А вы знаете, какой вариант приготовления кофе считается самым вредным?
Чтобы любимый напиток в один момент не стал вам отравлять здоровье, важно знать, как правильно его готовить
Кофе — напиток, вызывающий больше всего споров о своем страшном вреде и неоспоримой пользе. Сторонники в огромных количествах находятся у той, и у другой позиции. Чего мы только не слышали: если пить много кофе, это спасет тебя от преждевременной смерти, и до наоборот — кофе приближает ваш уход из жизни. Кофе повышает давление, кофе не дает стареть, от кофе рано старятся. Ну и еще сотни версий, которые стопроцентно исключают друг друга.
Однозначно, что любители кофе выбрали этот напиток неслучайно. Совершенно точно он помогает пищеварению, а еще, говорят, укрепляет печень. Есть одно условие — пить напиток нужно в умеренных количествах. Переборщишь — и рискуешь получить повышенное давление, тахикардию и бессонницу. И опять же, кому как.
Впрочем, важно не только следить за дозировкой, но еще и правильно готовить кофе. Есть популярный способ варки этого бодрящего напитка, который может серьезно навредить вашему здоровью. Это выяснил «Доктор Питер», пообщавшись со специалистами.
Трудно поверить, но речь идет о заваривании кофе во френч-прессе.
Такой метод многих вполне устраивает: не надо покупать дорогую кофеварку или кофемашину, не нужно искать качественный растворимый кофе, нет нужды внимательно следить за туркой. Просто засыпаешь кофе во френч-пресс, опускаешь поршень — и наслаждаешься.
В отличие от капельных кофеварок, во френч-прессе нет бумажного фильтра для удаления кофейных масел и примесей. Некоторые считают, что от этого кофе только лучше — мол, без фильтра вкус более насыщенный.
Однако на самом деле всё не так просто с кофе без фильтра. При таком способе приготовления все вредные вещества оказываются прямиком в вашей чашке. В таком напитке будет много дитерпенов. Эти соединения повышают уровень «плохого» холестерина в крови.
В таком кофе будут два вида дитерпенов:
- Кафестол;
- Кавеол.
Важно помнить: высокий уровень холестерина повышает риск смертельно опасных болезней сердца и сосудов. Фильтр помогает избавиться от большей части дитерпенов, а вот в одной чашке нефильтрованного кофе, как говорят эксперты Гарвардского университета, дитерпенов в 30 раз больше.
По словам диетолога Викки Шанта Ретельни, нефильтрованный кофе значительно повышает уровень «плохого» холестерина в крови у людей, выпивающих по 5–8 чашек ежедневно. Если пить кофе из френч-пресса в таких количествах, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний станет выше.
Значит ли это, что от нефильтрованного кофе нужно обязательно отказаться? Нет, но лучше соблюдать три простых правила:
- Если у вас есть проблемы с сердцем или уровень холестерина в крови и так зашкаливает, посоветуйтесь с терапевтом, насколько для вас может быть опасен такой вид кофе;
- Если очень любите именно такой кофе, постарайтесь пробовать разные способы приготовления: сегодня можно выпить чашечку нефильтрованного кофе, завтра — сварить его в турке. Если есть выбор между фильтрованным и нефильтрованным, выбирайте первое;
- Помните об умеренности: в день можно употреблять не больше 400 мг кофеина. Это примерно 4 чашки, пишет Al Jazeera.
Кстати
Врачи не рекомендуют пить кофе тем, кто переболел коронавирусом. Для восстановления организма кофе и черный чай подходят мало. Как утверждают специалисты, основным питьем при восстановлении после болезни, как и во время заболевания, должна быть простая вода. Думается, что это простое правило будет знать нелишне.