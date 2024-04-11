Через два года въехала к бывшему: сибирячка через суд попала в квартиру, которую покупала вместе с женихом

В Новосибирске девушке пришлось заезжать в квартиру с помощью приставов. Недвижимость она купила вместе со своим женихом, но потом что-то пошло не так и доступ в совместное жилье мужчина ей ограничил.

— Она два года не могла заехать в квартиру. Но теперь, когда на руках у нее было решение суда, была уверена, что всё же это удастся сделать, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области. — Суд обязал ответчика вселить гражданку и не чинить препятствий в пользовании жилым помещением, а также обязал передать от него ключи.