно поверить, но речь идет о заваривании кофе во френч-прессе.



Такой метод многих вполне устраивает: не надо покупать дорогую кофеварку или кофемашину, не нужно искать качественный растворимый кофе, нет нужды внимательно следить за туркой. Просто засыпаешь кофе во френч-пресс, опускаешь поршень — и наслаждаешься.

