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Семья подробности Новые бонусы для семей с детьми: теперь для мам хотят ввести дополнительные выходные

Новые бонусы для семей с детьми: теперь для мам хотят ввести дополнительные выходные

Такая мера может заработать уже в следующем году

722
15 комментариев
Мамы смогут взять несколько дополнительных выходных в год

Женщинам с детьми в России хотят предоставить дополнительные оплачиваемые выходные раз в два месяца. Так, мама сможет посещать с ребенком медосмотры и лучше следить за его здоровьем. Однако рассчитывать на такую возможность смогут родители, чьи дети не старше семи лет.

— Женщине, имеющей ребенка в возрасте до семи лет, по ее письменному заявлению предоставляется дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в два месяца. Однократно в течение календарного года допускается использование до шести дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд, — говорится в пояснительной записке.

График оплачиваемых выходных дней согласовывается работником с работодателем. Планируется, что оплачивать их будут в размере среднего заработка.

Как отметил один из авторов законопроекта председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сейчас есть возможность получить больничный, взять выходной для собственной диспансеризации, но нет для того, чтобы сопроводить ребенка.

— Сейчас идет Год семьи. В целом меняется идеологический подход к своему здоровью, когда надо устранять причины заболеваний, купировать любые моменты на корню. Соответственно, это всё делается через обследования и диспансеризацию, — объяснил Нилов корреспонденту Городских порталов.

В документе указано, что детям необходимо проходить медицинский осмотр разных специалистов, а также различные лабораторные и функциональные исследования.

— Очевидно, что при прохождении медицинских осмотров дети дошкольного возраста нуждаются в обязательном сопровождении взрослыми. Как правило, выполнение этой функции ложится на плечи матерей, которые не только обеспечивают физическую безопасность детей в ходе визита в поликлинику, на прием к врачам-специалистам, но и, как правило, способны создать максимальный психологический комфорт маленьким детям в тревожной и непривычной для них обстановке, — отмечают авторы.

Проект уже направили в правительство. Кабмин идею не отверг, но попросил ее доработать, уточнив, что многие работодатели и так предоставляют женщинам подобную возможность — за счет гибкого графика или удаленной работы. Если закон примут, то он может вступить в силу уже 1 января 2025 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что остатки от материнского капитала можно будет потратить на подготовку детей к школе. Он предложил увеличить размер выплат по уходу за детьми с ограниченными возможностями, а также выплачивать компенсацию по уходу за ребенком не только родителям, но и близким родственникам. Для отцов и матерей, которые получают высшее образование, хотят ввести социальную стипендию в размере более 20 тысяч рублей.

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Комментарии
15
281138735
9 июля 2024, 16:20
Опять анекдот - "Всем пива за счет заведения!" Оплачивать-то дни будет работодатель...
Фродо Бэггинс
9 июля 2024, 15:56
так стоп у нас же гендерное равенство и равноправие! с какой радости бабы опять требуют себе поблажек?? и дальше, бабы. на вашем месте уже следует отказываться от всех этих льгот, потому что ЛЮБЬОЙ НОРМАЛЬНЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ не будет ПРИНИМАТЬ ВАС НА РАБОТУ потому что 1. женщина работает хуже и с меньшим кдп. 2. женщина не может конкурировать с мужчинами в профессиональной деятельности среджи мужчин 3. женщины чаще болеют, чаще прогуливают, чаще отпрашиваются, уходят в декрет и чаще болеют дети. зачем работодателю такой сотрудник??
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