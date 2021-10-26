«Сибас» утонул, завяла «Гречка» — 5 заведений, которые покинули Новосибирск за последние полгода

Довольно милое кафе «правильного питания», что подразумевало обязательные данные по калориям, белкам, жирам и углеводам в меню, использование «правильных» сочетаний продуктов, отказ от жаренного в пользу приготовленного на пару и прочие попытки придать еде возвышенный смысл. Было открыто две точки. Первая появилась в очень неожиданном для такого формата месте — в здании бывшего завода на Кирова, по соседству с фитнес-центром. Место пользовалось сдержанной популярностью — в этом районе в принципе не так много интересных заведений. В «Галерее» владельцы поселились на четвертом этаже, где было довольно пусто, так что рассчитывать приходилось только на публику, которая шла в заведение специально. В новом месте народу было немного, а те девушки, которые все же добредали до кафе на последнем этаже, часто приходили больше поработать с ноутбуком и стаканом полезного латте без молока. Помещения обоих кафе пока пустуют.