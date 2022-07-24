В холодильнике не хранить? А мыть надо? 10 главных вопросов о яйцах

Федор Шаляпин подарил нам рецепт напитка для бархатного голоса. Главный элемент в нем — сырые яйца. Многие до сих пор пьют их по разным причинам: чтобы нарастить мышцы, понизить кислотность в желудке, да и просто так, ведь это полезно. Пользу подтверждают и специалисты.



— Тепловая обработка сокращает определенное количество калия, фосфора и витаминов, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Что же касается риска заболеть сальмонеллезом, то он очень небольшой: на каждые 30 тысяч яиц приходится лишь одно зараженное.



То есть сальмонеллез в яйцах — это своеобразная куриная лотерея. Разве что выигрыш в ней не самый приятный. Впрочем, и Федор Шаляпин умер от лейкоза, а вовсе не от сальмонеллы.