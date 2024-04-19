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Семья Залечь на дно в Бакейке: сибирячка спряталась в глуши, чтобы не платить алименты

Залечь на дно в Бакейке: сибирячка спряталась в глуши, чтобы не платить алименты

Приставы поехали за ней по бездорожью

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Приставам пришлось ехать за неплательщицей по плохой дороге

В глухой деревне Бакейка Кыштовского района жительница Новосибирска пряталась, чтобы не платить алименты своей дочери. Приставы поехали искать должницу, несмотря на бездорожье и весеннюю грязь.

По данным Всеросийской переписи населения 2010 года, численность населения Бакейки составляла 69 человек.

Об этом 19 апреля рассказали в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

— 25-летняя должница уклоняется от оплаты алиментов своей пятилетней дочери. Неплательщицу несколько раз привлекли к административной ответственности, после чего она начала скрываться от судебных приставов, — отметили в УФССП.

Недавно в УФССП выяснили, что женщина может находиться в отдаленной деревне Бакейка Кыштовского района. Чтобы проверить информацию, в деревню поехал дознаватель. Несмотря на весеннюю распутицу и бездорожье, он смог разыскать должницу.

Женщина дала приставу пояснения по поводу того, почему она не платит алименты. После этого на женщину за неуплату денег на содержание ребенка возбудили уголовное дело (ч. 1 ст. 157 УК РФ).

В ведомстве добавили: если женщина продолжит уклоняться от исполнения обязательств, ее могут лишить свободы на срок до одного года.

Ранее НГС писал о том, что сибирячка через суд попала в квартиру, которую покупала вместе с женихом. Ей помогли вселиться приставы.

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Приставы Долг Алименты Дети Деревня
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