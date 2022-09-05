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А вы знаете, какой вариант приготовления кофе считается самым вредным?

Чтобы любимый напиток в один момент не стал вам отравлять здоровье, важно знать, как правильно его готовить

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Заряд бодрости на весь день — чашка кофе

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Кофе — напиток, вызывающий больше всего споров о своем страшном вреде и неоспоримой пользе. Сторонники в огромных количествах находятся у той, и у другой позиции. Чего мы только не слышали: если пить много кофе, это спасет тебя от преждевременной смерти, и до наоборот — кофе приближает ваш уход из жизни. Кофе повышает давление, кофе не дает стареть, от кофе рано старятся. Ну и еще сотни версий, которые стопроцентно исключают друг друга.

Однозначно, что любители кофе выбрали этот напиток неслучайно. Совершенно точно он помогает пищеварению, а еще, говорят, укрепляет печень. Есть одно условие — пить напиток нужно в умеренных количествах. Переборщишь — и рискуешь получить повышенное давление, тахикардию и бессонницу. И опять же, кому как.

Впрочем, важно не только следить за дозировкой, но еще и правильно готовить кофе. Есть популярный способ варки этого бодрящего напитка, который может серьезно навредить вашему здоровью. Это выяснил «Доктор Питер», пообщавшись со специалистами.

Трудно поверить, но речь идет о заваривании кофе во френч-прессе.

Такой метод многих вполне устраивает: не надо покупать дорогую кофеварку или кофемашину, не нужно искать качественный растворимый кофе, нет нужды внимательно следить за туркой. Просто засыпаешь кофе во френч-пресс, опускаешь поршень — и наслаждаешься.

В отличие от капельных кофеварок, во френч-прессе нет бумажного фильтра для удаления кофейных масел и примесей. Некоторые считают, что от этого кофе только лучше — мол, без фильтра вкус более насыщенный.

Однако на самом деле всё не так просто с кофе без фильтра. При таком способе приготовления все вредные вещества оказываются прямиком в вашей чашке. В таком напитке будет много дитерпенов. Эти соединения повышают уровень «плохого» холестерина в крови.

В таком кофе будут два вида дитерпенов:

  • Кафестол;
  • Кавеол.

Важно помнить: высокий уровень холестерина повышает риск смертельно опасных болезней сердца и сосудов. Фильтр помогает избавиться от большей части дитерпенов, а вот в одной чашке нефильтрованного кофе, как говорят эксперты Гарвардского университета, дитерпенов в 30 раз больше.

По словам диетолога Викки Шанта Ретельни, нефильтрованный кофе значительно повышает уровень «плохого» холестерина в крови у людей, выпивающих по 5–8 чашек ежедневно. Если пить кофе из френч-пресса в таких количествах, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний станет выше.

Значит ли это, что от нефильтрованного кофе нужно обязательно отказаться? Нет, но лучше соблюдать три простых правила:

  • Если у вас есть проблемы с сердцем или уровень холестерина в крови и так зашкаливает, посоветуйтесь с терапевтом, насколько для вас может быть опасен такой вид кофе;
  • Если очень любите именно такой кофе, постарайтесь пробовать разные способы приготовления: сегодня можно выпить чашечку нефильтрованного кофе, завтра — сварить его в турке. Если есть выбор между фильтрованным и нефильтрованным, выбирайте первое;
  • Помните об умеренности: в день можно употреблять не больше 400 мг кофеина. Это примерно 4 чашки, пишет Al Jazeera.

Кстати


Врачи не рекомендуют пить кофе тем, кто переболел коронавирусом. Для восстановления организма кофе и черный чай подходят мало. Как утверждают специалисты, основным питьем при восстановлении после болезни, как и во время заболевания, должна быть простая вода. Думается, что это простое правило будет знать нелишне.

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