«Дали 15 тысяч, забрали 300»: семья с 8 детьми пикетировала Кремль — им едва хватает на жизнь, а разовая помощь делает еще хуже

Семья два года подряд приезжает в Москву всем составом, чтобы добиться нового жилья Источник: предоставлено Евгением и Галиной Белозёровыми











В семье Белозёровых восемь детей. В 2014 году они перебрались из Коченево в Новосибирск и поселились в неприватизированном частном доме. Супруги опасаются, что их в любой момент могут выгнать из единственного жилья, а очереди на другое, в которой они стоят как многодетная семья, они дождаться не могут. Кроме того, недовольны Белозёровы и системой соцпомощи многодетным в стране. Семья два года подряд ездила в Москву, чтобы добиться личного приема президента Владимира Путина. Корреспонденты НГС навестили многодетную чету и выяснили, как они живут и помогли ли им пикеты на Красной площади.



«Жену и детей попросили убрать»

Главе семьи разрешили организовать одиночный пикет Источник: предоставлено Евгением и Галиной Белозёровыми











В Москву вся семья ездила дважды. В этом году часть летела на самолете, а остальные — на машине. К Путину, впрочем, их не пустили, а семейный пикет на Красной площади быстро разогнали.

— Мы встали в парке у Кремля, на нас не обратили внимания. Потом пошли к приемной президента. Там к нам сразу подошли федеральная служба охраны и полиция. Я честно спросил: где мы можем у Кремля законно митинговать? Мне разрешили участвовать в одиночном пикете, а жену и детей попросили убрать. В приемной президента я стоял два дня, потом поехал в правительство. Написал заявление, и тут же меня забрали и сказали, что ждут в представительстве Новосибирской области, — говорит многодетный сибиряк.

В Москву Белозёровы ездили уже два раза Источник: предоставлено Евгением и Галиной Белозёровыми

В представительстве Новосибирской области ему обещали помочь с вопросом жилья, а еще предлагали оказать разовую помощь, но сибиряк от нее поспешно отказался — и для этого у него есть серьезные причины.

«Копим, потом ремонтируем»

Семья живет в простом частном доме в Ленинском районе Новосибирска в районе улицы Большой. Современные дома из бруса граничат тут со старыми покосившимися хибарами. В какой-то момент улочка уходит в крутой поворот. На некоторых придомовых участках нет даже заборов — всё намекает на то, что район застраивали без особых заморочек и претензий на красоту или логику.

Раньше домик был совсем маленьким и низким Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Эти дома в военные годы наспех строили труженики тыла — рабочие эвакуированных заводов Сибсельмаш, Кузьмина, ТЭЦ. Предыдущим хозяином дома Белозёровых был пчеловод, который в 90-е годы продал матери многодетного отца домик с участком без документов.

— Домик был каркасно-засыпной, совсем маленький, как дача. Низкий. Мы тут все сами с беременной женой ремонтировали, поднимали. Пристраивали комнаты, сделали выше потолок, вставили окна, заменили пол, — рассказывают супруги. — Копим, потом чуть-чуть ремонтируем, 2–3 года живем, потом опять копим на ремонт. Так уже 12 лет. Сразу всё отстроить у нас денег нет. Сбережения были, пока цены на всё не выросли.



Отремонтировать всё разом супругам мешают финансовые трудности. Пока делают одно, может начать разваливаться другое. Как этот ламинат Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











После всех улучшений площадь дома составляет 93 квадратных метра. Но полагается на их семью, уверяют Белозёровы, 150 квадратных метров бесплатного жилья по социальному найму. И это должна быть квартира, хотя глава семейства сомневается, что с таким количеством детей им будет комфортно в ней жить.

Супруги уверены, что в частном доме им было бы лучше, чем в квартире Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Лучше бы выдавали сертификаты, дома новые. Потому что в квартире жить нужно рядом с соседями, они там стопудово жаловаться начнут на нас. У нас как в детском саду: шум, гам, крики, сами понимаете, — улыбается Евгений Белозёров.



Сейчас семья — 44-я в очереди на получение более просторного жилья, но двигается она очень медленно.

