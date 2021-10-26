«Сибас» утонул, завяла «Гречка» — 5 заведений, которые покинули Новосибирск за последние полгода

Чтобы открыть что-нибудь потенциально нужное, важно сначала закрыть что-нибудь уже ненужное. Новые заведения появляются на месте старых, поэтому стоит периодически окидывать взглядом проекты, которые нас покинули. Во-первых, чтобы попытаться понять, что же было с ними не так. А во-вторых, потому что их скоро заменят какие-то другие кафе, закусочные и магазины. Свежая подборка закрытий от обозревателя НГС Стаса Соколова.
Seabass
(проспект Маркса, Первомайский сквер)
Красиво нарисованный, но оказавшийся никому не нужным проект владельца сети PRIMETIME Антона Горестова. По замыслу это должен был быть демократичный бар с рыбой и морепродуктами в меню и с официантами в тельняшках. Первая точка открылась на проспекте Маркса в марте этого года. Смотрелось всё ярко, поначалу заведение даже пользовалась успехом в новосибирских инстаграмах, но довольно быстро выяснилось, что желающих там есть и выпивать как-то не слишком много. Оно и понятно: Студенческая — это не лучшее место для смелых ресторанных проектов.
Видимо, решив, что в центре дело пойдет лучше, владелец отдал под рыбный бар второй этаж стеклянного павильона в Первомайском сквере. Но там всё было, похоже, еще хуже. Посидеть за чашкой кофе с недорогими десертами люди сюда еще заходили, а вот второй уровень вечно стоял пустым. После закрытия обеих точек помещение на Маркса пока не подает признаков жизни, а в павильоне Первомайского сквера идут строительные работы. Кофейня там закрылась тоже.
«Гречка»
(ул. Кирова, ТРЦ «Галерея Новосибирск»)
Довольно милое кафе «правильного питания», что подразумевало обязательные данные по калориям, белкам, жирам и углеводам в меню, использование «правильных» сочетаний продуктов, отказ от жаренного в пользу приготовленного на пару и прочие попытки придать еде возвышенный смысл. Было открыто две точки. Первая появилась в очень неожиданном для такого формата месте — в здании бывшего завода на Кирова, по соседству с фитнес-центром. Место пользовалось сдержанной популярностью — в этом районе в принципе не так много интересных заведений. В «Галерее» владельцы поселились на четвертом этаже, где было довольно пусто, так что рассчитывать приходилось только на публику, которая шла в заведение специально. В новом месте народу было немного, а те девушки, которые все же добредали до кафе на последнем этаже, часто приходили больше поработать с ноутбуком и стаканом полезного латте без молока. Помещения обоих кафе пока пустуют.
«Дзен Панда»
(ул. Ленина)
Попытка что-то сделать с забуксовавшим проектом Dimsum Bao минимальными средствами. У Dimsum Bao было понятное позиционирование и даже какая-никакая постоянная публика. Но изначально были вопросы к качеству, которых со временем стало еще больше. Только вместо того, чтобы сделать еду вкуснее, владельцы решили сменить вывеску и добавить в меню алкоголь, сделав «Дзен Панду» еще и баром. После чего туда, похоже, перестали ходить и немногочисленные поклонники. Что неудивительно, поскольку к невнятной еде был добавлен еще более невнятный сервис.
Заведение закрылось летом, но долго помещение пустым не простояло — его место решил занять новый арендатор с... еще одним китайским проектом. Про который пока можно сказать твердо только, что у него неплохой дизайн. Для нового места публики пока маловато.
BEER BURGER HOTDOG
(ул. Ленина)
Небольшая, умеренно крафтовая бургерная — еще один проект, почивший на первом этаже в гостинице «Центральная» (там это происходит регулярно). Открылась в конце 2019 года. Бургеры там были совсем неплохи, цены — разумны, но в целом заведение с самого начала оставляло ощущение того, что владельцы немного сели между стульев. Для того чтобы бороться с более раскрученными или просто яркими проектами (вроде «Мясоруба» или Burger Records), здесь не хватало харизмы, а публику с запросами попроще забирали Burger King и Carl`s JR (да, они еще существуют). Не говоря уже о еще добром десятке не специализированных бургерных заведений в пятиминутной шаговой доступности, предлагающих эти самые булки с котлетами с более или менее приемлемым качеством. Помещение пока стоит пустым.
«Чебурек.Чек»
(ТЦ «Амстердам»)
Попытка повторить успех сети Cheburek.Me в более крупном формате — с посадочными местами, дополнительными блюдами и приличным кофе. Сами чебуреки были, может, и неплохи, но вот создать вокруг себя веселый движняк, как у Cheburek.Me, у последователей не получалось, а просто фастфуд с жаренными в масле кармашками из теста, что называется, не зашел. Слишком много на Студенческой уличной еды. То есть, может быть, будь у точки площадь (и расходы на аренду) раза в четыре меньше, баланс, может быть, и сошелся бы, а в режиме кафе чебуреки оказались не очень здоровой пищей. Сейчас на месте этой «еврочебуречной» открылся бар-алкомаркет.
Регулярно закрывающиеся рестораны не мешают предпринимателям запускать в Новосибирске амбициозные проекты. Так, в конце сентября в новом жилом комплексе «Монблан» заработал ресторан «высокой японской кухни» «Окабе», где цена отдельных блюд превышает 10 тыс. рублей.