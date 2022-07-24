В холодильнике не хранить? А мыть надо? 10 главных вопросов о яйцах
Возможно, вы и хранили-то их всю жизнь неправильно
Самая главная яичная загадка (про то, кто появился первым: курица или яйцо) не будет давать покоя еще многим поколениям. Но мы с вами можем прямо сейчас ответить на другие 10 вопросов, посвященных яйцам. Они не менее животрепещущие, но на них хотя бы есть точные ответы! Мыть или не мыть? Можно ли хранить в дверке холодильника? Чего это желток такой бледный? Ответы на эти и другие вопросы нам помогли найти фермер, диетолог и Роспотребнадзор.
1
Сырые яйца — причина сальмонеллеза?
Федор Шаляпин подарил нам рецепт напитка для бархатного голоса. Главный элемент в нем — сырые яйца. Многие до сих пор пьют их по разным причинам: чтобы нарастить мышцы, понизить кислотность в желудке, да и просто так, ведь это полезно. Пользу подтверждают и специалисты.
— Тепловая обработка сокращает определенное количество калия, фосфора и витаминов, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Что же касается риска заболеть сальмонеллезом, то он очень небольшой: на каждые 30 тысяч яиц приходится лишь одно зараженное.
То есть сальмонеллез в яйцах — это своеобразная куриная лотерея. Разве что выигрыш в ней не самый приятный. Впрочем, и Федор Шаляпин умер от лейкоза, а вовсе не от сальмонеллы.
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2
Нужно ли мыть яйца перед длительным хранением?
В Роспотребнадзоре говорят, что перед хранением яйца мыть не рекомендуется. Потому что мытое яйцо быстрее потеряет свежесть. Всё дело в том, что на яичной скорлупе есть защитный природный слой, который не позволяет яйцу портиться долгое время, а под теплой водой его легко смыть, оставив яйцо беззащитным. Так что на длительное хранение смело отправляйте яйца-грязнули. Природа и без вас обо всём позаботилась.
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3
А перед едой?
Оказалось, что перед едой нужно мыть не только руки, но и яйца. Особенно если на них видны следы кур в виде перьев и прочих неприятностей. Здесь мы возвращаемся всё к тому же вопросу о сальмонелле. Хоть мы выяснили, что риск подхватить ее от яиц не такой уж и большой, но он есть.
— Нужно учитывать, что это куры (а совсем не яйца) — носители сальмонелл, — говорит Галина Барташевич. — То есть если возбудитель инфекции где и может быть, так это на скорлупе. Если она не повреждена. Тогда перед приготовлением не помешает помыть яйца теплой водой с мылом. Если же скорлупа повреждена, то никакое мытье не поможет — инфицированным может оказаться и само яйцо.
Впрочем, варить треснутые яйца можно. Но только вкрутую. Тепловая обработка разделается с бактериями на раз-два. А вот готовить из них глазунью оставьте врагу.
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4
Можно ли хранить яйца в дверце холодильника?
В Роспотребнадзоре говорят, что в дверце не должны храниться не только яйца, но также молоко и молочные продукты. (И пусть производители ставят ячейки для хранения яиц именно в дверцу.) Дело в том, что для свежести молочных продуктов и яиц нужен постоянный холод, а из-за того, что дверь то и дело открывают и закрывают, температура меняется.
На верхнюю полку холодильника отправляйте продукты, которые долго не хранятся. Внизу холодильника нужно хранить овощи, фрукты и то, что нуждается в охлаждении: молоко, яйца, сыры
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5
Как лучше хранить яйца — острым или тупым концом вниз?
— Яйца лучше укладывать острым концом вниз, чтобы желтки располагались по центру, — говорит фермер Александр Малышев. — В таком положении яйца смогут «дышать» и дольше сохранять свою свежесть, так как на тупом конце расположено больше пор, через которые в яйцо поступает кислород и выходит углекислый газ. К тому же на тупом конце яйца находится воздушное пространство, в котором могут быть бактерии, и при переворачивании на тупой конец они всплывают наверх и попадают в яйцо.
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6
Обязательно хранить яйца в холодильнике?
В холодильнике они просто сохранятся дольше. В Роспотребнадзоре обращают внимание на то, что яйца, хранящиеся в холодильнике, могут спокойно прожить три месяца с момента расфасовки. А вот при комнатной температуре срок их жизни сокращается до 25 дней. Так что нелишним будет обращать внимание на дату расфасовки, когда вы в следующий раз будете выбирать яйца в магазине.
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7
Влияет ли цвет скорлупы на пользу яйца?
По старинному поверью, коричневые яйца полезнее белых, а несут их деревенские курицы, которые из поколения в поколение передают секретные рецепты лучших в мире яиц. Белая скорлупа по такой логике — удел несчастных городских кур, несущихся наугад. Если вы до сих пор предпочитаете брать именно коричневые яйца, то можете спокойно расстаться с этой бесполезной привычкой: отличие заключается только в окраске. Просто курицы с белым и коричневым оперением несут яйца соответствующей расцветки. Кроме эстетики, никакой разницы в них нет вообще.
Если вас немного успокоит, то знайте, что белая скорлупа часто более хрупкая. Проблема решается элементарно: просто перестаньте класть лоток с яйцами на дно продуктовой корзины.
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8
Почему одни желтки ярче других?
— По оттенку яичного желтка можно определить, насколько полноценным было питание курицы на ферме или на птицефабрике, — говорит Александр Малышев. — Чем насыщеннее и ярче цвет желтка, тем больше в рационе несушки питательных веществ и витаминов. Курица может получить их из кукурузы, зеленых овощей или натуральных кормовых добавок.
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9
Желток полнит?
Тренер подсказал выбрасывать желток и есть только белок? В этом есть доля правды. Белок — самый легкоусвояемый элемент яйца. Желток усваивается хуже. Так что, если вы хотите прийти в форму к сезону и опасаетесь прибавить в боках, следуйте советам наставника. Но не забывайте, что желток вредным тоже не назовешь. В нем есть протеин,
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10
Есть ли холестерин в яйцах?
Долгое время людям с повышенным холестерином советовали исключить продукты, которые могут увеличить его уровень, в том числе и яйца. В желтках и правда много холестерина. Только он пищевой, «хороший» и не всегда повышает уровень холестерина в крови. Главное — знать меру и не есть по десять яиц в день. Одна-две штуки никакого вреда не нанесут.
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