«Дети на самовыгуле»: сибирячку хотят лишить родительских прав — ее историю рассказали в шоу «Мужское и женское»

Ситуацией заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин Источник: скриншот шоу «Мужское и женское»











Жительница Иркутской области, 23-летняя Арина Сарапулова, растит двух маленьких дочек. Одной малышке четыре года, второй — всего два. Дети живут и воспитываются в неподобающих условиях: они без присмотра взрослых ходят по городу грязные и полуголые, просят еду у соседей и порой даже не знают, где их мать. Историю Арины, которой уже заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин, показали в шоу «Мужское и женское» на Первом канале.

В редакцию передачи обратилась ангарчанка Алена Холова. Время от времени она приезжает в Свирск к родственникам. В один из таких визитов этим летом женщина заметила на улицах города двух маленьких девочек. Они были чумазые и лохматые, но что самое главное — совсем одни. Алена назвала их дети-Маугли.

В редакцию шоу обратилась Алена Холова, которая заметила на улице двух маленьких девочек без присмотра Источник: скриншот шоу «Мужское и женское»











— Я была просто в шоке, я ужаснулась. На голове было недельное немытое гнездо. Дом моей бабушки находится буквально вот в начале улицы от дома Арины. Я этих детей никогда абсолютно не видела. Мне стало интересно, что это за семья. И я решила уточнить и разузнать всё у соседей, — рассказала женщина.

С помощью родных Алена познакомилась с Ариной и узнала, что та живет с сожителем Романом, который почти в два раза старше ее, что у Арины уже несколько раз забирали детей, но она возвращала их назад. Арина сама рассказала Алене, что сожитель ее иногда бьет и забирает детские пособия, но она любит его и живет с ним потому, что тот помог вернуть ей детей. Вместе с парой также находится сын Романа.

Арина Сарапулова и ее сожитель Роман Источник: скриншот шоу «Мужское и женское»











Затем в передаче показали дом, в котором живет женщина, ее дочки, сожитель и его сын.

Увидев обстановку внутри дома и антисанитарию, которая там творилась, Алена Холова всерьез встревожилась, вызвала полицию и органы опеки.

Одна из дочек Арины Источник: скриншот шоу «Мужское и женское»











— Мне сказали ждать три дня. Им [органам опеки] всё равно было абсолютно, что дети гуляют одни, беспризорные. Без трусиков одна гуляла. Немытые, а на голове у них, честно, как я выразилась, было гнездо. Они были вообще неухоженные. Немытые, — рассказала Алена.

Женщина считает, что проблема в отношении молодой матери к своим детям. Она не злоупотребляет алкоголем, но ничего не умеет и не хочет делать ни по дому, ни по хозяйству. Кроме того, она может запросто бросить детей одних на несколько суток и уехать в другой город.

Дом, в котором семья живет сейчас Источник: скриншот шоу «Мужское и женское»











Затем в студию пришла сама Арина Сарапулова. В начале передачи женщина заявила, что мать она хорошая, но так и не смогла ответить на вопрос, в чём это выражается. Зато Арина призналась, что действительно ничего не умеет, потому что сама выросла в плохой семье с пьющими родителями и даже успела пожить немного в детском доме.

Так выглядит двор этого дома Источник: скриншот шоу «Мужское и женское»











В свои 23 года Арина нигде не работает и живет на детские пособия, которые время от времени у нее забирает сожитель. Отец девочек временами помогает женщине с деньгами, но суммы, по ее словам, небольшие. У дома есть огород, но в нем Арина тоже не работает.

А это — обстановка внутри дома Источник: скриншот шоу «Мужское и женское»











— Извините, конечно, но меня этому никто не учил. Так как я выросла в такой семье, что я росла одна. Мама мной не занималась, она выпивала. Я сбегала из дома, так как у меня родители выпивали, избивали меня. Меня не научили ни огороду, ни убираться, ни готовить, — заявила в передаче Арина.

