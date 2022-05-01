Детям их вообще нельзя: выбираем самый вредный и самый полезный шашлык

Первым делом выберем мясо. Правильное мясо должно быть алого цвета, не должно липнуть, без резких запахов, без крови и какой-либо жидкости. После того, как выберете качественный кусок, удалите из него кости, толстый слой жира (если таковой имеется) и прожилки, которые при готовке только будут вытягивать из мяса лишний сок.



Нарезать мясо нужно ровными кубиками по 3,5–4 сантиметра. Слишком маленькие получатся сухими, а чересчур большие могут снаружи сгореть, а внутри останутся сырыми. Еще один важный момент — нарезать мясо нужно поперек волокон — вы же не хотите провести половину пикника с зубочисткой в зубах.



Теперь займемся маринадами. Уксусные вариации отметаем сразу — понятно, что это худшее, что можно придумать, и так мясо маринуют уже редкие отдыхающие. Молодое, свежее и качественное мясо можно вообще не мариновать — перед приготовлением его достаточно посолить и поперчить. А вот если решите придать новых вкусовых оттенков, тогда и беритесь за маринад.



— Курице достаточно мариноваться полчаса, на свинину, говядину и баранину уйдет больше времени, около двух часов, — говорит повар Алексей Давыдов. — Если вы не уверены в качестве мяса или оно кажется вам слишком жестким, маринуйте его дольше: пару часов для курицы, четыре часа для свинины и шесть часов для говядины и баранины. Но если вы собрались мариновать мясо дольше двух часов, делайте это в холодильнике.

