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Он и она Через два года въехала к бывшему: сибирячка через суд попала в квартиру, которую покупала вместе с женихом

Через два года въехала к бывшему: сибирячка через суд попала в квартиру, которую покупала вместе с женихом

Ей помогли вселиться приставы

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В квартиру сибирячка приехала вместе с приставами

В Новосибирске девушке пришлось заезжать в квартиру с помощью приставов. Недвижимость она купила вместе со своим женихом, но потом что-то пошло не так и доступ в совместное жилье мужчина ей ограничил.

— Она два года не могла заехать в квартиру. Но теперь, когда на руках у нее было решение суда, была уверена, что всё же это удастся сделать, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области. — Суд обязал ответчика вселить гражданку и не чинить препятствий в пользовании жилым помещением, а также обязал передать от него ключи.

В квартиру сибирячка приехала вместе с приставами.

— В присутствии должностного лица мужчина передал ключи от квартиры и тут же обозначил места общего пользования, — добавили приставы.

В комментариях вы можете поделиться своими историями о том, как приходилось делить недвижимость с бывшими возлюбленными!
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Ранее новосибирский предприниматель заплатил почти 200 тысяч за 108 штрафов, выписанных за нарушение ПДД, чтобы у него не отняли десять КАМАЗов.

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