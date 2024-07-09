Новые бонусы для семей с детьми: теперь для мам хотят ввести дополнительные выходные

Женщинам с детьми в России хотят предоставить дополнительные оплачиваемые выходные раз в два месяца. Так, мама сможет посещать с ребенком медосмотры и лучше следить за его здоровьем. Однако рассчитывать на такую возможность смогут родители, чьи дети не старше семи лет.
— Женщине, имеющей ребенка в возрасте до семи лет, по ее письменному заявлению предоставляется дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в два месяца. Однократно в течение календарного года допускается использование до шести дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд, — говорится в пояснительной записке.
График оплачиваемых выходных дней согласовывается работником с работодателем. Планируется, что оплачивать их будут в размере среднего заработка.
Как отметил один из авторов законопроекта председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сейчас есть возможность получить больничный, взять выходной для собственной диспансеризации, но нет для того, чтобы сопроводить ребенка.
— Сейчас идет Год семьи. В целом меняется идеологический подход к своему здоровью, когда надо устранять причины заболеваний, купировать любые моменты на корню. Соответственно, это всё делается через обследования и диспансеризацию, — объяснил Нилов корреспонденту Городских порталов.
В документе указано, что детям необходимо проходить медицинский осмотр разных специалистов, а также различные лабораторные и функциональные исследования.
— Очевидно, что при прохождении медицинских осмотров дети дошкольного возраста нуждаются в обязательном сопровождении взрослыми. Как правило, выполнение этой функции ложится на плечи матерей, которые не только обеспечивают физическую безопасность детей в ходе визита в поликлинику, на прием к врачам-специалистам, но и, как правило, способны создать максимальный психологический комфорт маленьким детям в тревожной и непривычной для них обстановке, — отмечают авторы.
Проект уже направили в правительство. Кабмин идею не отверг, но попросил ее доработать, уточнив, что многие работодатели и так предоставляют женщинам подобную возможность — за счет гибкого графика или удаленной работы. Если закон примут, то он может вступить в силу уже 1 января 2025 года.
Президент России Владимир Путин заявил, что остатки от материнского капитала можно будет потратить на подготовку детей к школе. Он предложил увеличить размер выплат по уходу за детьми с ограниченными возможностями, а также выплачивать компенсацию по уходу за ребенком не только родителям, но и близким родственникам. Для отцов и матерей, которые получают высшее образование, хотят ввести социальную стипендию в размере более 20 тысяч рублей.