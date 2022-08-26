Стало несладко: как в Новосибирске скакнули цены на продукты (обозреватель НГС нашел и подешевевшие товары)

Продолжаем следить за тем, как изменились цены с начала года. Официальные данные есть пока только за июль, и они показывают довольно значительный рост по целому ряду позиций. Есть, впрочем, и хорошие новости: кое-что подешевело. Обозреватель НГС изучил данные статистики и сравнил их с ценниками в магазинах.



Резкий скачок цен весной, вызванный началом спецоперации (и реакции на это остального мира), объяснялся падением рубля и сбоем логистических цепочек. Сейчас рубль крепок, как не был уже лет семь, а импортеры нашли новые пути ввоза продуктов из-за рубежа (это получилось даже с кофе). Тем не менее ценники не особенно радуют.