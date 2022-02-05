Две новосибирские торговые сети ограничили наценку на социально значимые продукты

Торговые сети «Быстроном» и «Продсиб» ограничили наценки на социально значимые продукты; наценок не будет на чай, сахар, хлеб, молоко, яйца, картофель и другие необходимые продукты. Об этом сообщили 4 февраля в антимонопольном управлении Новосибирской области по результатам проведенного совещания.
Так, в «Быстрономе» товары с ограниченной наценкой выделили специальным желтым ценником. Наценки не будет на чай, сахар, муку, гречку, макароны, пшено, свинину, мясо курицы, рыбу, сливочное масло, хлеб, лук, яйцо, картофель, капусту и морковь. Для покупки по специальной цене потребуется скидочная карта или общий чек более чем на 900 рублей.
«Продсиб» ограничил наценку на сливочное и подсолнечное масло, цыпленка бойлера, питьевое молоко, сметану, куриные яйца, сахар-песок, поваренную пищевую соль, хлеб из муки высшего сорта, репчатый лук и вермишель. Ценники на эти позиции также выделят желтым.
У «Быстронома» ограничение наценки продлится до 31 июля 2022 года, а у торговой сети «Продсиб» — до 1 мая 2022 года.
— По итогам оценки результатов введенных механизмов ответственного ценообразования ритейлеры будут принимать решение о продлении сроков действия ограничения, — добавили в УФАС НСО.
Сеть «Быстроном» состоит из 11 магазинов в Новосибирске, по 1 — в Бердске и Искитиме. «Продсиб» представлен 36 супермаркетами в Новосибирской области (большинство из них — в Бердске).
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