Уюта тут маловато Источник: скриншот шоу «Мужское и женское»











На что услышала довольно жесткий ответ от ведущих: «И что, можно до бесконечности на этом ездить? Вы не на тех людей напали. Вас тут жалеть и по голове гладить никто не будет».

Затем Арина призналась, что в первый раз детей у нее забрали потому, что она, оставив малышек их отцу, загуляла: уезжала в разные города и там развлекалась. Также она рассказала, что у нее есть дом, приобретенный на материнский капитал, но в нем никто не живет, потому что там был пожар, и теперь его нужно восстанавливать, а она одна такое не потянет.

Арина считает, что вообще-то она хорошая мать, просто ее родители ничему ее не научили Источник: скриншот шоу «Мужское и женское»











В передаче показали, как выглядит ее дом сейчас, и ведущие даже засомневались, что там был пожар. Никаких следов происшествия там нет, но видно, что территория снаружи и внутри запущена. Даже при этом он всё равно выглядит лучше того дома, где семья живет сейчас.

— Наверное, родители виноваты, что я такой выросла, — заявила Арина.

Но на это заявление она снова получила шквал критики.

Также в студию пришла мачеха Арины, которая сказала, что пытается помогать падчерице и учить ее домашним премудростям, рассказывает, как варить борщ или готовить что-то еще, но Арина не может запомнить всё с первого раза и звонит ей снова и снова. Женщина также призналась, что падчерица не умеет убираться и вообще довольно ленива. А еще рассказала, что нерадивая мать постоянно зависает в телефоне и в такие минуты даже не обращает внимания на то, что дети плачут от голода.

Арина признается, что не умеет ни готовить, ни убиратся, а детей она вообще родила для себя Источник: скриншот шоу «Мужское и женское»











В органах опеки рассказали, что семья попала в их поле зрения в 2022 году. С Ариной и ее дочками работают медики, центр помощи детям, полиция и органы опеки. Соцзащита в свое время помогала Арине оформить меры соцподдержки. Благодаря комиссии по делам несовершеннолетних детей устроили в садик, но его малышки посещают «от случая к случаю». Арина дает обещания исправиться и потом некоторое время ведет себя нормально, но затем история снова повторяется — дети остаются сами по себе.

Так выглядит дом Арины, который она купила на средства маткапитала. Женщина уверяет, что дом горел и жить в нем нельзя Источник: скриншот шоу «Мужское и женское»











Свой комментарий по поводу этой истории дал общественный деятель, помощник председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Вадим Михайлов.

— Я думаю, тут не стоит тянуть опеке с лишением прав. Надо, наоборот, ускоряться. Если потребуется помощь комитета профильного Госдумы, тоже подключимся. На Татьяну [мачеху] с супругом тоже полагаться нельзя как на опекунов, потому что, видя то, что мы сегодня из сюжетов увидели, они не предпринимали никаких действий, а наоборот помогали ей вернуть детей. Вы просто преступники, по большому счету. Дети на самовыгуле. И спасибо вот случайным людям, которые забили тревогу. Вы же, являясь родственниками, ничего не сделали, — жестко высказался Михайлов.

Одна из комнат ее собственного дома, который, как уверяет Арина, сильно пострадал в пожаре Источник: скриншот шоу «Мужское и женское»











После выхода программы в эфир, ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку по факту ненадлежащего исполнения жительницей Свирска своих родительских обязанностей.

— Несмотря на то, что уполномоченные органы неоднократно изымали у женщины дочерей, и семья находится на профилактическом учете, должных мер для решения вопроса об ограничении или лишении ее родительских прав не принимается. По мнению участников передачи, дети в этой семье находятся в социально опасном положении, — говорится в сообщении СК.

После этого проверку начали следователи СУ СКР по Иркутской области. О ее результатах глава регионального Следкома Анатолий Ситников должен будет доложить председателю СКР Александру Бастрыкину.