Белозёровым полагается квартира, но они не хотят переезжать в многоквартирный дом: там на их «детский сад» наверняка будут жаловаться соседи Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Супруги переживают, что рано или поздно их могут попросить освободить дом, потому что уже после постройки попал в водоохранную зону.

— У меня здесь речка. Раньше это был технологический канал ТЭЦ-2, и тогда я мог спокойно узаконить участок. Потом она стала Малой Затонской протокой, водным объектом, и я попал в красную зону. А еще новые законы вступили, и красную зону еще ближе к нам сдвинули. Недавно тут чиновники удивлялись: якобы они про нас не знали, нас как будто нет. Но мы живем тут столько лет, пользуемся электричеством, дети в школу ходят. Как-то пожарные приезжали, требовали печку нормальную поставить. Насчитали 150 тысяч. Мы дали 10, и опять про нас забыли, — разводят руками супруги.



«Чтобы одеть детей, отказались от угля на зиму»

Дети у многодетной пары активные и любят играть Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Во дворе многодетной семьи заметный беспорядок, валяются какие-то вещи, игрушки, тряпки. В вольере бегает большая собака, похожая на азиатскую овчарку. Галина с сигаретой в руке приглашает нас в просторные сени на разговор. Загорелые, чумазые и веселые дети разных возрастов скопом выбегают к нам, улыбаются, веселятся и играют.

Галина признается: с такой оравой ребятишек трудно поддерживать чистоту как дома, так и на улице. Заводить столько детей супруги не планировали — так получилось. Имена им выбирали на семейном голосовании.

В доме многодетной семьи довольно много места Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В доме довольно просторно, относительно современный ремонт. У супругов и младшего ребенка — своя комната, у девочек — своя, у мальчиков тоже отдельная. Еще одну комнату занимает уже взрослая 18-летняя дочь. В помещениях много техники, полный холодильник еды. Есть топка с новой печкой, ванная комната с туалетом и врезом для ванны и раковины. Правда, самих ванны и раковины пока нет.

Продукты приходится брать сразу большими партиями Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В сенях Галина демонстрирует запасы провианта — на такую толпу приходится всё закупать мелким оптом. В шкафах действительно гора стопкой сложенных упаковок спагетти, круп, полки заставлены подсолнечным маслом. Прокормиться такой большой семье непросто.

— Сами в магазин ходите, понимаете, что прожиточный минимум добавили на четыре тысячи рублей, а ценники у нас выросли в разы больше. Сейчас пять тысяч рублей — это нам на один день купить продукты. Молоко, детское питание — вот тебе две тысячи рублей. А бесплатное государственное детское питание мы не берем — его невозможно есть, — рассуждает Евгений.

Аппетит у домочадцев хороший, говорит отец семейства Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Галина готовит на семью, как правило, в больших кастрюлях и казанах. По ее словам, большой казан плова семья съедает за два подхода. Раньше Белозёровы готовили блюдо с курицей из-за ее дешевизны, но сейчас, когда ценники на курятину и свинину сравнялись, выбирают свинину. Говядина им практически недоступна — семья не может себе позволить тратить по 700 рублей за килограмм мяса.

Галина признается, что сильно устает от домашних забот Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Одежда и обувь тоже влетают в копеечку: чтобы одеть и обуть всех, нужно потратить порядка 160 тысяч рублей. На сборы в школу троих детей Белозёровы в прошлом году потратили 80 тысяч рублей. И это еще они скромно, подчеркивает Евгений, выбирали вещи: форму, школьные принадлежности, обувь и зимнюю одежду. Чтобы всех одеть, обуть и собрать, пришлось отказаться от покупки угля на зиму.



«Большинство меня посылают»

Основная причина недовольства Белозёровых — несправедливое распределение соцпомощи многодетным. Евгений считает, что государство мотивирует семьи рожать, но делает всё, чтобы люди не делали этого: выделяет деньги многодетным семьям, но тут же их забирает.



