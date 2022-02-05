Две новосибирские торговые сети ограничили наценку на социально значимые продукты

Торговые сети «Быстроном» и «Продсиб» ограничили наценки на социально значимые продукты; наценок не будет на чай, сахар, хлеб, молоко, яйца, картофель и другие необходимые продукты. Об этом сообщили 4 февраля в антимонопольном управлении Новосибирской области по результатам проведенного совещания.



Так, в «Быстрономе» товары с ограниченной наценкой выделили специальным желтым ценником. Наценки не будет на чай, сахар, муку, гречку, макароны, пшено, свинину, мясо курицы, рыбу, сливочное масло, хлеб, лук, яйцо, картофель, капусту и морковь. Для покупки по специальной цене потребуется скидочная карта или общий чек более чем на 900 рублей.

