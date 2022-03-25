Новая еда на Центральном рынке: веселые турки, корейский хот-дог и чашки торта — обзор трех гастроточек

Гастрокорт на Центральном рынке продолжает обрастать новыми участниками (теряя местами старых). Обозреватель НГС Стас Соколов решил рассказать о трех новых заведениях, которые появились здесь сравнительно недавно. Они очень разные, и вряд ли их ждет одинаковый успех, но все они заслуживают хотя бы интереса.
«Дёнер Стамбул»
Заведение заняло место близкого по концепции, но далеко не столь аутентичного стритфуда Tantuni. Он тоже турецкий, но приехал к нам из Томска. В принципе, там было даже неплохо в плане самой еды, но точка вызывала ощущение легкого бардака и как-то не смогла привлечь публику. У нового арендатора дела идут не в пример лучше. Работники на кухне постоянно заняты — даже если нет очереди у стойки, то твой заказ будет третьим-четвертым в очереди на исполнение.
В арсенале — вертикальный вертел для мяса и печь, в которой пекут лепешки и пиде (плоские турецкие пироги с разной начинкой). Мясо на вертел собрано затейливо — это говядина, в которую добавлен для сочности курдючный бараний жир. Для каждой порции мясо срезают отдельно. Этой вот профанации, когда в шаурмячной вам нагребают нечто давно лежащее под вертелом (а то и вообще где-то в коробке), тут нет.
Какие-то детали могут вызывать споры. Например, здесь может не быть йогуртового соуса, который справедливо считается признаком хорошего вкуса в такого рода местах. Но лахмаджун (запеченная с соусом лепешка) с мясом хорош даже без соуса. Его место здесь заполняет само мясо и просто сочетание овощей — томаты, красный лук, маринованные маленькие перчики.
Пиде с сыром в целом хорошо. Но порция достаточно объемна, так что его хорошо брать на общий стол — так, чтобы каждому досталось по несколько кусочков. Такие штуки хороши, когда сопровождаются зеленью и вином (как аналоги — пицца и хачапури). Но в «Дёнер Стамбул» доступны только компот и айран.
Corn Tiger Cheese
Точка открылась уже на выходе с «Гастрокорта», напротив с одним из здешних любимцев публики — заведением «Три Казана» (недорогие плов и шурпа приличного качества). Корн-дог — это такая вариация сосиски в тесте, только в качестве теста выступает кукурузный кляр, а готовится всё в кипящем масле. Идея американская (у них этой кукурузы завались, они даже виски из нее делают), но прижилась и в Азии.
В Corn Tiger Cheese корн-доги делают с двойной начинкой: половина — сыр, половина — сосиска или фрукты. Несладкие получаются более или менее органичными. А вот сладкие (с грушей) вызывают вопросы. Фрукт не успевает никак приготовиться, только согреться. Так что у вас во рту оказывается теплая, довольно безвкусная груша, уже потерявшая свежесть и не достигшая еще какого-то нового состояния.
Еще один минус — готовятся корн-доги где-то за стеной. Из-за этого точка выглядит пустой (там же один сотрудник). В подобных местах же обычно наоборот: всё должно быть выставлено напоказ. Это и доверие повышает, и просто привлекает внимание. Причем пример такого подхода у «корндожной» буквально напротив — точка «Три казана», где эти самые казаны стоят хоть и за стеклом, но на виду. И народу тут за 10 минут проходит, думаю, больше, чем у «Тигриных корн-догов» за день.
«Кружка торта»
Маленькая точка по продаже заграничных десертов. На выбор капкейки, маффины и соленая карамель. Для рынка всё это выглядит как-то малоактуально, но пока не попробуешь, не поймешь, что был не прав.
Потому что в принципе на достаточно большом гастрономическом пространстве должен быть кто-то, кто торгует сладким.
Точку открыли люди явно с опытом в продажах. Фильтр-кофе из бытовой кофеварки (едва теплый и жиденький) здесь стоит 120 рублей. На резонный вопрос, почему так дорого, девушка за стойкой ответила, что это цена по акции. Берешь кофе и бесплатно забираешь ещё и маффин.
— Но мне не нужен маффин, — осторожно возразил я.
— Тогда вы можете его не брать, — ответила девушка.
Капкейки маленькие и сделаны, откровенно говоря, по минималке. То есть это не то чтобы плохо, но желания вернуться или срочно посоветовать друзьям ехать и пробовать не возникает. Опять же, волнует вопрос, сколько они вообще там лежат, в этой точке? При мне ни разу никто там ничего не покупал (кроме меня).
«Гастрокорт», похоже, набрал критическую массу. Количество точек здесь перевалило за два десятка, и даже если кто-то уходит, то на его место уже куда проще найти замену. Видно, что люди уже заезжают сюда специально. У части точек появились свои постоянные клиенты, которые здороваются с ребятами за стойкой, как со старыми знакомыми. И, что больше всего радует, этот (пусть пока и не очень интенсивный) поток очень разный. Здесь можно встретить кого угодно: от инстаграмных (соцсеть запрещена в России, но типаж-то остался) девушек до деловых людей из хороших автомобилей.
Массовый исход международных компаний с российского рынка пока совершенно не коснулся новосибирского фастфуда. Работает даже «Макдоналдс», который объявил о прекращении деятельности в России. Местный франчайзи, по всей видимости, отказался последовать за владельцем бренда.