Из восьми детей семьи Белозёровых семеро еще несовершеннолетние. На шестерых из них семья получает единое ежемесячное пособие в размере 11 тысяч рублей, на младшего каждый месяц выплачивают семь тысяч рублей (шестеро детей получают по 75% от общей суммы единого пособия, один –– 50%). Есть еще куча разной единоразовой помощи и помощи социальной защиты: льготная оплата коммуналки, помощь в покупке угля и бытовой техники, помощь для покупки школьной формы и канцелярии школьникам.

Глава семьи не признается банкам в том, сколько у него детей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Но сибирякам эти «плюшки» обошлись слишком дорого: все эти «допы» учитываются в общий доход, как и любые другие официальные источники доходов семьи в виде премий на работе и прочего. Из-за этого многодетным просто невыгодно пользоваться такими выплатами от государства.



— Я до самой пенсии выше прожиточного минимума не прыгну, потому что если мне 15 тысяч рублей зарплаты добавляют, детские тут же забирают — мой доход же вырос. Я на СГК работаю, зарплата 47 тысяч. Так я начальника прошу не платить мне премий, потому что премия единоразовая, 15 тысяч, а всё единоразовое влияет в итоге на единое пособие. Эти 15 тысяч учтут в общий доход и лишат 25% ежемесячного пособия на каждого ребенка на год, и изменить что-то уже не получится. По факту дали 15 тысяч, забрали — 300. Смысл? — объясняет Евгений Белозёров.



От большинства пособий семья отказалась, в том числе от продуктовой корзины Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Из-за этого Белозёровы отказались уже от всех возможных единоразовых выплат многодетным: не берут денег ни на школьную форму, ни на принадлежности, ни помощь первокласснику, ни продуктовые наборы. Уголь и технику, наученные горьким опытом, тоже теперь покупают своими силами.



— Как это работает? Всё это учитывается в доходах, кроме социального контракта. Дали они на уголь — включили в доход, дали на дрова — включили в доход. Даже официальная зарплата по факту нам невыгодна. У меня друг просто развелся, потому что у нас не сохраняют семьи, а наоборот их разваливают. Государство так построено, что жить в браке невыгодно, — уверен сибиряк.

Евгений рассказал, что не может взять кредит для ремонта дома — для банка кредитовать многодетную семью рискованно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Мужчина сетует и на систему кредитования в стране для многодетных. Ему, утверждает он, не дают ипотеку и кредиты, чтобы, к примеру, отремонтировать дом.



— Все орут: ипотеку возьмите! Мы бы с удовольствием ее взяли, если бы нам ее дали, — говорит он. — В паспорте не указываю количество детей и на Госуслугах тоже, потому что пойдешь в банк кредит брать на стройку, они как узнают, сколько детей, сразу отказывают. Приходится изворачиваться, говорить, что детей двое. Некоторые банки проверяют, а в некоторых мне везло. А если указать в паспорте всех детей, везде будет прямой отказ. Большинство меня посылают.

Семья выживает подработками и разовыми проектами Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Семья выживает подработками. Евгений не ходит в отпуск, за исключением разовых поездок в Москву, для него не существует выходных — он подрабатывает развозом продуктов, ловлей рыбы и сбором грибов на продажу, семья собирает и сдает металл. Огородом Белозёровы не занимаются: покупать что семена, что готовые овощи — по ценнику одинаково. На их участке растут яблоки, груши и вишни — их собирают и консервируют. В августе семья покупает недорогие сезонные овощи и тоже консервирует их на зиму.

Сибиряк мечтает, чтобы его дети жили лучше Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— В Москве мы просили в этот раз не за себя, а для всех многодетных. Почему так медленно движется очередь для таких, как мы? Почему такая ерунда с пособиями? Почему не приемные дети получают меньше, чем приемные? Уж тогда форму, школьные принадлежности, компенсации многодетным семьям просто надо отменить и не обманывать народ. Я не остановлюсь ни перед чем. Хватит терпеть, что говорят по телевизору, — заключил многодетный отец.



По данным регионального правительства, в Новосибирской области живет 47 тысяч многодетных семей, которые воспитывают 160 тысяч детей. Редакция НГС направила запрос с просьбой прокомментировать ситуацию семьи Белозёровых.

Весной мы разбирались, чего стоит прокормить многодетную семью, — и заглянули в их холодильники.