Стало несладко: как в Новосибирске скакнули цены на продукты (обозреватель НГС нашел и подешевевшие товары)
Росстат сообщил об изменении цен на 15 базовых продуктов питания с начала года — мы проверили это в магазинах
Продолжаем следить за тем, как изменились цены с начала года. Официальные данные есть пока только за июль, и они показывают довольно значительный рост по целому ряду позиций. Есть, впрочем, и хорошие новости: кое-что подешевело. Обозреватель НГС изучил данные статистики и сравнил их с ценниками в магазинах.
Резкий скачок цен весной, вызванный началом спецоперации (и реакции на это остального мира), объяснялся падением рубля и сбоем логистических цепочек. Сейчас рубль крепок, как не был уже лет семь, а импортеры нашли новые пути ввоза продуктов из-за рубежа (это получилось даже с кофе). Тем не менее ценники не особенно радуют.
Мы проверили, как изменились с начала года цены на 15 наиболее востребованных продуктов питания (говядина, свинина, курятина, рыба, сливочное масло, сычужный сыр, растительное масло, яйца, картофель, помидоры, яблоки, рис, гречка и кофе в зернах). Данные государственной статистики доступны пока только за июль. Для того чтобы их актуализировать, мы посмотрели, сколько эти продукты стоят сейчас в торговых сетях с самым большим количеством магазинов в городе: «Марии Ра» (272 супермаркета) и «Пятерочке» (236 супермаркетов).
Какие продукты выросли в цене
По данным Росстата, из 15 базовых продуктов питания с начала года ощутимо подорожали 10. Самый большой рост продемонстрировал сахар-песок (35%). По версии Росстата, он стоил в июле в среднем 81 рубль. Заметим, что этот весьма существенный рост обошелся без ажиотажа, пустых полок и воинственных заявлений чиновников. Просто товар стал дороже вслед за возросшим спросом и… всё. Зато теперь его свободно можно купить в том количестве, которое вам действительно нужно.
В «Пятерочке» сейчас сахар стоит от 77 рублей за килограмм, в «Марии Ра» — от 74,9. Рост, по сравнению с январем этого года, составил более 30%.
Существенно подорожал кофе в зернах и молотый (28%), сейчас в среднем он стоит 1476 рублей за килограмм, или порядка 370 рублей за стандартную пачку в 250 граммов. О причинах этого роста мы уже писали. Вкратце: цены существенно выросли во всём мире, а в России к этим сложностям добавились еще и проблемы с логистикой.
С ценами в магазинах на этот продукт сложнее. Для одного и того же бренда рост может быть даже больше среднестатистического. Так, например, пачка одной из самых распространенных марок Jacobs Monarch (классический) подорожала с 270–300 до 360–400 рублей. Однако если просто задаться целью купить какой-то кофе в зернах (или молотый), то в магазине и сегодня можно найти пачки по 250, 200 и даже 100 с небольшим рублей. Вопрос только в том, какого качества продукт будет внутри.
В «Пятерочке» Monarch стоил 410 рублей, в «Марии Ра» — 420 рублей.
Подорожали рис и гречка — на 23 и 10,8%. В июле крупы стоили 115,45 и 128,19 рубля соответственно. В случае с рисом это может быть связано отчасти с падением производства в России. Еще в мае глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский предупреждал о том, что в Краснодарском крае урожай может оказаться меньше 35% в связи с нехваткой воды в рисовых чеках (участки пахотной земли для выращивания культур. — Прим. ред.) в период сева из-за аварийной ситуации на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае. А Руспродсоюз в конце июня фиксировал скачок оптовых цен почти на 70%. Ну а гречка в целом просто следует за инфляцией. Так что пока ситуация выглядит даже более спокойной, чем это можно было ожидать.
В «Пятерочке» сейчас рис и гречка стоят соответственно от 76,25 рубля и 86,25 рубля за килограмм, в «Мария Ра» — 94,8 рубля и 93,6 рубля.
Синхронно (13–14%) подорожали говядина, растительное масло и сливочное масло, по которому можно судить об уровне цен на всю молочную продукцию в принципе.
Говядина, по мнению Росстата, в Новосибирске стоила в июле 488 рублей за килограмм. В целом это близко к реальности. Хотя что именно считать говядиной, вопрос открытый. За эту цену можно купить разве что мясо на кости не самого высокого качества.
В сетевых магазинах говядина присутствует, как правило, только в порционном виде. Например, в «Пятерочке» упаковка говядины для запекания собственной марки (то есть это минимальная цена в категории) стоит 620 рублей за килограмм. А в «Марии Ра» удалось найти только мраморную говядину для стейков, которая существенно дороже.
Сливочное масло чуть опережает сыр (рост 10%) они теперь стоят соответственно 822,8 и 787 рублей за килограмм. Здесь также речь идет о предсказуемом инфляционном росте. Разве что масло, наверное, труднее сделать съедобным, если экономить на молоке.
В «Пятерочке» цены на сливочное масло начинаются сейчас с отметки от 760 рублей за килограмм, в «Марии Ра» — от 700 рублей.
Что подешевело или не изменилось в цене
Практически не изменилась цена свинины и курицы — 327 рублей и 188 рублей соответственно. И то, и другое производится в России, причем достаточно большим количеством предприятий. Высокая конкуренция не позволяет задрать цену даже тогда, когда, казалось бы, подорожало всё вокруг. В сетевых магазинах, к слову, цены могут быть еще ниже.
Тушка цыпленка-бройлера в «Пятерочке» стоит сейчас от 155 рублей за килограмм, в «Марии Ра» — 157 рублей. И даже более дорогие позиции оказываются ниже среднестатистических.
Есть, впрочем, и хорошие новости. Росстат зафиксировал падение цен на рыбу (3,2%), яйца (13,4%) и помидоры (41,7%).
С томатами всё понятно, цены их всегда достигают в августе минимума, поскольку овощи сейчас не только активно везут с юга, но и с приусадебных участков. Так что цена Росстата в 110 рублей за килограмм (в июле) сегодня выглядит уже очень высокой. На уличных лотках помидоры можно купить вдвое дешевле, да и в сетевых магазинах цена опустилась до 80–90 рублей.
Снижение цен на яйца в целом сезонное. Люди едят больше овощей и фруктов, которые сейчас дешевле, чем когда-либо в году, и без скидок птицефабрикам просто не продать свой товар. Ведь курица — не автомат, ее нельзя просто выключить на время. По мнению Росстата, в июле десяток стоил 71,4 рубля. Но в сетевых магазинах цены ощутимо ниже.
В «Пятерочке» цены на яйца размера С1 начинаются от 50 рублей, в «Марии Ра» — от 49,9 рубля.
В целом вся корзина (если купить всех продуктов по килограмму) подорожала на 536 рублей (11,6%), что соответствует уровню прогнозируемой годовой инфляции, по оценкам ЦБ. Хотя у цен есть еще четыре месяца, чтобы выйти за рамки этого прогноза.
Снижение покупательской способности населения дает шанс для продавцов недорогих товаров. В августе в здании бывшего гипермаркета «Гигант» заработал одежный и обувной дискаунтер «Китай-Город».