НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

ясная погода, без осадков

ощущается как -1

1 м/c,

зап.

 754мм 76%
Подробнее
0 Пробки
USD 94,51
EUR 104,45

Прогноз погоды на три дня в Новосибирске

Что интересного в стране
Причины проблем с теплом
Сибиряки — про работу в офисе
4 месяца без горячей воды
Лайфхаки для уютного дома
Королева Хэллоуина
Взрывотехник о ЧП на Линейной
Новости в Telegram
Семья «Я будто живу в Доме-2»: сибирячка с четырьмя детьми поделилась тяготами многодетной жизни

«Я будто живу в Доме-2»: сибирячка с четырьмя детьми поделилась тяготами многодетной жизни

Она рассказала об этом в своём блоге

169
1 комментарий

Иркутянка с четырьмя детьми поделилась тяготами многодетной жизни

Иркутская блогер Елена Карпова, которая воспитывает четверых детей — сына и дочек-тройняшек, — поделилась с читателями особенностями жизни многодетной мамы. Самым главным выводом она называет то, что только с рождением тройни осознала, насколько разными бывают дети.

У Елены Карповой в блоге 40 тысяч подписчиков. Сейчас женщина находится в декрете: её старший сын ходит в садик, а тройняшкам недавно исполнился год. Малышек женщина с рождения укладывала в отдельные кроватки, чтобы они спали только там, но, как рассказывает блогер, обмануть систему не удалось: девочки засыпают в родительской кровати.

— Миша с рождения спал в приставной кроватке, и мы только к четырём годам переложили его в детскую, — делится она воспоминаниями о первенце.

Она также отмечает, что до сих пор в шоке от того, какими разными бывают дети, а это значит, что не всегда мама что-то делает не так.

— Миша вставал не позже 6 утра, малышки спят до 8-9. Миша укладывали часами, малышки засыпают просто на бутылочке (если не лезут зубы). С Мишей невозможно было гулять, с девочками наоборот дома тяжело, на улице кайф. Я всегда винила себя в первом декрете, что я делаю что-то не так, точнее это будто навязывалось извне, — написала Елена. — А дети просто реально бывают разными, и мама тут порой вообще ни при чём. Возможно поэтому мне моментами проще воспринимать выходки моих детей. Но не всегда.

Также иркутянка отметила, что тройня – это не значит, что дети всегда будут дружить.

— Я 95% времени разруливаю конфликты, драки, стычки — будто я живу в «Доме-2», — отмечает Елена.

Ранее блогер рассказывала, что справляться с тройней ей помогает муж. С рождением дочек он ушёл в официальный декретный отпуск и вовлечён в процесс также, как сама Елена.

— В первом декрете было иначе и было адски трудно, — делится она.

Также её часто приходится попадать в центр внимания посторонних людей, которые порой задают бестактные вопросы. Например, о том зачем было рожать, если у Елены маленькая грудь, почему семье не дали квартиру, если «всем дают», зачем так много детей — «у вас же только две руки», а почему девочки разные, может они родились в разные дни.

— Оказалось, что к году тройняшек самым сложным для меня будет не сама прогулка с тройняшками, а окружающие люди, которые бесконечно задают вопросы, — рассказывала блогер. — Я очень вежливый человек, но в момент, когда орут дети, или я просто хочу посидеть с семьёй на пляже, я откровенно хочу понимания. Возможно, мы выглядим нетипично, но, чёрт возьми, мне что теперь на улицу не выходить?

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее мы рассказывали историю 44-летней жительницы Кемерово Екатерины Тимофеевой, которая стала мамой 12 детей: восьмерых родила сама, четверых взяла на воспитание. При этом построила успешный бизнес, а в свободное время (которого не хватает) помогает малоимущим, многодетным и пожилым. Нашим коллегам из NGS42.RU мама, бизнес-леди и волонтер раскрыла секрет, как никогда не опускать руки, и находить силы в добрых делах.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU


ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
11 минут
Почему муж не ушёл раз у неё маленькая грудь?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Вылетите из машины — водитель даже не подойдет»: журналистка НГС — о равнодушии тех, кто несет ответственность за вашу жизнь
Анонимное мнение
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
У Овнов конфликты в любви, у Тельцов — переутомление: таро-гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

Алла,42

Ana,38

Михаил,42

Слава,51

игорь,51

Александр,41

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление