Новые бонусы для семей с детьми: теперь для мам хотят ввести дополнительные выходные

Мамы смогут взять несколько дополнительных выходных в год Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Женщинам с детьми в России хотят предоставить дополнительные оплачиваемые выходные раз в два месяца. Так, мама сможет посещать с ребенком медосмотры и лучше следить за его здоровьем. Однако рассчитывать на такую возможность смогут родители, чьи дети не старше семи лет.

— Женщине, имеющей ребенка в возрасте до семи лет, по ее письменному заявлению предоставляется дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в два месяца. Однократно в течение календарного года допускается использование до шести дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд, — говорится в пояснительной записке.

График оплачиваемых выходных дней согласовывается работником с работодателем. Планируется, что оплачивать их будут в размере среднего заработка.

Как отметил один из авторов законопроекта председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сейчас есть возможность получить больничный, взять выходной для собственной диспансеризации, но нет для того, чтобы сопроводить ребенка.

— Сейчас идет Год семьи. В целом меняется идеологический подход к своему здоровью, когда надо устранять причины заболеваний, купировать любые моменты на корню. Соответственно, это всё делается через обследования и диспансеризацию, — объяснил Нилов корреспонденту Городских порталов.

В документе указано, что детям необходимо проходить медицинский осмотр разных специалистов, а также различные лабораторные и функциональные исследования.

— Очевидно, что при прохождении медицинских осмотров дети дошкольного возраста нуждаются в обязательном сопровождении взрослыми. Как правило, выполнение этой функции ложится на плечи матерей, которые не только обеспечивают физическую безопасность детей в ходе визита в поликлинику, на прием к врачам-специалистам, но и, как правило, способны создать максимальный психологический комфорт маленьким детям в тревожной и непривычной для них обстановке, — отмечают авторы.

Проект уже направили в правительство. Кабмин идею не отверг, но попросил ее доработать, уточнив, что многие работодатели и так предоставляют женщинам подобную возможность — за счет гибкого графика или удаленной работы. Если закон примут, то он может вступить в силу уже 1 января 2025 года.