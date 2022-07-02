«Обабки вон какие!»: в России настоящий грибной бум — показываем, что люди везут из леса

Грибной бум в регионах России продолжается с новой силой. Любители тихой охоты вовсю хвастаются урожаем красноголовиков и рыжиков: и те, и другие вылезли раньше срока. В лесах и на прилавках также много маслят, синявок и подберезовиков.



— Маслята люблю, обабки вон какие! У нас в лесу они худенькие, а эти прямо крепкие, — удивляется одна из героинь нашего видеосюжета (ролик опубликован выше).