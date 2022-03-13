5 вредных продуктов, которые на самом деле полезны

Диетологи часто вспоминают слова Парацельса о том, что «всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза». Но есть такие продукты, которые считаются однозначно вредными. Вряд ли вы станете спорить, что в майонезе нет ничего полезного, а мороженое — всего лишь десерт, которого много не съешь. Но давайте присмотримся к этим и другим продуктам немного внимательнее и попробуем найти в них что-то хорошее.

Сливочное масло

Сливочного масла много не съешь — жирно и вредно. Вредно — за счет трансжиров и холестерина. Из-за них сливочное масло даже записали в провокаторы ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Но исследования показали, что, несмотря на присутствие тяжелых насыщенных жиров, в сливочном масле есть легкие для усвоения жирные кислоты, а небольшое количество масла в рационе повышает уровень «хорошего» холестерина. Если соблюдать границы разумного, от сливочного масла можно получить пользу.

