«Обабки вон какие!»: в России настоящий грибной бум — показываем, что люди везут из леса

Грибной бум в регионах России продолжается с новой силой. Любители тихой охоты вовсю хвастаются урожаем красноголовиков и рыжиков: и те, и другие вылезли раньше срока. В лесах и на прилавках также много маслят, синявок и подберезовиков.
— Маслята люблю, обабки вон какие! У нас в лесу они худенькие, а эти прямо крепкие, — удивляется одна из героинь нашего видеосюжета (ролик опубликован выше).
Аномально рано в этом году грибы пошли на Алтае. Полные корзины опят собирают в Омске. А жители Хабаровска хвастаются небывалым уловом белых.
Уральцы тащат урожай из леса ведрами и благодарят за это погоду: в меру прохладно и влажно — то, что нужно для роста грибов.
— Рыжики пошли раньше срока, как и другие грибы. Причем одни заканчиваются и сразу вылезают другие. Сейчас вот уже новый слой маслят идет, — рассказала E1.RU опытный грибник Александра.
Небывалый грибной бум — компенсация за неурожайное лето прошлого года, говорят ученые:
— В прошлом году лето было очень жаркое, а грибам нужно, чтобы было в меру тепло и в меру сыро. Только тогда они активно формируют плодовые тела, — говорит Виктор Мухин, главный миколог Свердловской области. — Вероятно, то, что они не смогли сделать в прошлом году, они наверстывают сейчас. Это, конечно, в какой-то мере удивительно.
Вслед за грибами растет и количество отравлений. В Санкт-Петербурге госпитализировали
А вы сможете отличить гриб съедобный от ядовитого? Пройдите наш тест (даже опытные грибники оказываются в замешательстве).