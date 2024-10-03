«Я будто живу в Доме-2»: сибирячка с четырьмя детьми поделилась тяготами многодетной жизни

Иркутянка с четырьмя детьми поделилась тяготами многодетной жизни Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Иркутская блогер Елена Карпова, которая воспитывает четверых детей — сына и дочек-тройняшек, — поделилась с читателями особенностями жизни многодетной мамы. Самым главным выводом она называет то, что только с рождением тройни осознала, насколько разными бывают дети.

У Елены Карповой в блоге 40 тысяч подписчиков. Сейчас женщина находится в декрете: её старший сын ходит в садик, а тройняшкам недавно исполнился год. Малышек женщина с рождения укладывала в отдельные кроватки, чтобы они спали только там, но, как рассказывает блогер, обмануть систему не удалось: девочки засыпают в родительской кровати.

Источник: mamy_karpova / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

— Миша с рождения спал в приставной кроватке, и мы только к четырём годам переложили его в детскую, — делится она воспоминаниями о первенце.

Она также отмечает, что до сих пор в шоке от того, какими разными бывают дети, а это значит, что не всегда мама что-то делает не так.

— Миша вставал не позже 6 утра, малышки спят до 8-9. Миша укладывали часами, малышки засыпают просто на бутылочке (если не лезут зубы). С Мишей невозможно было гулять, с девочками наоборот дома тяжело, на улице кайф. Я всегда винила себя в первом декрете, что я делаю что-то не так, точнее это будто навязывалось извне, — написала Елена. — А дети просто реально бывают разными, и мама тут порой вообще ни при чём. Возможно поэтому мне моментами проще воспринимать выходки моих детей. Но не всегда.

Источник: mamy_karpova / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Также иркутянка отметила, что тройня – это не значит, что дети всегда будут дружить.

— Я 95% времени разруливаю конфликты, драки, стычки — будто я живу в «Доме-2», — отмечает Елена.

Источник: mamy_karpova / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Ранее блогер рассказывала, что справляться с тройней ей помогает муж. С рождением дочек он ушёл в официальный декретный отпуск и вовлечён в процесс также, как сама Елена.

— В первом декрете было иначе и было адски трудно, — делится она.

Также её часто приходится попадать в центр внимания посторонних людей, которые порой задают бестактные вопросы. Например, о том зачем было рожать, если у Елены маленькая грудь, почему семье не дали квартиру, если «всем дают», зачем так много детей — «у вас же только две руки», а почему девочки разные, может они родились в разные дни.

— Оказалось, что к году тройняшек самым сложным для меня будет не сама прогулка с тройняшками, а окружающие люди, которые бесконечно задают вопросы, — рассказывала блогер. — Я очень вежливый человек, но в момент, когда орут дети, или я просто хочу посидеть с семьёй на пляже, я откровенно хочу понимания. Возможно, мы выглядим нетипично, но, чёрт возьми, мне что теперь на улицу не выходить?

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