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«Сибас» утонул, завяла «Гречка» — 5 заведений, которые покинули Новосибирск за последние полгода

Некоторые не прожили и года, среди закрытых проектов две начинающих сети

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Пять заметных заведений, которые закрылись в Новосибирске

Пять заметных заведений, которые закрылись в Новосибирске

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Чтобы открыть что-нибудь потенциально нужное, важно сначала закрыть что-нибудь уже ненужное. Новые заведения появляются на месте старых, поэтому стоит периодически окидывать взглядом проекты, которые нас покинули. Во-первых, чтобы попытаться понять, что же было с ними не так. А во-вторых, потому что их скоро заменят какие-то другие кафе, закусочные и магазины. Свежая подборка закрытий от обозревателя НГС Стаса Соколова.

Seabass

(проспект Маркса, Первомайский сквер)

В первом бистро Seabass на проспекте Маркса

В первом бистро Seabass на проспекте Маркса

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Красиво нарисованный, но оказавшийся никому не нужным проект владельца сети PRIMETIME Антона Горестова. По замыслу это должен был быть демократичный бар с рыбой и морепродуктами в меню и с официантами в тельняшках. Первая точка открылась на проспекте Маркса в марте этого года. Смотрелось всё ярко, поначалу заведение даже пользовалась успехом в новосибирских инстаграмах, но довольно быстро выяснилось, что желающих там есть и выпивать как-то не слишком много. Оно и понятно: Студенческая — это не лучшее место для смелых ресторанных проектов.

Видимо, решив, что в центре дело пойдет лучше, владелец отдал под рыбный бар второй этаж стеклянного павильона в Первомайском сквере. Но там всё было, похоже, еще хуже. Посидеть за чашкой кофе с недорогими десертами люди сюда еще заходили, а вот второй уровень вечно стоял пустым. После закрытия обеих точек помещение на Маркса пока не подает признаков жизни, а в павильоне Первомайского сквера идут строительные работы. Кофейня там закрылась тоже.

«Гречка»

(ул. Кирова, ТРЦ «Галерея Новосибирск»)

Кафе правильного питания «Гречка» тоже не стало популярным у новосибирцев

Кафе правильного питания «Гречка» тоже не стало популярным у новосибирцев

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Довольно милое кафе «правильного питания», что подразумевало обязательные данные по калориям, белкам, жирам и углеводам в меню, использование «правильных» сочетаний продуктов, отказ от жаренного в пользу приготовленного на пару и прочие попытки придать еде возвышенный смысл. Было открыто две точки. Первая появилась в очень неожиданном для такого формата месте — в здании бывшего завода на Кирова, по соседству с фитнес-центром. Место пользовалось сдержанной популярностью — в этом районе в принципе не так много интересных заведений. В «Галерее» владельцы поселились на четвертом этаже, где было довольно пусто, так что рассчитывать приходилось только на публику, которая шла в заведение специально. В новом месте народу было немного, а те девушки, которые все же добредали до кафе на последнем этаже, часто приходили больше поработать с ноутбуком и стаканом полезного латте без молока. Помещения обоих кафе пока пустуют.

«Дзен Панда»

(ул. Ленина)

Интерьер бара «Дзен Панда»

Интерьер бара «Дзен Панда»

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Попытка что-то сделать с забуксовавшим проектом Dimsum Bao минимальными средствами. У Dimsum Bao было понятное позиционирование и даже какая-никакая постоянная публика. Но изначально были вопросы к качеству, которых со временем стало еще больше. Только вместо того, чтобы сделать еду вкуснее, владельцы решили сменить вывеску и добавить в меню алкоголь, сделав «Дзен Панду» еще и баром. После чего туда, похоже, перестали ходить и немногочисленные поклонники. Что неудивительно, поскольку к невнятной еде был добавлен еще более невнятный сервис.

Заведение закрылось летом, но долго помещение пустым не простояло — его место решил занять новый арендатор с... еще одним китайским проектом. Про который пока можно сказать твердо только, что у него неплохой дизайн. Для нового места публики пока маловато.

BEER BURGER HOTDOG

(ул. Ленина)

Элементы декора в зале закусочной BEER BURGER HOTDOG

Элементы декора в зале закусочной BEER BURGER HOTDOG

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Небольшая, умеренно крафтовая бургерная — еще один проект, почивший на первом этаже в гостинице «Центральная» (там это происходит регулярно). Открылась в конце 2019 года. Бургеры там были совсем неплохи, цены — разумны, но в целом заведение с самого начала оставляло ощущение того, что владельцы немного сели между стульев. Для того чтобы бороться с более раскрученными или просто яркими проектами (вроде «Мясоруба» или Burger Records), здесь не хватало харизмы, а публику с запросами попроще забирали Burger King и Carl`s JR (да, они еще существуют). Не говоря уже о еще добром десятке не специализированных бургерных заведений в пятиминутной шаговой доступности, предлагающих эти самые булки с котлетами с более или менее приемлемым качеством. Помещение пока стоит пустым.

«Чебурек.Чек»

(ТЦ «Амстердам»)

Меню чебуречной на Студенческой

Меню чебуречной на Студенческой

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Попытка повторить успех сети Cheburek.Me в более крупном формате — с посадочными местами, дополнительными блюдами и приличным кофе. Сами чебуреки были, может, и неплохи, но вот создать вокруг себя веселый движняк, как у Cheburek.Me, у последователей не получалось, а просто фастфуд с жаренными в масле кармашками из теста, что называется, не зашел. Слишком много на Студенческой уличной еды. То есть, может быть, будь у точки площадь (и расходы на аренду) раза в четыре меньше, баланс, может быть, и сошелся бы, а в режиме кафе чебуреки оказались не очень здоровой пищей. Сейчас на месте этой «еврочебуречной» открылся бар-алкомаркет.

Регулярно закрывающиеся рестораны не мешают предпринимателям запускать в Новосибирске амбициозные проекты. Так, в конце сентября в новом жилом комплексе «Монблан» заработал ресторан «высокой японской кухни» «Окабе», где цена отдельных блюд превышает 10 тыс. рублей.

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