Новая еда на Центральном рынке: веселые турки, корейский хот-дог и чашки торта — обзор трех гастроточек

В арсенале — вертикальный вертел для мяса и печь, в которой пекут лепешки и пиде (плоские турецкие пироги с разной начинкой). Мясо на вертел собрано затейливо — это говядина, в которую добавлен для сочности курдючный бараний жир. Для каждой порции мясо срезают отдельно. Этой вот профанации, когда в шаурмячной вам нагребают нечто давно лежащее под вертелом (а то и вообще где-то в коробке), тут нет.



Какие-то детали могут вызывать споры. Например, здесь может не быть йогуртового соуса, который справедливо считается признаком хорошего вкуса в такого рода местах. Но лахмаджун (запеченная с соусом лепешка) с мясом хорош даже без соуса. Его место здесь заполняет само мясо и просто сочетание овощей — томаты, красный лук, маринованные маленькие перчики.