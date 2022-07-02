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Обзор

«Обабки вон какие!»: в России настоящий грибной бум — показываем, что люди везут из леса

Вслед за урожаем грибов растет и число отравлений

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Грибной бум в регионах России продолжается с новой силой. Любители тихой охоты вовсю хвастаются урожаем красноголовиков и рыжиков: и те, и другие вылезли раньше срока. В лесах и на прилавках также много маслят, синявок и подберезовиков.

— Маслята люблю, обабки вон какие! У нас в лесу они худенькие, а эти прямо крепкие, — удивляется одна из героинь нашего видеосюжета (ролик опубликован выше).

Натюрморт из Свердловской области

Натюрморт из Свердловской области

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Аномально рано в этом году грибы пошли на Алтае. Полные корзины опят собирают в Омске. А жители Хабаровска хвастаются небывалым уловом белых.

Уральцы тащат урожай из леса ведрами и благодарят за это погоду: в меру прохладно и влажно — то, что нужно для роста грибов.

— Рыжики пошли раньше срока, как и другие грибы. Причем одни заканчиваются и сразу вылезают другие. Сейчас вот уже новый слой маслят идет, — рассказала E1.RU опытный грибник Александра.

Некоторые ездят в лес на спецтранспорте. Смотрите, сколько подосиновиков туда вмещается!

Некоторые ездят в лес на спецтранспорте. Смотрите, сколько подосиновиков туда вмещается!

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Небывалый грибной бум — компенсация за неурожайное лето прошлого года, говорят ученые:

— В прошлом году лето было очень жаркое, а грибам нужно, чтобы было в меру тепло и в меру сыро. Только тогда они активно формируют плодовые тела, — говорит Виктор Мухин, главный миколог Свердловской области. — Вероятно, то, что они не смогли сделать в прошлом году, они наверстывают сейчас. Это, конечно, в какой-то мере удивительно.

Обычно рыжики собирают в конце лета, а в этом году урожай уже в июне

Обычно рыжики собирают в конце лета, а в этом году урожай уже в июне

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А такие опята встречаются нынче в омских лесах. Читатель NGS55.RU, к примеру, недавно собрал 25 килограммов таких грибов!

А такие опята встречаются нынче в омских лесах. Читатель NGS55.RU, к примеру, недавно собрал 25 килограммов таких грибов!

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Это улов грибника из Санкт-Петербурга. Впечатляет, правда?

Это улов грибника из Санкт-Петербурга. Впечатляет, правда?

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Такие грибы можно найти в тюменских лесах

Такие грибы можно найти в тюменских лесах

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В Челябинской области, рассказывает 74.RU, небывалый урожай маслят. <a href="https://74.ru/text/summer/2022/06/13/71406527/" class="_ io-leave-page" target="_blank">Взгляните на улов местных грибников</a>

В Челябинской области, рассказывает 74.RU, небывалый урожай маслят. Взгляните на улов местных грибников

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Вслед за грибами растет и количество отравлений. В Санкт-Петербурге госпитализировали 79-летнюю пенсионерку, а в Чебоксарах — ребенка, отравившегося поганкой. В Свердловской области в больницу попали уже пятеро, среди них — двое детей.

А вы сможете отличить гриб съедобный от ядовитого? Пройдите наш тест (даже опытные грибники оказываются в замешательстве).

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