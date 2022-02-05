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Две новосибирские торговые сети ограничили наценку на социально значимые продукты

Сдерживание цен на продукты в магазинах «Продсиб» и «Быстроном» продлится до 1 мая и 31 июля 2022-го

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Товары с ограниченной наценкой отмечены специальным желтым ценником

Товары с ограниченной наценкой отмечены специальным желтым ценником

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Торговые сети «Быстроном» и «Продсиб» ограничили наценки на социально значимые продукты; наценок не будет на чай, сахар, хлеб, молоко, яйца, картофель и другие необходимые продукты. Об этом сообщили 4 февраля в антимонопольном управлении Новосибирской области по результатам проведенного совещания.

Так, в «Быстрономе» товары с ограниченной наценкой выделили специальным желтым ценником. Наценки не будет на чай, сахар, муку, гречку, макароны, пшено, свинину, мясо курицы, рыбу, сливочное масло, хлеб, лук, яйцо, картофель, капусту и морковь. Для покупки по специальной цене потребуется скидочная карта или общий чек более чем на 900 рублей.

«Продсиб» ограничил наценку на сливочное и подсолнечное масло, цыпленка бойлера, питьевое молоко, сметану, куриные яйца, сахар-песок, поваренную пищевую соль, хлеб из муки высшего сорта, репчатый лук и вермишель. Ценники на эти позиции также выделят желтым.

У «Быстронома» ограничение наценки продлится до 31 июля 2022 года, а у торговой сети «Продсиб» — до 1 мая 2022 года.

— По итогам оценки результатов введенных механизмов ответственного ценообразования ритейлеры будут принимать решение о продлении сроков действия ограничения, — добавили в УФАС НСО.

Сеть «Быстроном» состоит из 11 магазинов в Новосибирске, по 1 — в Бердске и Искитиме. «Продсиб» представлен 36 супермаркетами в Новосибирской области (большинство из них — в Бердске).

«Быстроном», кстати, — последняя новосибирская сеть, которая сумела не обанкротиться, хотя всегда всегда оставалась в тени разорившихся супермаркетов «Холидея» и «НТС». Подробности — в материале НГС.

В Новосибирске на Бердском шоссе в декабре 2021-го заработал первый гипермаркет голландской сети INTERSPAR — на открытии собралась очередь.

Падение реального жизненного уровня значительной части населения открывает большие перспективы для жестких дискаунтеров. Эти магазины уже превратились из маргиналов в значимых игроков рынка, постепенно перебираясь из удаленных районов ближе к центру. Обозреватель выяснил, в чем на самом деле причина местами действительно шокирующей разницы в ценах.

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